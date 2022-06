¿Cómo ingreso «guión bajo» en el teclado de mi Mac? -conexión

Atajos de teclado Es importante saber esto, ya que puede perder mucho tiempo si no sabe cómo insertar un carácter en particular tanto en Windows como en macOS. Este es el caso de un «guión bajo» que aparece en el teclado pero que no se puede ingresar directamente. A continuación, lo explicaré aquí. Cómo ingresar un guión bajo desde el teclado de tu Mac..

A El carácter que es popular hoy en día es «guión bajo».Puede encontrarlo por correo electrónico, dirección web, nombre de usuario o correo electrónico. Por lo tanto, debe saber cómo ingresar este símbolo desde su computadora personal. Sin embargo, tenga en cuenta que hay ciertos aspectos que deben tenerse en cuenta: B. El tipo de teclado que está utilizando.

En una computadora Mac, no hay una gran diferencia al ingresar un guión bajo en la pantalla en comparación con Windows.Y verás lo fácil que es Apague su PC Mac usando el teclado..Echemos un vistazo a los pasos que tenemos que seguir. Pegue los caracteres de subrayado desde el teclado de su Mac.

¿Cómo elimino el «guión bajo» en el teclado de mi Mac?

Muy Elimine fácilmente los caracteres de subrayado del teclado de su Mac Y una de las formas más directas que tienes es usar atajos de teclado. En este caso, debe mantener presionada la tecla Mayús. La tecla Shift está al costado del teclado alfabético. Esto está representado por el icono de flecha hacia arriba.

ISO español

Ahora debe presionar la tecla «-» tan pronto como presione la tecla Shift en su teclado. Esta tecla se puede colocar en otro lugar del teclado. Y esto depende del idioma en el que esté escrito el teclado que estés utilizando.Si Estás usando un teclado ISO españolLa tecla «-» está a la izquierda de la tecla Shift en el lado derecho del teclado.

Desde un teclado inglés británico o estadounidense

Ahora, si está utilizando un teclado en inglés británico o estadounidense, la tecla «-» está en un área diferente. Además, se muestra un símbolo justo al lado del número «0» en la parte superior del teclado.donde lo se Encuentre un rango de números de ellaMantenga presionada la tecla Shift y mantenga presionada esta tecla para ver un «guion bajo».

¿Dónde puedo copiar y pegar el «guion bajo» si es necesario?

Sin duda, la forma más rápida y sencilla de encontrar el icono que necesitas insertar en un documento que estás escribiendo desde tu Mac es utilizar una página web. Desde allí, puede buscar y copiar «guiones bajos»., luego pégalo donde lo necesites.Tan fácil y fácil como hacemos captura de pantalla de Mac..

Si el teclado no hace específicamente esta parte, ¿cuáles son las alternativas?

Puede sentir que su teclado físico no funciona por alguna extraña razón y no puede pegar el guión bajo de esa manera.No se preocupe, las computadoras Mac tienen funciones de accesibilidad que lo hacen posible. Inserta este carácter u otro carácter de la pantalla..

Teclado en pantalla

Para acceder al teclado virtual proporcionado por su Mac, debe seguir estos sencillos pasos: Primero, debe ir a la esquina superior izquierda para encontrar el ícono de Apple y hacer clic para ver las opciones del menú.

El siguiente paso es seleccionar la opción Preferencias del sistema, luego la opción Accesibilidad y luego el Teclado. El siguiente paso es[アクセシブルキーボードを有効にする]Busque la casilla de verificación, selecciónela y habilítela.Así, cada vez que presionas la tecla «Shift +-» Muestra un icono de subrayado en la pantalla..

Tarjeta de personaje

Otro método que puede usar si no puede escribir un guión bajo con el anterior es usar ‘.Tabla de códigos de caracteres’.. Contiene no solo guiones bajos, sino también una serie de caracteres y símbolos especiales.

Para acceder a la «Tabla de códigos de caracteres» Usar atajos de teclado En este caso, debe presionar Ctrl + Cmd + barra espaciadora. Esta acción hace que la tarjeta aparezca en la pantalla. Ahora todo lo que tiene que hacer es encontrar el guión bajo, hacer doble clic en él y agregarlo al texto.

Para salir del mapa, simplemente presione la tecla Esc y podrá insertar fácilmente otros símbolos. No se puede hacer directamente desde el teclado. por ejemplo Introduce el símbolo de copyright en tu Mac..