¿Cómo habilito las notificaciones de Outlook? -Tutoriales para móviles y PC

Con el tiempo, ganamos más compromiso y responsabilidad. Sin una agenda bien organizada, esto no sería abrumador. Sin embargo, la lista física está desactualizada ya que no siempre está disponible. En cambio, la agenda electrónica en teléfonos móviles y computadoras es más apropiada.Si no te importa Aprenda a activar los recordatorios en OutlookEsta es la página correcta.

¿Cómo puedo configurar notificaciones y recordatorios en Outlook?

Cuando escucha acerca de Outlook, una aplicación de correo electrónico que se limita a enviar y recibir mensajes, en realidad es más que eso. Para los mensajes que recibimos, Bandeja de entrada que se puede organizar correo electrónico para cada carpeta, Elimina lo que ya no necesitas Bloquea lo que te importa.

Si anteriormente envió un mensaje con un archivo multimedia, p. B. una imagen, tenía que adjuntar el archivo para enviarla. En su lugar, ahora puede Agrega una imagen al mensaje y envíalo Directamente sin tener que ejecutar otro proceso adicional.

Otra característica que resultó muy interesante para todos los usuarios de esta aplicación, Es una nota de voz que se puede enviar por correo electrónico.Cree un dictado como archivo adjunto que se convierta en una lectura para compartir o enviar audio.

Por otro lado, Outlook ha sido capaz de integrar funciones innovadoras que maximizan la comodidad del usuario. por ejemplo, Se puede programar para enviar mensajes automáticamenteSolo ajusta algunos detalles.

En Outlook también puede: Usar notificaciones y recordatorios De esta manera, como si de una agenda se tratara, la plataforma te avisa cuando necesitas asistir a una reunión o realizar una actividad específica, para que tu compromiso no se pierda.

Crear un recordatorio

La mayoría de la gente Necesitas un asistente Para recordarles qué hacer durante el día o durante la semana. Muchos de nosotros no tenemos el presupuesto para pagar un asistente personal, por lo que podemos usar varias herramientas en el teléfono.

Outlook puede crear recordatorios para informarle cuándo realizar una actividad o cuándo necesita realizar un bloqueo. Nuevamente, estos recordatorios pueden ayudarlo a organizar y priorizar su agenda.

Para crear un recordatorio, debe hacer clic en el icono de la tarea en la parte inferior de la pantalla y seleccionar la notificación opcional para crear un recordatorio. en esta parte, Establecer la fecha, la hora, el día de la semana y el tipo de prioridad Qué tiene la actividad para ti.

Esto le permite recibir notificaciones de los recordatorios que crea en el momento en que configura y pone sus actividades en espera para mantenerse al día con sus actividades planificadas previamente.

Para planificar una reunión

Al igual que con las actividades con familiares, amigos, vecinos y compañeros de trabajo, debemos asistir a las reuniones más importantes. Estos pueden ser religiosos, laborales y políticos, entre otros.

La verdad es que, por importante que sea, si no tenemos un asistente Notificar fácilmente sobre reuniones Podemos olvidarlo y perder nuestro compromiso. En este punto, anunciar reuniones puede ser crucial para coordinar las actividades del día y permitirles participar en esta importante oportunidad.

Para configurar recordatorios para próximas reuniones y citas, vaya a su calendario de Outlook Presione el botón de inicio Ubica el panel de organización. Hay una flecha en la que debe hacer clic para ir a un cuadro con opciones de calendario.

Debe habilitar la cabina de notificación predeterminada e ingresar los datos requeridos en el campo, p. B. el tiempo estimado hasta la llegada de la notificación. Esta vez puede hacer los preparativos necesarios antes de la reunión programada previamente.

¿Cómo puedo personalizar los recordatorios de Outlook con etiquetas y otras herramientas?

Si eres de esas personas a las que les gusta planificar cada una de sus actividades y tienes una gran variedad de opciones Una forma brillante y práctica de organizarlos. Dale un toque especial a cada categoría. Para ello, se pueden agrupar actividades por renglones tales como actividades espirituales, familiares, académicas, profesionales y de ocio.

Cada una de estas categorías se puede personalizar asignando colores, por lo que mirar su calendario generalmente le da una idea de cuántos tipos de trabajo tiene en una semana. Por color de memoria.. Para hacer esto, primero debe ir a la sección de categorías.

Una vez dentro, puede dar a cada categoría un nombre y un color, y pulsar Intro para guardar los cambios. Si el nombre que eliges no es el más adecuado, puedes cambiarle el nombre hasta encontrar el mejor nombre para el grupo.

¿Cuáles son los pasos para descartar las notificaciones de mi cuenta en Outlook?

Puede descartar las notificaciones programadas en Outlook. Esto es muy útil cuando quieres mantener tu agenda ordenada y organizada. Por otro lado, si programa una reunión o una cita que ya ha vencido, No tienes que guardar este recuerdoTambién puede eliminarlo para que no ocupe espacio innecesario.

Otra forma de descartar una notificación es que la reunión se cancela y ya no tiene que poner la notificación en espera. En todos estos casos, la opción de borrar no solo es la más cómoda, sino también la más necesaria.

Para descartar notificaciones o recordatorios, busque la sección Opciones,[ファイル]Tienes que hacer clic en la pestaña. Esto abre el panel de detalles.[通知]En la pestaña, debe hacer lo siguiente: Elija descartar automáticamente Notificación de eventos pasados. Esto eliminará todas las citas anteriores. Si desea eliminar varias citas o recordatorios futuros, debe eliminarlos manualmente de uno en uno.