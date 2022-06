Cómo hospedar en Twitch o usar el modo de hospedaje-Hosting on Twitch

A medida que surjan nuevas plataformas en la red, también surgirán nuevas palabras y jerga utilizada entre los usuarios de esas plataformas.Los sitios que millones de personas en todo el mundo adoran se reproducirán en vivo tal como están. gorjeo, no puede ser una excepción.Y los siguientes artículos te mostrarán los pasos que debes seguir para que puedas aprenderlo Hospeda en Twitch o usa el modo de hospedaje-host en Twitch.

Cómo hospedar en Twitch o usar el modo de hospedaje-Host on Twitch

Y ahora te estarás preguntando qué significa hospedar en Twitch, y eso es justo lo que menciona. anfitrión del canal Cuando está desconectado. Conexión directa de algunos otros streamers. Cuando ingresa a un canal de esta manera, sus seguidores no lo reconocerán como fuera de línea, sino la transmisión que está alojando.

sí Anfitrión de contracción Esta es una práctica habitual entre los streamers. ElectricidadTrabajando juntos. De esta forma, las personas con muchos seguidores en la comunidad apoyan a las personas con muy pocos espectadores. Ahora veamos cómo hospedar en Twitch o usar el modo de hospedaje.

Oh, Los streamers se pueden alojar en Twitch No tiene que ser un afiliado y la cantidad de seguidores no importa en absoluto. Pero continuamos con la pregunta: ¿cómo hospedas? Y realmente te sorprenderá saber lo fácil y simple que es esta opción.

Como se mencionó anteriormente, esta opción le permite hospedar en un canal otro envío Stromer El tiempo que quieras. Y lo mejor de este ejercicio es que puedes hacerlo desde tu smartphone o PC. A continuación, echemos un vistazo a los pasos a realizar en cada uno de estos dispositivos electrónicos.

Cómo hospedar en Twitch desde tu PC

Por supuesto que debes haberlo creado. cuenta de contracción nerviosa Si necesitas iniciar sesión e ingresar al canal, el siguiente paso es ingresar al chat. A continuación, debe escribir este comando simple «/ host» y luego el nombre del canal que desea admitir alojando en el canal. Los espectadores ahora pueden ver el contenido seleccionado, independientemente de si son suscriptores o espectadores.

Ahora, si desea detener el host de alojamiento o cómo llamar al alojamiento en la web, también debe crear un comando en el chat.Se parece a esto ‘/ anular’ De esta forma, se cierra el alojamiento que has facilitado.Recuerda que el streaming es una de las formas Monetizar afiliados Tal para hacer dinero.

Aloja en Twitch desde tu dispositivo móvil

También es posible desde un teléfono móvil Anfitrión de contracción Estés donde estés, debes hacer lo siguiente: Accede a la aplicación desde tu teléfono móvil e introduce el streaming que quieres alojar en el canal. El siguiente paso es moverse a la parte superior de la pantalla de transmisión en vivo y presionar la flecha.

con este,[ホストチャネル]Se muestran las opciones y haga clic. Si desea dejar de hospedar, ya está. Tienes que seguir el mismo proceso,[ホスティングの停止]La diferencia es que tienes que seleccionar una opción. Ahora hay una forma de hospedar cuando no está conectado, que se llama autohospedaje.

Para habilitar esta opción, vaya a Configuración del canal y[コントロールパネル],[設定]Seleccione en el orden de.Entonces necesitas hacer clic en el interruptor Alojamiento automático El número de canales opcionales para habilitar. Y ahora verás dos opciones tienes que elegir una.

Estas son las opciones del canal del equipo anfitrión o de la lista de anfitriones. En este último, puedes seleccionar hasta 10 canales para configurar tu skin. Como el orden de selección, o si esto sucede al azar.