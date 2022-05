Cómo hacer una copia de seguridad de los contactos en Google Drive

Los teléfonos inteligentes de hoy son los dispositivos más utilizados por todos. Le permite realizar un sinfín de tareas y actividades Consulta tu cuenta bancaria, interactúa a través de la red o simplemente llama a tus seres queridos. En resumen, los teléfonos inteligentes almacenan la mayor parte de nuestra información, p. B. los contactos que tenemos guardados.

En este caso con estos datos Nube de Google Drive Es una solución porque puedes hacer muchas cosas, p. B. Mantener una copia de seguridad de casi todas las actividades.

Un ejemplo bastante común de la utilidad de Google Drive es una copia de seguridad de las conversaciones en WhatsAppAl hacer una copia de seguridad, puede recuperar todas las conversaciones generadas en su chat en caso de que su teléfono se descomponga y necesite formatearlo.

¿Qué tipo de copia de seguridad tiene Google Drive?

Hay varias formas de hacer una copia de tus contactos en Google Drive, pero la distinción es entre manual y automática. Por favor no te preocupes. Hacer una copia de seguridad de tus contactos en la nube es muy sencilloDebes elegir el método que más te convenga.

Copia de seguridad manual

Los primeros métodos para guardar los contactos del teléfono en Google Drive son: Tienes que ir a la sección Contactos de Google, en Configuración más tarde. Sección etiquetada Exportar/Importar.. Luego exporte los contactos y seleccione la opción para compartir los contactos de la misma manera. Finalmente, simplemente guárdelo en Google Drive.

Sin embargo, no olvide indicarle a Google la cuenta en la que desea guardar sus contactos. Si aún no tienes una cuenta Cómo crear una cuenta en Google Drive.. Por lo tanto, puede almacenar no solo sus contactos, sino también los archivos y documentos que necesita. Copia de seguridad desde un teléfono inteligente o PC..

Copia de seguridad automática

Este método se considera Cómo guardar contactos automáticamente en Google DriveEsta es una opción interesante porque no tiene que actualizar regularmente su lista de contactos para adaptarse a los cambios.

Para hacer esta copia, solo ingrese a la sección «Configuración» en su teléfono. Luego busque la opción para crear una copia de seguridad o cree una copia de seguridad y, si encuentra una, escríbala allí.

Más tarde, debe seleccionar elementos como: Copia de seguridad de sus contactos Si lo selecciona, todos los contactos en la unidad se respaldarán automáticamente, incluso en la sección etiquetada Restauración automática de contactos.

Mientras tanto, aparecerá la cuenta de Gmail asociada a tu teléfono y se guardarán tus contactos. Si desea utilizar una cuenta diferente, simplemente cambie su dirección de correo electrónico.

Se puede usar en algún momento. Copia de seguridad de sus contactos Para evitar situaciones que te hagan sentir más seguro y pierdas números importantes que no siempre son inmediatamente recuperables.

Debido a esto, Google Drive es una aplicación muy funcional. Para cargar una copia de seguridad de sus contactos, debe hacer lo siguiente:

Abra la aplicación Contactos. Vamos a «Configuración». [連絡先の管理]En el área,[エクスポート]Se muestran las opciones. [連絡先を共有]Haga clic en la opción[ドライブに保存]Escoger. Simplemente seleccione la cuenta que desea respaldar[保存]Haga clic aquí para iniciar el proceso de carga.

Esta es una tarea simple que puede lograr siguiendo los pasos a continuación:

Continúe con la configuración del dispositivo. Haga clic en la opción «Google». [設定と復元]Haga clic y[連絡先の復元]Escoger. Seleccione el teléfono con su cuenta y contactos para restaurarlo. Si no desea restaurar los contactos en su tarjeta SIM o almacenamiento, deshabilite o habilite la opción. ultimo,[復元]Si selecciona , el proceso finaliza con un mensaje que confirma que el proceso se ejecutó correctamente.

¿Es posible deshabilitar las copias de seguridad automáticas?

Sí, es posible ingresando a la configuración.[電話について]En el área[バックアップと再起動]Buscando[バックアップ]En el área[自動バックアップ]Encuentra la opción aquí Puedes deshabilitarlos..

¿Qué más puedo hacer con Google Drive?

Google Drive es una plataforma en la nube, originalmente diseñada para almacenar información, pero que ahora se usa para muchas otras actividades. Puede cargar, ver y editar archivos de texto como archivos de WordTambién puede usar hojas de cálculo para crear hojas de cálculo y compartirlas con varios usuarios para que puedan colaborar cuando sea necesario.

También puede vincular su teléfono a Google Drive para guardar automáticamente sus cambios al vincularlo a su teléfono inteligente. Además, la plataforma es tan versátil que Ver, editar o cambiar documentos sin internet..

Mejora la eficiencia de la plataforma ya que no tiene que interrumpir su trabajo debido a una interrupción o mala conexión. Entonces, si aún no tiene una cuenta de Google Drive, no pierda el tiempo y comience ahora. Verás todas las opciones que ofrece Google Drive. Le ayudan a optimizar su trabajo diario en el trabajo y en casa...