Cómo medir imágenes con Photoshop Ruler-Easy Tool

Medir el tamaño de la imagen en Photoshop es una de las características más importantes. Las herramientas de edición digital siempre han ocupado un lugar especial en el índice de herramientas de edición. Experto en fotografía Y, por supuesto, por aficionados y otros entusiastas de la fotografía.

El mundo de la fotografía y el «fotomontaje» ha tenido un gran impacto en las últimas tres décadas.Periódicos y revistas fueron uno de los partidarios de su uso Programa de edición de imágenes. Luego, el vendedor tomó el mismo curso y agregó el número seleccionado de programas a la lista.

Características del programa Adobe Photoshop

Mucha gente trató de encontrar Alternativa a Adobe PhotoshopY como tiene muchas funciones, hay muchas en comparación con la herramienta en cuestión, pero nada, más profesionalEs una de las mejores características que tiene.

Pero el hecho de que se use profesionalmente no significa que los no profesionales no puedan usarlo, ya que muchas personas tienen la misión de aprenderlo. usar casualmente..plano Algunos trabajan con mejores herramientas que los profesionalesNi siquiera uno de ellos.

Medir el tamaño de la imagen en Photoshop es una de las grandes ventajas de esta herramienta, sin mencionar que puedes usar este editor de imágenes y fotos para crear una imagen desde cero. No es necesario buscar imágenes precargadas. Todo depende de tu imaginación y talento.

Otra gran característica es la restauración de fotos en muy mal estado. Por supuesto, hacer esto requiere otros recursos como: B.: Escáner o impresora multifunción. También puedes cambiar la imagen o la foto.No dejes de usar Photoshop hasta que puedas eliminar o agregar elementos.

Dispositivos compatibles con Adobe Photoshop

Para medir el tamaño de una imagen en Photoshop, edite la foto como un profesional. Convierte una foto en una caricaturaVectorizar o realizar todo tipo de edición de imágenes y gráficos, Hay que tener en cuenta ciertos parámetrosRespecto a las especificaciones de los dispositivos compatibles con Adobe Photoshop (si quieres que el programa funcione correctamente).

Adobe Photoshop es un programa que se puede utilizar en dos sistemas operativos principales. Tanto Windows como MAC. Sin embargo, las computadoras deben tener excelentes características en términos de procesadores, memoria, discos duros y tarjetas gráficas, por lo que estos dos excelentes sistemas no son los únicos necesarios.

Para usuarios de Windows o MAC Quiero medir el tamaño de una imagen en Photoshop, Entre otras características, necesitas un procesador compatible de 64 o 32 bits. 2 GHz o más, 8 GB (o más) de RAM, al menos 2 GB o 4 GB de tarjeta gráfica y finalmente 4 GB o más en su disco duro debe estar disponible. Además, prepare un monitor con una resolución de 1280×800 y una escala de UI del 100%.

Cómo obtener herramientas de medición de Photoshop

Medir el tamaño de la imagen en Photoshop Nunca ha sido tan fácil. Hay muchos editores de imágenes y fotos, pero nada es invencible. Adobe Photoshop.

Sobre todo para medir el tamaño de una imagen en Photoshop Herramienta de reglaPara hacer esto, debe encontrar esta opción en la tabla de funciones que muestra el programa en cuestión. Puede usar la herramienta de regla para medir cualquier área de la imagen.

Si no puede encontrar la función de tamaño de imagen en Photoshop, seleccione la ilustración del cuentagotas para buscar Una figura con forma de «regla»Luego muévase desde el punto inicial hasta el punto final de lo que desea medir en la imagen. Eso es todo.

Por otro lado, si desea editar la línea de medición, presione el ícono de regla nuevamente para seleccionar uno de los puntos en la línea de medición especificada. O el primero o el último, Esto le permite cambiar el tamaño de la fila, pero si desea moverla, haga clic y arrastre la fila. Si solo desea eliminarlo, seleccione la línea y arrástrela desde la imagen[削除]Haz clic en una opción.

Aprende a usar la «regla» de Photoshop en imágenes

La herramienta de regla no solo mide imágenes en Photoshop, sino también Enderezar la foto.. La verdad sobre esto suele ser muy simple.

En primer lugar lo necesitas Dibujar una línea en el área a enderezar.. Siguiente,[平面をまっすぐにする]Tienes que pulsar la opción. Y la zona afectada se corrige automáticamente. Esta es una de las características disponibles en la herramienta de regla.

Una de las principales características de esta herramienta. Permite una inserción más precisa de imágenes... Esto dará como resultado resultados mucho más limpios y perfectos más adelante.

También puede medir con precisión las proporciones de las imágenes. Esto facilita las cosas cuando hablas de proporciones de alguna manera.

Esa es la razón importante Úsalo de la manera correctaPuede parecer un poco complicado al principio, pero con solo unos pocos clics, puedes aprovechar valores y proporciones que quizás no sepas obtener.

Es una herramienta muy útil diseñada para facilitar el trabajo de quienes gustan de la edición, pudiendo medir no sólo la distancia, sino también el ángulo que subyace en algunas imágenes.

Para medir la distancia

Lo mismo es cierto para las reglas de Photoshop. Puedes hacer una medición de distancia.Sin embargo, para ello es necesario configurar la herramienta para esta función.Lo primero que tienes que hacer es ir a las opciones de edición.[設定]Es seleccionar una sección.

En esta sección La opción RuleUnits debe estar seleccionada.. Allí aparecerá una ventana donde podrá cambiar el valor de esta herramienta. Simplemente haga clic en la opción de unidad en el cuadro denominado Centímetro.

Y presionas OK para ello Sus cambios se guardan en el programa. otra vez,[画像]>[分析]Haga clic en el área[測定構成]Prensa[測定]Seleccione para abrir una nueva ventana donde puede hacer una nueva calificación. Seleccione la herramienta de regla y use la línea para dibujar la distancia que desea medir.

la venta es Longitud de píxel Así como los valores de longitud lógica. También puede cambiar el nombre de esta medida y guardarla en su dispositivo para usarla más tarde cuando sea necesario.

Recuerda que siempre hay que hacer mediciones Usa la escala de valores.. Es decir, se configuró previamente y debe activarse antes de realizar una medición. Esto le permite hacer mediciones mucho más precisas de alguna manera.

Para medir el ángulo

Esta herramienta es Esencial para medir el ángulo de una imagen... Para usar esta función, debe dibujar una línea en el ángulo que desea medir y presionar la tecla Alt. Esto cambiará el cursor a una brújula. Esto se puede confirmar mediante el icono que se muestra en la pantalla.

después Estire la línea y mida horizontalmente, Y las lecturas se muestran en la parte superior de la pantalla. Sin embargo, si las dimensiones no están incluidas en este, puede verlas en la información de venta en la sección.

Tienes que hacerlo para activarlo. Haga clic en el panel Habilite la función de información. La información es un poco más detallada y muestra los datos de ángulo, distancia 1 y distancia 2. Además, estas proporciones son muy importantes al imprimir o publicar una imagen, ya que el correcto funcionamiento de la imagen depende de la imagen. Por lo tanto, utiliza siempre todas las funciones que ofrece Photoshop para hacer de tu trabajo de edición un momento divertido, mostrar tu creatividad y hacer de este programa tu mejor amigo.