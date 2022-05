Cómo jugar Classic Doom gratis en Android o iPhone

¡bienvenido! Si te gustan los juegos de acción clásicos y quieres volver a jugarlos, te recomiendo que sigas leyendo este post. Te mostraré cómo hacerlo más tarde. Juega Classic Doom en mi teléfono Android o iPhone..

hechos de poder Descarga juegos clásicos a tu dispositivo móvil Esto está causando un gran revuelo en el mundo de los videojuegos, especialmente en la comunidad de jugadores clásicos que siguen disfrutando de sus míticos títulos.

Sin duda, esta versión móvil de DOOM te permitirá revivir los mejores momentos de acción en primera persona mientras luchas contra diferentes criaturas en cada nivel.

Cómo jugar Doom clásico en un teléfono Android

Esta primera sección describe todo el proceso que se debe seguir Juega Classic Fate en un teléfono Android.. Para ser honesto, el proceso es muy simple y directo, no toma más de 10 minutos descargarlo. Para aquellos de ustedes que no saben, este gran videojuego no es gratis, pero está garantizado que vale la pena el dinero.

hacia Descarga Classic Fate en tu teléfono Android Primero tienes que abrir Google Play Store desde el menú de Apps. Eres tuyo, como siempre. cuenta de usuario de Google Está correctamente sincronizado para que pueda acceder a la tienda.

A continuación, debe buscar el juego. Para hacer esto, simplemente escriba «DOOM» en el motor de búsqueda de la aplicación Google Play Store.

Luego, debe seleccionar la aplicación desarrollada por Bethesda Softworks LLC en la lista de resultados.

Recuérdame este videojuego épico. No disponible gratisCuesta alrededor de 5 euros, por lo que debes agregar un método de pago antes de instalarlo.

Para ello, introduce los datos de tu tarjeta de crédito o débito, tienda de juegos de google Asegúrese de admitir un método de pago válido.

entonces solo Haga clic en la opción «Instalar» Ahora todo lo que tiene que hacer es esperar unos minutos para que se complete la instalación del almacenamiento móvil de Android.

Como nota, le sugerimos que compruebe lo siguiente: Libere espacio de almacenamiento interno Solo se puede instalar si se instala en un dispositivo Android.

Finalmente, el beneficio de pagar por este juego es que no tienes que preocuparte por los molestos anuncios que aparecen entre cada juego. Esto realmente puede darte un dolor de cabeza.

Cómo jugar Classic Doom en iPhone

A continuación te explicaremos detalladamente todo lo que necesitas saber para poder hacerlo Instala Destino Clásico en tu iPhone Rapido y facil. Recuerde seguir los pasos en la carta para que no se sienta molesto al descargar la carta.

Para comenzar, debe ir al menú de su dispositivo y abrir la tienda de aplicaciones de Apple. Inicie sesión con su ID de AppleDe lo contrario, no podrá acceder a ninguna aplicación.

Luego, debe encontrar la barra de búsqueda, escribir el nombre de su aplicación y presionar el botón de búsqueda.

Ahora debería ver una gran cantidad de aplicaciones en la lista de resultados. En este caso, no olvide seleccionar la aplicación desarrollada por Bethesda Softworks LLC. Puede haber otras aplicaciones llamadas «DOOM», pero solo hay una aplicación oficial y el resto son imitaciones informales, probablemente maliciosas, que podrían dañar nuestro equipo.

en este paso Por favor ingrese un método de pago válido Como dije antes, esta aplicación está disponible ahora porque no está disponible de forma gratuita en iPhone.

Después de confirmar su compra, simple Tienes que esperar unos minutos para que se complete el proceso Descárgalo e instálalo en tu dispositivo. Se completará en menos de 5 minutos. Sin embargo, esto depende de qué tan estable sea su conexión a Internet.

¡Hoy es el final! Si encuentra útil esta información, no olvide compartirla con todos sus contactos en las redes sociales, especialmente con todos los fanáticos de los juegos clásicos como este increíble título llamado Doom.