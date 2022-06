¿Cómo instalo «PacketTracer» en un servidor Ubuntu? -Fuentes y procesos

Cuando se trata de redes, siempre necesitamos ayuda para administrarlas todas de manera efectiva. Eso es porque necesita trabajar de manera efectiva y crear la conexión que desea lograr. Packet Tracer fue desarrollado para este propósito Conviértete en una simulación de redGestionar nuestras interacciones.

Y ya se está convirtiendo en la norma Administrar y configurar la red para Ubuntu Es un poco complicado, pero necesitamos ayuda para que todo funcione de acuerdo a nuestras necesidades. Con esta simulación de red, puede configurar correctamente todo en su dispositivo de red.Es importante tenerlo en este entorno. Servicios como Web, DNS, DHCP Sabemos cómo están organizados y podemos configurarlos según nuestros deseos y objetivos.

¿Cuáles son los beneficios de usar PacketTracer en Ubuntu?

Hay varias ventajas al usar esta práctica herramienta en Ubuntu. Es una simulación de red. Debe ser completo y bien estructurado... Packet Tracer tiene un asistente con varias funciones integradas.

Dispone de un modo multiusuario que nos da la posibilidad de asociarnos, Una red virtual real que permita comparar la información, y Modo de visualización en tiempo real El otro es una simulación que le permite ver cómo se predicen de antemano las interacciones de la red.Imagina lo que puedes hacer Comparte archivos en tu red local Antes de hacer eso en la simulación, vea qué sucede. Entre otros beneficios muy interesantes, los comentaremos en detalle a continuación.

Representación gráfica de la red.

Con esto en mente, puede resumir la información presentada sobre la red y su entorno en una tabla. Esto significa que una vez que conozca la ubicación geográfica de su sitio web, puede determinar si el método utilizado para la integración cumple con sus expectativas. Determinación del tamaño del entorno. Sin duda, nuestro acceso es muy útil para saber esto antes de que la red entre en funcionamiento, para poder enfocar correctamente.

Capacidades de simulación, visualización, autoría, evaluación y control de redes

Esta opción ofrece muchos beneficios a los usuarios, por lo que se ha vuelto tan conveniente. Simule el entorno antes de que suceda Es genial dar un vistazo al futuro. Además, es una herramienta que muchos usuarios de rastreadores de paquetes realmente aprecian.

Además de esto, hemos agregado la capacidad de evaluar el grado de control de la red para visualizar cómo se logra el objetivo definido de controlar al creador de lo que se está haciendo. De este modo Amplia gama de controles Orientación precisa de la red.

Simulación de dispositivos físicos con prestaciones y características

Esta opción es muy apreciada porque permite simulaciones para manipular y manipular equipos físicos con todas las herramientas. Experiencia casi real Antes de entrar en el entorno real. Puedes entrenar y entrenar con antelación evitando errores en un entorno real que puede resultar complicado.

¿Cómo puedo instalar PacketTracer en Ubuntu?

No toma mucho tiempo instalarlo en su computadora.Este es el aliado perfecto Administrar estas redes locales Por supuesto, si está usando Ubuntu, no debe perdérselo, así que use una red muy grande y compleja.A continuación, te explicaré cómo conseguirlo.combinación de línea de comando Y proceso en línea,

En la línea de comando

Como se conoce sistema operativo Ubuntu Todo o casi todo está en terminales y comandos. Para obtener el rastreador de paquetes, emita el siguiente comando «lsb_release -a» para ver la información de distribución de GNU/Linux y establecer un estándar de uso gratuito.A partir de ahora tienes que Comience a descargar el rastreador de paquetes Usaremos el proceso en línea que se describe a continuación, pero primero veremos qué hacer si existe.

En la terminal, escriba cddownloadsls

Luego ejecute «sudo dpkg -i file.deb» y siga las instrucciones «ok» y «yes».

Luego se muestra un error. Para resolver esto, debe instalar el cuadro de diálogo «sudo apt install dialog».

Escriba sudodphg-ifile.deb de nuevo

Luego abra el programa e inicie sesión.

Proceso en línea

Para obtenerlo, debe descargarlo en línea de Cisco.[コース]>[パケットトレーサー]>[パケットトレーサーの概要]Ir a>. Suscríbete e ingresa tu dirección de correo electrónico. Luego revise su correo electrónico con un mensaje con el enlace que usa para iniciar sesión.[リソース]>[パケットトレーサーのダウンロード]> Seleccione su sistema operativo (Linux en este caso), guarde el archivo y continúe como se muestra arriba.