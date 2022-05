¿Cómo instalar League of Legends en Ubuntu versión 20.04 en español?

League of Legends o simplemente «LoL» es uno de los videojuegos multijugador y de combate en arena más famosos de la historia de la industria. Inmediatamente después del lanzamiento Fue considerado un «esport». Por lo tanto, el equipo creará un torneo internacional. También hay un submodo llamado Tácticas maestras de League of Legends.

El juego se basa en destruir la torre central del enemigo con un equipo completo de 5 jugadores. Controla algunos «campeones» que necesitan complementar un equipo perfectamente equilibrado, o sigue las tácticas y estrategias que quieres jugar. También puedes pedir ¿Cuántas cartas tiene LOL? La respuesta te sorprenderá. Pero gracias a todas estas novedades Cualquier versión del sistema operativo..

¿Cuáles son los requisitos para instalar League of Legends en Ubuntu versión 20.04?

Sitio oficial de LOL Dicen que las especificaciones mínimas de nuestro ordenador requieren 9,26 GB de memoria. Sin embargo, este no es el guardado total del juego, ya que League of Legends no es el guardado total del juego. Juegos que se actualizan constantemente.. Por lo tanto, necesita al menos 16 GB de espacio en disco, 2 GB de RAM y al menos un sistema operativo de 32 bits.

¿Qué pasos debo seguir para instalar League of Legends en Ubuntu versión 20.04?

Para instalar League of Legends en Ubuntu versión 20.04 necesitas seguir estos pasos: Accede a la terminal de UbuntuLuego instala el juego en modo de desarrollo con el siguiente comando: sudo snap install League of Legends –edge –devmode.

Luego use Wine, el siguiente comando para usar para actualizar la plataforma en la que se está ejecutando. sudo snaprefresh –candidatewine-platform-runtime, entonces, El entorno del vino necesita ser actualizado.para ello tienes que utilizar el siguiente comando: sudo snaprefresh –candidatewine-platform-5-staging, una vez completado esto podrás acceder al juego desde la actividad del sistema.

Haga clic en el juego Descarga los recursos restantes del juego., no se incluye en la instalación desde cero, pero debes especificar «Instalar» en la siguiente ventana que aparece. Luego aparecerá en pantalla el proceso de instalación de otros componentes.

Cuando se complete la instalación, verá el instalador de League of Legends. Debe hacer clic en «Instalar». El juego se descargará localmente. Una vez instalado el juego, todo lo que tienes que hacer es: Estoy de acuerdo con los términos y condiciones Desde League of Legends iniciamos sesión en League of Legends y eso fue todo.

¿Qué comandos debo escribir al activar League of Legends en Ubuntu 20.04?

Los comandos que ejecutas para activar el juego son: sudosnaprefresh–candidatewine-platform-runtime, en este caso se utiliza este comando Para seguir actualizando Tenga cuidado con las actualizaciones o cambios importantes que no le permiten usar el programa, y ​​mucho menos ejecutar el repositorio y la emulación de Wine.

¿Por qué League of Legends no se instaló correctamente en la versión 20.04 de Ubuntu?

No todo en el mundo de los juegos y la informática es perfecto. Durante la instalación es muy probable que te salga un error que te impedirá disfrutar de League of Legends.

problemas de Internet

Sin una conexión estable, existe una gran posibilidad de que la conexión de descarga falle o se caiga mientras se descargan los datos del juego o el juego en sí. Por lo tanto, se recomienda Utilice una red de Internet estable.

Instalación fallida

Incluso si ingresa el código en el comando, es posible que no se haya ingresado. ejecución La direccion correcta, me sale error cuando instalo el mismo, por lo que tengo que revisar todo lo que pasa, incluso en el mismo sistema de juego. En ese caso, elimine LOL y comience de nuevo.

También está en Windows, y si ocurre un error del sistema, ¿Se recomienda buscar?Cómo reparar los errores del sistema LoL?? , Y puedes disfrutar de este juego sin ningún problema. Esta solución también puede ser aplicable a entornos Linux.