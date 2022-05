Cómo hacer que los sitios web se carguen más rápido: una guía definitiva

Claro, estás navegando por un sitio web y no se carga, se tarda mucho en mostrar toda la interfaz, o no te lleva a ninguna parte, se queda en la misma zona por la que pasaste. Esto puede suceder antes de que termine por una variedad de razones Encuentre una manera de hacer que los sitios web se carguen más rápido Para que pueda llevar a cabo sus actividades de una manera que ahorre recursos y ya no tenga que estresarse.

¿Por qué el navegador tarda tanto en cargar?

Si está utilizando un navegador con una interfaz simple y no está haciendo esto, puede haber muchas razones por las que su navegador no funciona correctamente y sus páginas web se están ralentizando. consumir memoria RAM, Esto también te puede pasar a ti, y tu navegador será más lento de lo normal. Aquí hay algunas razones:

Hay demasiadas pestañas abiertas

El principal problema que puede ralentizar tu navegador es el uso excesivo de pestañas. Entiendo que las pestañas se usan para abrir diferentes páginas web en la misma ventana, pero abrir muchas pestañas significa que la pestaña activa también se consume.

extensión del navegador

Las extensiones o complementos del navegador se refieren a pequeños programas o características adicionales que se agregan para mejorar la experiencia del usuario. extensión VPN, Especialmente el corrector ortográfico. Actualmente, estos programas son muy útiles, pero si tiene muchas extensiones activas instaladas, pueden afectar negativamente a su computadora ya que pueden ralentizar su rendimiento.

archivo temporal

Todos los programas usan carpetas de archivos temporales para almacenar información pequeña del usuario. Esto elimina la redundancia de datos y mejora la experiencia cada vez que el usuario utiliza el programa. Sin embargo, cuando se acumulan, aumentan el espacio de memoria y pueden afectar el rendimiento.

malware en el sistema

Una causa importante y peligrosa de la actividad lenta del navegador puede ser que su computadora o sistema esté infectado con malware o virus malicioso. Por ello, se recomienda utilizar un buen sistema antivirus para evitar los siguientes ataques: Seguridad de Internet de AVG

¿Cuál es la mejor conexión para la velocidad de carga de contenido?

Por supuesto, la conexión se estableció a través de un cable de red o el llamado «Ethernet», pero después de un tiempo apareció una conexión inalámbrica que mantuvo la conexión entre los dispositivos sin el uso de largas extensiones de cables múltiples, esto y orden. ahora, ¿Qué conexión es mejor para la velocidad de descarga de su contenido?

Cuando la conexión Wi-Fi no es estable

La conectividad WiFi es el último protocolo de Internet, pero hay muchos otros factores que pueden afectarlo si es necesario. Conexión mucho más rápidaLa razón principal es que se vuelve inestable por la saturación de canales y con múltiples conexiones, la capacidad de transmisión de datos se reduce significativamente.

Si su computadora no tiene una conexión por cable

Por ahora Transferir archivos con la máxima velocidad de Internet Si necesita un cable de red o ethernet pero su computadora no tiene un puerto ethernet, necesita movilidad con su computadora ya que el enrutador carece de puertos. Los cables pueden estar restringidos, obligándolo a permanecer en el mismo espacio físico.

¿Es posible mejorar la velocidad de carga de la página?

Puedes mejorar tu conexión a Internet implementando un pequeño truco que te ayudará a cargar una página web un poco más rápido en un navegador normal. Seguramente notarás la gran diferencia que hacen estos tips, comienza a usarlos «Administrador de tareas» Vaya en su navegador; para Google Chrome en el menú superior izquierdo y[その他のツール]>[タスクマネージャー]Hacer clic.

Allí podrás ver el consumo de extensiones y abrir pestañas en tu navegador. De esta forma, puede identificar la causa de la ralentización del navegador y completar la siguiente operación. mejorar la velocidad.. Seguir administrando las pestañas abiertas para evitar el consumo de memoria. Es por eso que Google Chrome le permite reactivar pestañas no utilizadas y ponerlas en reposo hasta que ahorre espacio en disco.

Para lograr esto, ve a la barra de búsqueda y escribe: cromo: // banderas, Entre las opciones que se muestran a continuación, busque una opción llamada «Descartar pestaña automáticamente». Establezca el estado en Habilitado, reinicie el navegador para guardar los cambios y salga.

tener Excelente programa antivirus Es esencial Mejora la seguridad de tu computadora De esta forma, previene la intrusión de malware y software malicioso que interfieren con el correcto funcionamiento. Por otro lado, también es importante mantener tu sistema actualizado para corregir las lagunas de seguridad y evitar ataques cibernéticos.

¿Hay algún navegador que cargue más rápido que otros navegadores?

Actualmente Safari para dispositivos Mac El mejor navegador para la velocidad de InternetDesafortunadamente, no está disponible para usuarios de Windows, por lo que Microsoft Edge, Google Chrome y Firefox son los más conocidos por mejorar el rendimiento.

¿Qué importancia tienen los ordenadores para la velocidad de carga en Internet?

Para navegar por Internet, su computadora debe tener características o componentes clave con las siguientes funciones: Rendimiento y experiencia de usuario mejoradosPor ejemplo, al usar un navegador, los dispositivos con gamma baja o muy antiguos no funcionarán correctamente. borde de Microsoft; Factores como el procesador, la memoria disponible, el sistema operativo, el cableado y los controladores de alta calidad afectan la velocidad de carga de las páginas web.