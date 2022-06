¿Cómo instalo «Duckduckgo» como motor de búsqueda en Mozilla Firefox?

En términos de seguridad, al ingresar a Internet, debe tener en cuenta las muchas empresas que están detrás. Rastros dejados al usar Internet Con un navegador común. Estos también tienen fines publicitarios y algunos fines más ambiguos. Es decir, se monitorea constantemente cada vez que accede a Internet.

La creación de Duckduckgo como motor de búsqueda se realizó con un objetivo en mente. No dejar rastro de nuestra existencia en internet.. Protegemos nuestras identidades y evitamos que hagamos negocios con los usuarios sin ser notificados. Estos datos se recopilan a través de la memoria caché.Por este motivo, se recomienda este Borrar caché de Google ChromePor ejemplo, este artículo explicará qué es este motor de búsqueda.

¿Cuáles son las ventajas de Duckduckgo sobre otros navegadores web?

Al investigar este tema, reconocemos que la seguridad es la ganadora porque no respaldamos nada más.Precisamente en esta parte, este buscador tiene una ventaja sin quedarse atrás en las opciones que normalmente ofrecen otros en su conjunto, y será una. Un tema catalogado como ciberseguridad.

Este navegador tiene ventajas como la navegación segura. no nos dejes seguir También clasifica los resultados según los resultados de la búsqueda. Cabe señalar que se puede utilizar con cualquier navegador disponible. Basta con instalarlo en el navegador de su preferencia. Su interfaz es cómoda y muy intuitiva. Echemos un vistazo más de cerca a lo que lo hace destacar.

Obtenga ciberseguridad que no ofrecen otros navegadores

Siempre que esta oferta de navegador se base en la seguridad de los datos que ingresa en Internet, es Navegación anónima No dejes registro.. Con tanto dinero y otra información confidencial en la web, no hay nada para descansar.

Concepto de El número de ciberseguridad y sus tipos, y por qué es tan importante Este es un tema relativamente nuevo, pero no es tan importante. Basado en este nuevo concepto, este nuevo navegador ha llegado a buen puerto. Esto le permite diversificar sus tipos de plataforma y salir de la plataforma. Navegador que proporciona todos los servicios Abajo para verte.

Control total sobre quién puede acceder a sus datos

Si no tiene control total sobre sus datos, puede preguntarse qué significa realmente todo esto. Futuro condicionamiento mental psicológico, Esto es causado por el bombardeo publicitario. Hace que consumas y actúes de formas que no creías posibles, tus datos lo dicen todo sobre quién eres, qué te gusta o te interesa, te afecta información que no necesitas.

Como resultado, las personas detrás de todo esto se beneficiarán de su información y comprarán todos sus registros de estos recopiladores de datos. También tiene derecho a saber quién tiene acceso a sus datos, qué están haciendo con ellos y por qué. Se parece más al control de multitudes que a los ataques individuales.Para darte una idea.

¿Cómo configuro Duckduckgo como navegador principal de Firefox?

En este caso abriremos Sitio web oficial de Duckduckgo+ Aquí está la primera página de búsqueda, debajo de la cual hay un botón llamado «Agregar». «De Duckduckgo a Firefox» Haga clic en él para ver una pequeña ventana en la parte superior. Haga clic en Continuar y haga clic en Agregar para completar el proceso.

Está instalado en este punto, por lo que debe asegurarse de que esté instalado. Luego vaya al menú de Firefox, escriba «opciones», luego escriba «buscar» y continúe haciendo clic en el texto en azul. «Cambiar la configuración de las sugerencias del motor de búsqueda» Así que me decidí por «Duckduckgo». De esta forma, sigue siendo el navegador predeterminado de Firefox.

¿Cómo puedo usar Duckduckgo como motor de búsqueda para dispositivos móviles?

Esta vez, explicaré cómo usar un teléfono Android, que es el software más popular.En este sistema tienes que seguir unos sencillos pasos Cambiar motor de búsqueda en Android..Si quieres usar Chrome con este motor seguro, esta es la ruta a seguir Ajustes > Ajustes básicos > BuscadorAsí que elegí Duckduckgo

Este motor también tiene aplicaciones. Para obtenerlo, primero debe abrir Play Store. Escribe «Duckduckgo» en el campo de búsqueda y selecciona el navegador que aparece con el nombre «DuckduckgoPrivacyBrowser». Presione «Instalar» y espere a que finalice el proceso de instalación antes de usar