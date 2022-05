¿Cómo habilito el descubrimiento de redes en un servidor de Windows? -Fácil configuración

La configuración del servidor de Windows causó el problema. Esto se debe a que la configuración programada por el usuario puede cambiar repentinamente simplemente apagando y encendiendo el dispositivo. Para arreglar esto Microsoft ha lanzado la versión de Windows Server 2022, Esto proporciona nuevas funciones, como descubrir otras computadoras y acceder a ellas. Todos el uno al otro.

Está deshabilitado por defecto por motivos de seguridad y puedes acceder a tres opciones. La primera opción es la opción habilitada. Puede ver servidores y otros dispositivos.. Las opciones de desactivación proporcionadas por defecto ocultan el servidor y las opciones personalizadas que tienen la propiedad de poder restringir algunas vistas, este artículo te mostrará cómo solucionar este problema, pero debes tener cuidado. Comando CMD para redes Lograr aplicar el proceso.

¿Por qué no puedo activar la detección de redes en Windows?

cuando estamos Trabajar con Microsoft Windows Si necesita compartir información con otras computadoras, también puede recibir un mensaje de error que indica que la detección de redes está deshabilitada o no es posible. Esto puede deberse a varios factores, como algunos El servicio no está activado o no está disponibleNo pertenece al mismo tipo de red que el dispositivo que intenta compartir o simplemente no está conectado.

Este problema, Detección y uso compartido de redes habilitado Automáticamente, y debe proceder manualmente. En ambos casos, debe asegurarse de que el Firewall de Windows esté configurado correctamente. Esta también puede ser la razón por la que no se puede establecer la conexión. Investigar todas las causas posibles puede conducir a una solución. Debido a esto. Si habilita el solucionador de problemas, Eliminar posibles defectos.

¿Dónde enciende la red en su computadora con Windows?

Para activar la red[スタート]y de ahí[設定]Busque y aparecerá una ventana. Una categoría llamada «Red e Internet», Haga clic en esta sección. Desde allí, busque Opciones de Ethernet. Notificaciones que indican si estás conectado a Internet y[ネットワーク設定の変更]Se visualiza.

Cuando aparecen tres opciones,[共有オプション]Debes ingresar a la opción. Esto abrirá una ventana emergente, cuando vea el sitio que tiene la red habilitada, vaya a la casilla «Activar descubrimiento de red» Marcar una vez para activarlo[変更を保存]Hacer clic. Esto habilitará el descubrimiento de redes de Windows.

¿Cómo puedo cambiar el tipo de red a la que se conecta Windows?

Lo que necesita saber en detalle aquí es el tipo de red utilizada para el dispositivo. Si necesita hacer cambios, puede hacerlo. Sincroniza más tarde para que se pueda ver en la red Puede acceder a otros dispositivos Están ahí y también visibles. Esto es importante ya que aquí es donde se realiza la conexión. Si su computadora no está en la misma red que otras computadoras, será significativamente diferente y no podrá compartir nada.

en este caso Hay dos tipos de redes., Hay dos o más, pero estos son los recomendados y más utilizados. Una red pública que requiere atención ya que no controla la red, es decir, el dispositivo vinculado. También existen otras redes privadas recomendadas por motivos de seguridad. También puedes priorizar la conexión a la red Esto sucede automáticamente, por lo que no tiene que hacerlo manualmente más tarde.

red pública

computadora[スタート]Camina hacia y desde aquí[設定]Ir. Luego ingrese a la sección «Red e Internet». Por ahora, ve a la sección de Ethernet. En esta ventana, debe resaltar el ícono de red azul a la izquierda e ir a la búsqueda de dispositivos y contenido. Luego cambie a la red pública con las opciones presentadas.

Para redes privadas

Al igual que en el método anterior, debe buscar la misma ruta, pero si ya está en las propiedades de la red a la que se está conectando, debe cambiar la casilla de red pública a red privada. Puedes conectarte. Puedes realizar esta acción tantas veces como quieras para cambiar el tipo de red.