¿Cómo me deshago de los correos electrónicos no deseados de marketing? -Evitar el spam

De hecho, te ha pasado que tu bandeja de entrada de correo electrónico está llena de un sinfín de correos electrónicos promocionales y de marketing.E incluso si los elimina, seguirán apareciendo nuevos, lo que es muy molesto para usted. Rellene la casilla de correo no deseado Y realmente no ves los correos electrónicos que son importantes para ti.

Esto suele suceder cuando se registra y registra su dirección de correo electrónico en un sitio web y tiene acceso a algunas funciones gratuitas. Envío masivo ¿Qué hace la empresa para generar más ventas? Estas son estrategias de marketing.

¿Cuál es la mejor manera de deshacerse de los correos electrónicos de marketing?

Luego administre su bandeja de entrada de correo electrónico Deshazte de los correos electrónicos de marketing Esta puede ser una promoción interminable, con tantos mensajes que pierden correos electrónicos de alta prioridad, retrasan respuestas importantes o no reciben ningún mensaje.

Así que con la ayuda de la aplicación puedes hacer esto. Administre eficientemente su bandeja de entrada de correo electrónico No tienes que deshacerte de los molestos correos electrónicos de marketing y eliminarlos uno por uno como de costumbre. De esa manera, puede organizar mejor sus correos electrónicos y ver cuáles son los más relevantes para usted.

Usa ‘Unroll.me’

Unroll.me o llama unroll.meEs una aplicación completamente gratuita y está disponible desde la web o aplicaciones móviles. La aplicación móvil se encarga del mantenimiento. Organice su bandeja de entrada de correo electrónico y Outlook, Gmail, G-Suite, Yahoo, Aol y otras direcciones de correo electrónico.

La aplicación crea una lista de todos los posibles remitentes de spam de marketing, dando a los usuarios la libertad de elegir qué remitentes desean rechazar. El resto de remitentes se darán de baja del spam con un solo clic.Poder hacer Cancelar todas las suscripciones a boletines O una promoción con una dirección de correo electrónico.

Sí Sí, puedes controlar ¿Con qué frecuencia desea recibir este tipo de newsletter, o especialmente de qué sitio web desea seguir recibiendo promociones por correo electrónico? La aplicación Desenroll.me maneja todo esto y mucho más.

Darse de baja del correo electrónico con Unlistr

Otra aplicación que puede usar para darse de baja del correo no deseado es Unlistr, que puede usar en su dispositivo Android o iOS. La aplicación es responsable de eliminar automáticamente todos los correos electrónicos de marketing que abarrotan su bandeja de entrada.

Simplemente instale la aplicación, vincule su dirección de correo electrónico y seleccione el remitente de correo electrónico que no desea recibir, y Unlistr rechazará todos los correos electrónicos de ese remitente.

¿Qué debo hacer para darme de baja de los correos electrónicos de marketing?

Normalmente, cuando accede o se registra en un sitio utilizando su dirección de correo electrónico, le enviarán un correo electrónico Boletín de marketing Con una suscripción a la que te acabas de suscribir. Algunos sitios web le preguntan en el formulario de registro si desea recibir un correo electrónico con promociones y actualizaciones sobre el sitio web o el producto que está vendiendo.

Sin embargo, otros solo te enviarán sin tu consentimiento, pero afortunadamente puedes Cancela tu suscripción Borre los mensajes desordenados en su bandeja de entrada. Aprende cómo hacerlo a continuación.

Gmail superó las expectativas de los usuarios e introdujo funciones inteligentes Automatice el proceso de baja Los remitentes no deseados en los buzones suelen ser boletines de marketing. Pero, ¿cuál es esta característica?

Puedes Darse de baja de la newsletter De forma manual, Gmail mostrará una ventana con opciones activas para darse de baja de los correos electrónicos promocionales. Estadísticas de correos electrónicos sin abrir De un remitente específico.

Para otras plataformas como Hotmail, Yahoo, etc. AOL Outlook no puede hacer esto y no tiene funciones integradas, por lo que deberá usar una aplicación externa que proporcione el mismo comportamiento y servicios que Gmail. Ser – estar Solución Unsubscribe.com A este problema.

Esta aplicación instala la extensión en la interfaz de correo electrónico requerida. Esta extensión le permite seleccionar correos electrónicos que no desea recibir y el sistema bloqueará automáticamente el ingreso de mensajes desde esa dirección de correo electrónico en el futuro.Lo que ya está en la bandeja Completamente eliminado..

Tenga en cuenta que esta función es gratuita para pequeños flujos de correo electrónico cuando se usa 5 veces al mes.Sin embargo, si su correo electrónico tiene una gran audiencia y debe eliminarse en grandes cantidades Boletin informativoTienes que pagar una licencia premium anual.

¿Cómo limpias tu bandeja de entrada de correo electrónico?

Es una buena idea comenzar cancelando una suscripción que ya no necesita. Optimiza tu bandeja de entrada de correo electrónico Y limpio, pero a veces eso no es suficiente. Cuantos más métodos utilice para mantener su correo electrónico limpio, mejor podrá administrar la visibilidad de su correo electrónico.

más allá Correo electrónico de calificación de estrellas Envíe un correo electrónico a su bandeja de entrada y configure una etiqueta para identificar la acción requerida para el correo electrónico. B. Responder, esperando respuesta, etc. Además, cada vez que reciba un correo electrónico, asegúrese de responderlo de inmediato para no olvidarlo, marcarlo, archivarlo, eliminarlo o eliminarlo. Guardar en carpeta..

Por otro lado, si no tiene tiempo, puede elegir una aplicación de secuenciación automatizada que agilice el proceso de seguimiento de correo electrónico.Como están las cosas Una app que envía respuestas automáticasGenere alertas según la prioridad del correo electrónico y envíe recordatorios para ahorrar tiempo y simplificar el proceso.

Último en usar combinación de teclas de acceso directo Además, no tiene que perder tiempo moviendo el mouse a diferentes lugares de la pantalla para hacer clic en las opciones de respuesta, archivo, lectura y eliminación. Sin embargo, la combinación le permite realizar acciones más rápido.