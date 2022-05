¿Cómo hago llamadas con Alexa Echo Dot? -Modo de configuración

El asistente virtual se apodera del entorno técnicoA muchas personas les gusta porque tiene muchas funciones que se pueden realizar mediante comandos como: B. Realización de llamadas. Esto hace que llamar por teléfono con su dispositivo móvil sea cosa del pasado. Amazon ha desarrollado un dispositivo inteligente que puedes usar para hacer llamadas telefónicas, es el asistente virtual Alexa Echo Dot disponible en Amazon.

Muy fácil de usar y configurar. Si está considerando comprar un Echo Dot, o si ya tiene un Echo Dot, lea este artículo detenidamente. Aprende lo que necesitas saber para configurar tu Echo Dot y cómo hacer una llamada.

¿Qué debo tener en cuenta antes de realizar una llamada con Echo Dot?

El mundo actual se caracteriza por una sociedad más tecnológica, mucha gente lo hace Un dispositivo inteligente que facilita las tareas en casa o en la oficina.. Un dispositivo que puede reconocer y ejecutar patrones de voz, se convierte en un asistente virtual y construye una casa simplemente ordenando una acción. Casa inteligente con poco dinero..

Estos dispositivos incluyen el Alexa Echo Dot desarrollado por Amazon, que le permite reproducir música y películas, navegar por la web y hacer llamadas telefónicas.Pero hay algo que debe recordar de antemano. Haz llamadas con Echo DotTe diré los detalles.

Solo llamar desde el dispositivo Alexa Echo Dot

Alexa Echo Dot, un asistente virtual, le permite realizar y recibir llamadas. Desafortunadamente, esta función solo se puede realizar en otros dispositivos Alexa Echo Dot, es decir, otros dispositivos. Usuarios que también poseen un dispositivo inteligente Alexa También está habilitada la función para hacer una llamada de Alexa a Alexa.

Los dispositivos compatibles para realizar y recibir llamadas con Echo Dot son: Echo Dot, Echo Plus, Echo Spot, Echo Show y Echo básico.. También se incluye una tablet Fire, pero con soporte técnico de 4ª generación. Con eso en mente, puede disfrutar de una forma diferente de comunicarse con su dispositivo inteligente Alexa. Usa el Echo Dot como un intercomunicador en casa

¿Cómo configuro mi Echo Dot para hacer llamadas con Alexa?

El asistente virtual de Amazon, Ech Dot, ha revolucionado el mercado de la tecnología e incluso se ha convertido en un competidor de Google y Apple. A muchas personas les gustan los dispositivos como el Echo Dot y es fácil de usar. Un comando de voz que te dice lo que quieres hacer Es como llamar a alguien. Ahora, para iniciar una llamada en su dispositivo de Amazon, debe configurar su dispositivo de la siguiente manera:

Desde la aplicación Alexa

Si recientemente compró un Echo Dot, deberá tener la aplicación Alexa lista para configurar su dispositivo para que pueda encontrarla y descargarla desde la tienda de aplicaciones integrada de su dispositivo. Se requiere un dispositivo móvil Android o iOS. y debe instalarse para iniciar la configuración y realizar una llamada aplicación alexa..

Ingrese a la aplicación, haga clic en la conversación que es el icono de la burbuja, encontrar formas de comunicarse Desde la aplicación. A continuación, debe verificar su nombre cuando Alexa se lo solicite y darles permiso para acceder a la lista de contactos de su teléfono.

Además, tienes que Verifica tu número de teléfono y sigue las instrucciones Aparecerá en la pantalla. Este paso es muy fácil de realizar porque Alexa te acompañará en cada paso y te dará las instrucciones que necesitas para una configuración correcta y eficiente.

El «modo de configuración» de Alexa

No hay duda de que dispositivos como el Echo Dot pueden simplificar estas tareas de formas más rápidas e innovadoras, p. B. Llamar a un amigo o familiar simplemente diciéndole su nombre a su asistente virtual. Como puede ver, se puede configurar a través de la aplicación Alexa, pero también se puede configurar en el modo de configuración de Alexa.

Para realizar este procedimiento, debe hacer lo siguiente: Proceder a conectarse al Asistente Virtual Echo Dot. Inicie sesión en Alexa en su dispositivo móvil. Presiona el menú[デバイスの追加]Escoge una opción. Allí tienes que hacer clic en tu dispositivo Echo Dot y la pantalla te mostrará cada paso que tienes que hacer. Observar estos indicadores de cerca configurará su dispositivo Echo Dot.

¿Cómo hago llamadas con Echo Dot?

Si ya configuró su Echo Dot con Alexa, puede hacer una llamada. Tenga en cuenta que esto se hace usando los comandos de voz de Alexa. Una manera simple y rápida de hacer una llamada.

Comando de voz de Alexa

Para llamar la atención de Alexa, utilice las palabras establecidas en la composición, pronuncie su nombre, Alexa, y Esto es lo que quieres hacer: Debe hacer una llamada, por lo que debe decir, por ejemplo: Llamar a Alexa, Pablo. Alexa también tiene acceso a una lista de contactos para que pueda encontrarlos y llamarlos rápidamente.

Si el contacto al que desea llamar tiene un Echo al que se puede llamar, Alexa lo llamará con un Echo. De lo contrario, el dispositivo Echo y las llamadas no se habilitarán. Alexa se comunicará contigo utilizando el número registrado en tus contactos. Además, si tiene varios números de registro para el contacto al que está llamando, Alexa le pedirá que seleccione el número que desea marcar. Si lo seleccionas, recibirás una llamada inmediatamente.

Si desea llamar a un número que no está registrado en sus contactos, puede llamar a Alexa ingresando el número dígito por dígito. No olvides decir primero el comando de Alexa. Cuando haya terminado con la llamada, simplemente dígale a Alexa: «Alexa, cuelgue». También puede decirle a Alexa que finalice la llamada. Como puedes ver, es muy fácil y conveniente. Y no olvides Actualice el firmware de su Echo Dot a la última versión Para que funcione mejor.