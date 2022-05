¿Cómo hacer o crear iconos y emojis de contracción? -Instrucciones completas

Los emojis, o antes conocidos como emojis, son los aspectos emocionales que hacen especiales a las redes sociales. Hoy se pueden encontrar en prácticamente todas las áreas de la tecnología y, por lo tanto, son fácilmente accesibles. Sin embargo, Crear gestos de Twitch es un proceso un poco más complicado.

Sí, no todo el mundo puede crear su propio emoji en las plataformas de transmisión populares, pero se deben cumplir ciertos parámetros. si los tienes no te preocupes.. Pero si no sabes cómo hacerlos, puedes cambiar sus tónicos.

Cómo hacer o hacer iconos y emojis de Twitch: una guía completa

Mira este video en YouTube

¿Hay algún requisito para crear un emoticón de Twitch? ¡Encuentra la verdad!

Cuando se trata de emojis, es inusual que la plataforma sea muy estricta u organizada. Pero ese es el caso de Twitch. En él, en realidad Página de ayuda y soporteEstablezca reglas para usar emojis comunes.

En resumen, la administración de Twitch prohíbe todo tipo de emojis, incluido el contenido vulgar, las drogas, las tendencias políticas y el racismo. Si se molestó en leer los Términos legales y las Pautas de la comunidad, ya sabe cuáles son.

Asimismo, las imágenes que se convertirán a emoji dentro de la plataforma deben cumplir con requisitos específicos de tamaño, peso y formato. En primer lugar, sus dimensiones deben estar entre 112 px y 4096 px. Además, el peso de la descarga no debe superar 1 MB. mientras tanto, El formato debe ser PNG, no JPEG, GIF, etc.

Por otro lado, además de estos criterios, está la imagen mencionada anteriormente Fondo transparente.. De lo contrario, la escritura no pasa la prueba, incluso si satisface la escritura con el resto de las condiciones de carga. ¡Hay demasiados! Y aún no han terminado.

Lo esencial para crear un emoticón de Twitch Conviértete en socio y miembro afiliado. Los emojis creados por su creador que no violen las reglas no se verificarán, ya que son parte del rango de ese grupo seleccionado. Sin embargo, en caso de incumplimiento, su suscripción se suspenderá y revocará de inmediato. Arma de doble filo.

Vea cómo crear un emoji y subirlo a Twitch.

Por lo tanto, crear emoji de contracción es una actividad que no requiere habilidades y solo considera los requisitos de la plataforma. por ejemplo, Puede utilizar Photoshop y su barra de herramientas. Cree imágenes con las dimensiones, pesos, formatos y transparencia requeridos.

Sin embargo, esta no es la única opción. También funciona si está familiarizado con Adobe Illustrator. Siempre que recuerde guardar la imagen como PNG. Seleccione los medios. Es importante destacar que la imagen incluye la condición de contracción, que enfatiza lo anterior. Ahora es el turno del siguiente paso.

Una vez que haya creado con éxito un emoticón de Twitch, deberá cargarlo en su plataforma. Escriba Twitch como de costumbre y busque la opción «Panel de control del creador».

Al hacer clic en él, se abrirá un menú desplegable junto al botón Configuración. En este momento, presione «Socio» o «Afiliado». Dependiendo de la condición. Selecciona «Subir Emoji» y busca la opción Por favor espere con «simple». Cuando se abra la ventana adecuada, cargue el archivo emoji o la imagen base.

Cuando ocurre una herida impune, Twitch la reparará. Finalmente, una sección llamada «Códigos únicos» administra los apodos o «apodos» para los nuevos emoji brillantes. Presione «Enviar cambios» y el pastel estará listo.