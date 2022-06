Cómo instalar la aplicación de Android desde la computadora al teléfono móvil: simple y rápido

Además de simplemente descargar e instalar Tipo de juego o aplicación Desde tu teléfono, en Android, también puedes hacer lo mismo desde la comodidad de tu computadora o laptop sin tocar tu dispositivo móvil. Una opción para hacerlo fácilmente.

Esta función es muy necesaria. Si ha eliminado cada dispositivo Android o está ejecutando otra función. A continuación se presentan algunas de las herramientas que puede usar para descargar aplicaciones desde su computadora a su dispositivo.

Descarga juegos y aplicaciones de Play Store.

Play Store es el mercado predeterminado para AndroidEsta aplicación ya está instalada en su dispositivo. La primera vez que accedes desde la terminal Deberá registrarse con su cuenta de correo electrónico y agregar su contraseña personal.

Cuando se hace esto, Play store se registra como usuario de la tienda, y aquí te contamos las novedades. Play Store, como muchas otras tiendas, tiene versiones para dispositivos móviles y computadoras. En resumen, Play Store tiene su propio sitio web que le permite acceder y ver todos los catálogos de sus aplicaciones.

Igual que puedes hacerlo en tu móvil al entrar en el portal Sitio web oficial de Play Store desde tu computadora Puede ver todas las categorías, como juegos, aplicaciones, libros, álbumes, canciones sin ningún problema o inconveniente. Pero hay otro detalle a tener en cuenta.

nosotros Esta es la primera vez que me registro para este servicio o aplicación Android realizó automáticamente una copia de seguridad de los datos relacionados con el correo electrónico. Por lo tanto, si registra su dirección de correo electrónico desde su cuenta de Google en su PC, estará conectado a Play Store.

Qué quieres decir Al visitar el sitio web ya estamos registrados y la tienda sabe el teléfono que tenemos. Desde allí, también puede ver las aplicaciones y juegos descargados anteriormente, actualizados por su dispositivo móvil y la configuración que estableció al buscar.

Básicamente estará disponible. Aplicación de teléfono de pantalla grande Y en otra terminal. Por lo tanto, puedes seguir seleccionando cualquier tipo de aplicación, juego, libro o álbum que necesites y descargarlo más tarde de manera fácil y sin inconvenientes.

Cuando se complete la descarga, Se instalará automáticamente sin tocar tu teléfono móvil, También se muestra toda la memoria interna del terminal. De esta forma, podrás descargar todo lo que encuentres en la Play Store desde tu cómodo ordenador.

Descarga juegos y aplicaciones como archivos APK desde tu computadora.

Otra opción para descargar juegos para tu dispositivo desde tu PC visitado Página de tienda alternativa Voy a explicar acerca de los teléfonos móviles. Así como hay una Play Store, también hay un mercado de terceros. Estas tiendas son todo lo que niega Play Store, excepto para alojar aplicaciones comunes.

En otras palabras, si busca en Play Store una aplicación o juego en particular y aún no puede encontrarlo, es posible que no esté registrado.después Tu única oportunidad de encontrarlo Para estos sitios de terceros, estas aplicaciones generalmente están bien con el portal aquí.

Una vez en uno de estos sitios De arriba a abajo También apkmirror, Necesito encontrar una aplicación específica. Luego descárguelo como un archivo APK (este es el archivo predeterminado para todas las aplicaciones de Android). Luego puede compartir directamente a través de Bluetooth o cable USB.

Pero eso no es todo.En caso de que el proceso anterior sea una molestia Puedes descargar la aplicación oficial desde cualquiera de estos sitios webDe esta forma, podrás realizar las mismas operaciones que la Play Store sin causar ningún inconveniente o problema.