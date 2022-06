Cómo hacer una videollamada grupal en WhatsApp-comunícate con amigos

Cada vez es mayor la necesidad de herramientas que nos permitan comunicarnos con los demás. Factores como la distancia y el tiempo te obligan a alejarte de familiares y amigos.Oportunidad Hay videollamadas para superar estos obstáculosSi aún no sabes cómo crearlo, sigue leyendo hasta el final.

¿Cuántas personas pueden participar en Video Hangouts?

Entre otras cosas, existen muchas aplicaciones con la posibilidad de realizar videollamadas con otras personas. Sin embargo, WhatsApp es uno de los más preferidos. La sencillez del sistema hace de esta aplicación una de las más populares.

Por lo tanto, es más común que las personas utilicen esta red para mantenerse en contacto con sus seres queridos. Una de las herramientas más utilizadas del día es la aplicación de mensajes de voz y texto.Algunas personas eligen Haz que la comunicación sea más personal con las videollamadas..

Con esta función, puede hablar con una o más personas en tiempo real para ver: No importa en qué parte del mundo se encuentre, si tiene una aplicación en su computadora, puede unirse a la reunión.

Los Hangouts de video se pueden realizar con contactos o grupos de personas específicos. El límite de participantes es de 8 personas.Pueden pertenecer a un grupo existente oa los contactos que agregó a la llamada.

¿Cómo me uno a una llamada que ya se ha iniciado?

Hay muchas formas de participar en Video Hangouts. Puedes ser titular o invitado. También puedes participar desde el principio o participar en el curso. Su participación depende de varios factores.

Cuando lo inviten a Video Hangouts, se le notificará y el menú mostrará quiénes son el administrador y otros invitados.Puedes hacerlo Decide si ignorar o unirte a la llamada..

Esta aplicación te da la libertad de decidir si asistir o no a esta reunión. Si esta llamada es de un grupo,[参加]Solo toca la pestaña. Si no puedes atender cuando recibes la notificación y tienes una llamada perdida pero está en curso, también puedes ingresarla.

Algunas personas tienen dudas acerca de participar en videoconferencias. No conocen el mismo nivel de seguridad.. Creen que pueden ser espiados y su privacidad está comprometida. Tenga en cuenta que WhatsApp funciona con mensajes y llamadas encriptados de extremo a extremo en este caso.

Por otro lado, algunas personas no se atreven a participar en estas llamadas. No sabes el costo de una videollamada..La verdad es Si está utilizando una red Wi-Fi, no hay cargo adicional Si se añade a tu cuenta y tienes un plan de datos, los megas utilizados se descontarán de tu plan.

¿Cómo inicio una llamada grupal desde WhatsApp?

Antes de hablar sobre el proceso de video hangout, vale la pena aclarar Si tus contactos están bloqueados, no puedes invitarlos Incluso él no puede invitarte al teléfono. La única forma de emparejarlos es si alguien más se une a ellos.

Además, la calidad de los Hangouts de video depende de la conexión a Internet de cada participante. En otras palabras, si todos tienen una buena conexión, la llamada será exitosa. Por otro lado, esta opción no está disponible en teléfonos anteriores a Android 4.1, por lo que necesitará una versión más nueva del teléfono para unirse.

Ahora, si uno de sus invitados se está comportando de manera incorrecta durante un hangout de video, no puede eliminarlo.La única forma Las personas abandonan voluntariamente los Hangouts de video.. Lo que puedas hacer saldrá a la luz y otros seguirán la reunión.

Por último, si necesitas apagar la cámara durante un video hangout para que el resto de participantes no vean nada, puedes estar tranquilo que la aplicación puede apagar la cámara y pausar el audio.

En esa versión web

Si usa su computadora para realizar varias funciones en WhatsApp y usa Video Hangouts, está bien siempre que se cumplan ciertas condiciones.

WhatsApp se puede usar en computadoras de Como su versión web o aplicación descargada..En ella podrás utilizar la mayoría de las funcionalidades de la aplicación móvil Sincroniza ambos dispositivos para que la actividad quede registrada en tu teléfono y computadora..

Para realizar una videollamada desde su computadora, primero debe instalar un paquete de sistema operativo que contenga un emulador y un software que actuará como una aplicación en su computadora. A continuación, puede instalar la versión web.

Desde dispositivos móviles

Si tienes un dispositivo móvil y quieres hacer una videollamadaNo te preocupes si crees que es muy complicado. Si hay una iniciativa para convocar esta reunión, Toque el ícono de la cámara para abrir un chat grupal Pueden ingresar las primeras 7 personas en responder.

En cambio, si deseas realizar una videollamada desde la sección Llamadas de la aplicación, debes tocar el ícono del teléfono con el signo + para agregar una llamada grupal y buscar los contactos que deseas agregar.

Si desea hacer un video Hangouts desde un contacto en lugar del grupo que creó Si está en la agenda, deberá ingresar a un chat individual y tocar el ícono de Hangouts de video. Una vez iniciado, puede agregar los contactos requeridos hasta llegar a 8 participantes.