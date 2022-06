¿Cómo me registro en la aplicación SinDelantal? -Sin aplicación de delantal

SinDelantal es una de las aplicaciones más populares en la actualidad. Con él, puede pedir fácilmente a domicilio con la confianza de que su producto es de alta calidad.Por lo tanto, debe comenzar respondiendo la pregunta y obtener más información al respecto. ¿Cómo me registro en la aplicación SinDelantal?

Y es que hoy en día es necesario pedir comida casera (por muchos factores), pero no todos trabajan con la misma dedicación, por lo que confiar en llevar comida casera no es de todos. Así que si no quieres molestias Ya usado Web oficial Sin Delantal O una aplicación muy recomendable.

Lo primero a considerar es responder a la pregunta. Cómo registrarse en SinDelantal, Hay varias formas de hacerlo, ya sea como cliente, empresa o mensajero.

Para registrarse como cliente, debe seguir prácticamente los mismos pasos que cualquier otro sistema de entrega. (El funcionamiento de esta aplicación es el mismo Cómo comer Uber)... Simplemente descargue la aplicación e ingrese la información solicitada. Esta será su dirección de correo electrónico, contraseña y domicilio.

Cuando ingresas como cliente, puedes pedir tu comida favorita desde cualquier lugar (Por lo general, se sugiere a alguien cerca de usted). También tiene varias ventajas, entre ellas: B. Participación en descuentos y cupones gratuitos. uber come código..

Afiliate como empresa

Ahora que ya sabes cómo registrarte como cliente en SinDelantal, veamos cómo registrarte como negocio en la app y permitir la venta abierta de tu producto.

Lo primero que debe hacer es visitar el sitio web oficial de Sin Delantal para confirmarlo. Cuándo y dónde está disponible Sin Delantal (Para ver si existe el servicio donde vives). A continuación, debe ingresar los datos requeridos sobre la marcha para que pueda registrarse como empresa. Una vez que los haya colocado, debe hacer clic en el botón «Afiliado».

Esto te llevará a otra sección. Allí deberá firmar un acuerdo con la empresa y proporcionar detalles de las instalaciones. Después de implementar todo lo que necesita, debe esperar la aprobación de la empresa (esto no debería llevar mucho tiempo).

Si se cumplen y aprueban los requisitos, el equipo de Sin Delantal configurará la tienda con tu app. Y puede comenzar a vender productos como desee para aumentar las ganancias de su negocio.

Regístrate como mensajero

Finalmente, una explicación de la pregunta inicial. ¿Cómo me registro en SinDelantal? , Como distribuidor, debe explicar cómo ingresar a su solicitud para trabajar con este servicio.

El proceso es tan sencillo como el anterior, Tienes que ir a la página de envíos de SinDelantal. Rellene el formulario que se muestra allí. Luego, solo espere a que el equipo técnico de la aplicación le envíe un mensaje indicándole si es elegible para usar la aplicación.

Recuerda que necesitas tener las herramientas específicas que necesitas para convertirte en mensajero (estas son obligatorias). Se trata de smartphones, baterías portátiles y medios de transporte con un plan de datos mínimo de 2 GB y un sistema operativo superior a 5.0. Y finalmente el equipo de seguridad.

Y ya está, lo que estás leyendo es más de lo que estás listo para ello Regístrese para esta aplicación de alguna manera y Para que puedas disfrutar de todos los beneficios que ofrece. Tenga en cuenta que esta aplicación es relativamente más nueva que las demás, por lo que puede tener algunos inconvenientes, pero nada especial.

Además, considere buscar otras aplicaciones de mensajería para otras opciones.Esto es muy fácil, solo tienes que buscar el artículo que dice esto es La mejor app para pedir comida a domicilio eso es todo.