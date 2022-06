¿Cómo imprimo un documento PDF en mi Mac? -Puedes usar la impresora sin ningún problema

Imprimir un PDF en una Mac es muy fácil. Mac es muy similar a Windows.. Gracias al acceso de impresión, no necesita descargar ni instalar programas como Adobe y otros programas. Conversión de archivosEstas funciones están disponibles de forma nativa en las computadoras Apple.Este artículo le mostrará cómo hacerlo y cómo imprimir un documento PDF en Mac

¿Cómo instalo el controlador de impresora en mi Mac?

Si necesita usar una impresora que no ha agregado, o la impresora[印刷]Si no lo ve en el cuadro, debe hacer esto Descargar el controlador de la impresora Para poder conectarse a él. Lo normal, macOS usa automáticamente AirPrint para conectarse a la impresora y descargar los controladores de la impresora.Sin embargo, si no se reconoce, puede realizar estos ajustes.

Seleccione el menú Apple y[システム環境設定]Descubrir[プリンタとスキャナ]Hacer clic. Seleccione una impresora de la lista. En este caso, la impresora no se reconoce. Después de seleccionar, elimínelo.[追加]Haga clic en el botón y en el menú que se abre[プリンターまたはスキャナーの追加]Buscar. Este campo que se abre muestra todas las impresoras IP compartidas en la red. Cuando se muestre el nombre de la impresora, selecciónela.

Después de seleccionar la impresora, seleccione: Usar AirPrintSi su impresora es compatible con esta opción, verá la opción AirPrint. Usa el programa Esta opción está habilitada cuando la instala en su Mac, la descarga de Apple o usa el software de la impresora desde un archivo almacenado en su Mac. otrosSeleccione un archivo para agregar.

¿Necesito un modelo de impresora para imprimir archivos PDF en mi Mac?

En la mayoría de los casos, las impresoras compatibles con AirPrint, la tecnología que usa Mac para agregar impresoras, se conectarán o descargarán automáticamente el controlador de la impresora.

Para impresoras de red que no están en la lista de impresoras disponibles Debe ser agregado por IP.. Por lo tanto, debe conocer la dirección IP o el nombre de la impresora, el número de modelo o el nombre del software de la impresora.

¿Qué programa me recomiendan para imprimir archivos PDF en Mac?

También puede imprimir un PDF de vista previa, imprimir imágenes seleccionadas en la misma página y agregar notas para su documento.en vista previa Puede imprimir un PDF sin la aplicación que creó el documento.

Para usar este programa de Mac, debe abrir el PDF o lo que desea imprimir. Si tiene varios archivos, utilice la ventana de vista previa. Para empezar a imprimir[表示],[サムネイル],[ファイル],[印刷]Seleccione en el orden de.

¿Cómo imprimo un archivo PDF en una computadora Apple?

Si elige imprimir el archivo, se abre un menú que enumera los distintos formatos de impresión. Si no ves la opción,[詳細の表示]Necesitas mudarte a. Estos son opcionales.

Da una impresión normal

Para impresiones regulares, todo lo que tiene que hacer es elegir página destacada Con la barra lateral y listo. con este,[印刷]Simplemente haga click.

Imprimir un PDF a doble cara

A Impresión a doble cara Haga clic en PDF, Vista previa y seleccione ahora Disposición..Desde el menú desplegable[シートあたりのページ数]Elegir. Seleccione el número de páginas para mostrar en cada lado del papel,[印刷]Simplemente haga click.

Imprimir el documento varias veces

Si desea imprimir el documento varias veces, simplemente haga clic en el menú desplegable o en la vista previa para ver las opciones. Copia por páginaSeleccione la cantidad que desee e imprímala al final.

¿Cuáles son los accesos directos para imprimir archivos PDF directamente desde Mac?

El teclado Mac contiene muchas teclas de acceso directo. Aprenderlos le ahorrará pasos y le ahorrará tiempo. Al imprimir, simplemente presione una tecla si desea usarla para imprimir directamente. Comando + P, Utilice este comando para emitir un comando para imprimir el documento actual.Hay muchos atajos que puedes aprender, tienes que buscarlos soporte.apple.com