¿Cómo me registro y pido comida desde la aplicación Rappi? –Muy fácil

Llevar productos tipo abarrotes a sus puertas hoy es más una necesidad que un capricho.Exactamente por eso Todos quieren aprender a usar la aplicación de entrega a domicilioCon eso en mente, hoy aprenderemos cómo registrarse y pedir comida desde la aplicación Rappi.

Así es como registrarse y pedir comida desde la aplicación Rappi-fácil

Mira este video en youtube

Y como Rappi tiene un trato especial, es innegable que él es quien brinda el mejor servicio en cuanto a la entrega de sus productos.Tu también tienes Empleados bien capacitados Rappi decidió usar la aplicación porque entregará los artículos comprados lo antes posible.

Regístrate y empieza a pedir comida desde la app de Rappi

Para comprender mejor el propósito de este tutorial y el proceso de iniciar el registro y el pedido de comestibles a través de la aplicación Rappi, el tema del registro y el pedido se divide en dos partes. Esto se debe a que está relacionado con hacerse de diferentes maneras (aunque están relacionadas).sí Lo primero que verás es cómo registrarte en la aplicación.

Si quieres lograrlo, tienes que hacerlo Descarga la aplicación oficial desde Play Store O en Apple Store (dependiendo de tu dispositivo). Si tiene uno, debe ingresarlo y hacer clic en el botón «Registrarse».

Luego seleccione la opción para iniciar sesión con su teléfono móvil o Facebook (ambos están bien, pero recomendamos iniciar sesión con su teléfono móvil). Después de seleccionar una de las dos opciones Debe ingresar los datos correspondientes.

Finalmente, haga clic en el botón «Aceptar». Esta acción enviará inmediatamente a su teléfono móvil el código que debe ingresar para confirmar la creación de una nueva cuenta.bueno Esto le permitirá ingresar a la sección Donde necesita ingresar datos como su nombre y dirección de correo electrónico.

Ahora que ha ingresado todo, debe aceptarlo. A medida que se crea la cuenta, será redirigido a la interfaz del menú principal de Rappi. Puedes comprarlo desde allí cuando quieras.

¿Puedes decir que lo que leíste resolvió la primera parte de la primera pregunta, cómo registrarte y comenzar a pedir víveres a través de la aplicación Rappi? Ahora vamos a entender cómo hacer un pedido.

Empieza a pedir comida en Lucky Pierrot

Para poder pedir comida en Lucky Pierrot, primero debe seleccionar el país en el que desea ver el restaurante. Cuando haces esto, Menús para todas las empresas conectadas a esta aplicación.

Cada uno tiene una sección diferente, que es diferente de las otras secciones, pero todas tienen la misma estructura en la aplicación, por lo que accederá al menú de cocina tan pronto como haga clic en uno.

Si desea elegir un alimento, simplemente haga clic en él y presione el botón correspondiente para agregarlo a su carrito de compras. Una vez que haya hecho su selección, vaya a su carrito de compras, seleccione su método de pago y complete su pedido.

Se aceptan las siguientes formas de pago: efectivo, tarjeta (de crédito o débito) y pago directo Envolver créditoCuando cupón o código de descuento.. Seleccione uno y[注文を完了する]Haga clic para configurar todo Todo lo que tienes que hacer es sentarte y esperar tu pedido. (Si tiene algún problema, puede llamar Teléfono de atención al cliente de Lucky).

Con este sencillo método, puedes registrar alimentos y comenzar a ordenar desde la aplicación de Rappi. No hay nada que escribir en casa. Entonces, si esta es su primera vez, el proceso ya debería estar grabado permanentemente en la memoria y no tendrá ningún problema en el futuro.Además, si quieres cambiar esta aplicación por cualquier motivo, no olvides que siempre puedes buscar ¿Cuál es la mejor aplicación para pedir comida? ¿En casa?