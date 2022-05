En el trabajo, no solo es importante lo bien que un empleado trabaja en un área determinada, sino también su personalidad. Y es que un aspecto de nuestra personalidad es un rasgo casi imposible de cambiar que nos define como seres humanos, si quieres saber cómo afecta este factor al empleo, quédate con nosotros y lee el post Cómo los rasgos de personalidad afectan el desempeño de los empleados.

Cómo los rasgos de personalidad afectan el desempeño de los empleados

Actualmente existen varios estudios que muestran la influencia de la personalidad en el entorno laboral. Por lo tanto, es bueno saber cómo la personalidad ejerce este efecto y qué tan importante es este efecto para el desempeño. Reclutamiento y selección de recursos humanos..

La personalidad de una organización, una empresa o un empleado (individuo) de una empresa es muy relevante y debe ser analizada por el gerente de la empresa. Esto es importante. Ayuda a saber la diferencia entre cada empleado.Gráfico, Conoce las fortalezas y debilidades Y otras características para que luego puedan ser colocados en un trabajo que se adapte a su personalidad.

De esta forma, cada empleado puede utilizar sus habilidades para trabajar con eficacia en un área específica y evitar conflictos entre empleados e incluso fricciones personales que afecten a la empresa. Comunicación emocional en el trabajo...

líder o gerente de la empresa análisis de personalidad personal para el, Esto no es nada fácil, en realidad es muy complicado. Porque la personalidad de cada empleado depende de la influencia de la familia, el entorno social y la experiencia de vida.

Es por eso que los gerentes de empleados se siguen preguntando cómo estos rasgos de personalidad afectan el desempeño de los empleados en su área o posición. efecto motivacional obra a tu favor.

Por supuesto, los gerentes y directores no deben pedir a los empleados que cambien sus personalidades, ya que es imprudente ya que es difícil cambiar ciertos aspectos de sus personalidades. Por supuesto, en algunos casos, ciertos empleados pueden revelarse. Hacen su trabajo mejor que los demás debido a su tipo de personalidad.

Personalidad en el trabajo: ¿Necesito cambiar mi personalidad para mejorar en el trabajo?

Ciertamente, la personalidad tiene un impacto increíble en cómo se desarrolla un trabajo, por lo que es posible que se pregunte si necesita cambiar su personalidad para hacer mejor su trabajo o qué tipo de personalidad tiene más éxito en el trabajo.

Ahora, investigación llevada a cabo por la verdad (Especialista en pruebas de personalidad de plataforma) Más de 20,000 encuestados con todos los tipos de personalidad basados ​​en elecciones extrovertidas o introvertidas, sensoriales o intuitivas, emocionales o racionales, de calificación o perceptivas Se presentó.

Persona calificada nacimiento Más ingresos como percepción Los que resultaron ser extrovertidos disfrutaron más de su trabajo que los introvertidos Las personas intuitivas, a diferencia de las sensoriales, tienden a trabajar solas. Los que dejaron más a los racionales dirigieron y supervisaron a más empleados que a los emocionales

En resumen, aquellos que han demostrado que este estudio es más abierto, racional y crítico dicen: Competitivo, persistente y en busca del éxito en la vida... La mayoría de ellos son líderes natos, por lo que son bien pagados en su trabajo y considerados en todo.

Bueno, eso no significa que tengas que cambiar fundamentalmente tu comportamiento y enfoque si tu personalidad no coincide exactamente con esos aspectos. Obtenga un autodiagnóstico y evalúe sus fortalezas Y enfócate en eso para que te aceptes a ti mismo y no te estreses innecesariamente.

Por otro lado, no debes adoptar una actitud negativa y resignada, pensando que cambiar tu personalidad es imposible. Eso puede ser cierto, pero siempre hay algo que aprender. administración y regulación tu personalidad¡Así que mantente positivo!