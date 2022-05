¿Cómo me aseguro de que mis contactos de Bumble estén activos? – Ningún problema

Bumble él mismo por un tiempo mejor aplicación de citas últimamente. Y en esta app, la mujer es la mujer que toma la iniciativa cuando se siente atraída por el candidato que quiere la cita en cuestión. Pero eso no es todo. También puedes hacer amigos y conocerlos en Bumble. ¿Qué tienes en común con otros usuarios? O establecer una relación comercial con un socio relevante.

Por todas estas razones, los usuarios de Bumble siempre están en Establece el perfil perfecto para el éxito, en la aplicación. Entonces, si desea usarlo para encontrar amigos, busque la información de contacto de su pareja o experto. Puedes saber quién está activo, iniciar una conversación o enviar un saludo amistoso. Asimismo, es importante saber cómo esta aplicación maneja a los usuarios activos, especialmente si desea ver si una persona específica está conectada a esta red.

¿Por qué Bumble no comparte la información de actividad del usuario?

Se sabe que existen diferentes plataformas y redes sociales que permiten a los usuarios ver quién está siempre usando la aplicación. Sin embargo, puede ver que estos parámetros son ligeramente diferentes en Bumble. Porque había algún comportamiento molesto que muchas veces terminaba en acoso.

Por lo tanto, los desarrolladores de esta aplicación están haciendo todo lo posible y Los estándares de seguridad son los más altos... Sin embargo, puede usar otros métodos para verificar si el usuario está activo o puede usar otros métodos. Descarga Tinder en tu PC para encontrar pareja Y presta atención a sus actividades.

Evitar problemas de bullying

Como mencioné anteriormente, los usuarios se equivocan en algunas situacionesMuestra un comportamiento similar al acecho.. Especialmente cuando ocurre una coincidencia entre dos o más personas, uno se siente poco preparado para responder. Por lo tanto, cuando el usuario se siente ignorado y otros parecen estar activos, el usuario comienza a enviar un mensaje para obtener la respuesta que busca. Con eso en mente, Bumble ha decidido eliminar por completo esta función en la aplicación.

Privacidad del usuario

Al igual que con el punto anterior, Regístrate en BumbleNo tienes que explicárselo a nadie que no quiera comunicarse. Así que el desarrollador No permitir compartir información de actividad Para proteger todos los aspectos de la privacidad.

¿Qué haces para saber si un usuario está activo en Bumble?

Bumble tiene reglas estrictas con respecto a la actividad y la privacidad del usuario, pero hay otras formas de apelar. Saber si están activos en la plataforma.. Pregúnteles directamente, por ejemplo, por qué no quieren contactarlo en absoluto. Tenga en cuenta que puede ser importante adelantarse a sí mismo cuando se da cuenta de un comportamiento fantasma que puede estar afectando su estado emocional.

Si no está satisfecho con esta alternativa, puede verificar el perfil de la persona para ver si la actividad en su sitio ha cambiado o viceversa.

También puede usar las capturas de pantalla del perfil para ver si todo permanece igual durante unos días o ha cambiado significativamente. Y como último recurso, puedes crear un perfil falso para ver si esa persona responde al mensaje. Indica que está activo en el sitio web..

¿Cómo sé si Bumble coincide con una cuenta inactiva?

Si decides registrarte en Bumble, debes saber esto Las cuentas inactivas también forman parte de la lista de sugerencias. Aparecerá en la pantalla de inicio. Y esta app no ​​ignora a los usuarios que pueden lograr una buena compatibilidad contigo según gustos comunes y amigos. Entonces coincide con la cuenta inactiva, pero aparece en la parte inferior de la pila.

Desde entonces, esta ha sido la prioridad. Muéstrale a la gente que siempre estás activo Viene primero en la aplicación. Así que no se preocupe, especialmente si no tiene acceso a la actividad de alguien, Bumble tiene excelentes funciones para ayudarlo a encontrar rápidamente al mejor candidato.