Podemos saber lo que tienen en sus teléfonos por todo lo que almacenan en su almacenamiento interno. De hecho, lo primero que haces cuando tienes tu smartphone es llenarlo de fotos, vídeos, apps y archivos de todo tipo. Por lo tanto, puede que no haya suficiente espacio en disco, si quieres encontrar una solución, sigue leyendo y descubre Cómo liberar espacio de almacenamiento interno en un móvil Android o iPhone Fácil y rápido.

Hoy en día existen ayudas técnicas para casi todo, incluso para solucionar prácticamente nuestros problemas cotidianos. Por ejemplo, si su teléfono móvil se queda sin espacio de almacenamiento interno, hay varias formas de hacerlo. Solucionar este molesto problema.. Este artículo muestra cuáles son.

¿Cómo liberar espacio de almacenamiento interno de Android Mobile?

Tener un teléfono inteligente completo con todas las opciones que funcione correctamente se ha convertido en una parte integral de nuestra vida diaria, por lo que puede ser muy molesto cuando tiene un problema con su teléfono, lo tenga o no. Lleno de archivos descargados Quedarse sin almacenamiento es un problema común para todos los teléfonos inteligentes, ya sea que sepamos por qué se quedó sin almacenamiento o no.

Así que ahora te mostraremos cómo Liberar almacenamiento de Android..A veces, la respuesta más obvia es la más conveniente, y hay algunas maneras realmente fáciles de hacerlo. Libera espacio en la memoria de tu smartphone Android.. Estas son algunas de las cosas que puede hacer:

Elimina las aplicaciones que ya no usas.

Eliminar fotos, videos y archivos Repetido o insignificante.

Borre los datos de la aplicación y el caché de la configuración.

Revisa el administrador de archivos Busque basura que se pueda eliminar.

En este último caso, es una buena idea verificar qué archivos se pueden y no se pueden eliminar para evitar accidentes al eliminar archivos y aplicaciones importantes. Crear un limpiador de caché Y chatarra para Android. Algunos de los más útiles son CCleaner, Google Files, All InOne Toolbox, etc. Sea lo que sea, intenta usarlo siempre. El mejor limpiador para Android Lo que puedes hacer

¿Cómo puedo liberar el espacio de almacenamiento interno del móvil iPhone?

Si tienes un iPhone y te estás quedando sin almacenamiento, hay varias formas de solucionar este molesto problema. Libera almacenamiento y memoria en el iPhone Realmente es así de simple, y aquí hay algunas cosas que puede hacer para lograrlo:

Evite guardar mensajes antiguos Porque ocupa más espacio de lo que parece.

Elimina todo lo que no necesites.

La función HDR suele estar activada de forma predeterminada y ocupa mucho espacio, así que desactívela.

Estas son algunas cosas simples que puede hacer además de los métodos habituales, como: B. Duplique imágenes y archivos, elimine aplicaciones que no usa, etc. Algo muy útil que puedes hacer administrar el espacio de almacenamiento Para evitar que se llene por completo, estos son los ajustes del iPhone en concreto[ストレージ]Puedes hacerlo a través de la sección.

Debe seleccionar una opción «gestión de la memoria»Por lo tanto, verá una lista de aplicaciones que ocupan más espacio de almacenamiento. Si cree que no necesita estas aplicaciones o si ocupan demasiado espacio de almacenamiento, puede eliminarlas rápidamente, sean de pago o no.

¿Cómo libero espacio de almacenamiento cuando uso iCloud?

Cualquiera con un iPhone puede usar esta gran cosa Almacenamiento externo en la nube, El famoso iCloud. Puede almacenar fotos, videos, archivos, aplicaciones y cualquier otra cosa que ocupe espacio en su almacenamiento interno que realmente no necesita, liberando espacio sin perder archivos valiosos.

Para usar iCloud, su iPhone debe tener instalada la última versión de iOS. Inicie sesión con su ID de ApplePor lo tanto, iCloud se activará automáticamente. Una vez hecho esto[設定]Ve a y toca tu nombre[iCloud]Solo elige. Aquí puede elegir el plan que desea usar y las aplicaciones que desea implementar en iCloud.

Como puedes ver Configura iCloud en tu iPhone Es muy simple, así que pruébalo. Esperamos que esta guía lo ayude y libere espacio en su teléfono inteligente.