¿Cómo habilitar y deshabilitar los mensajes temporales de WhatsApp? – Mensaje de WhatsApp autodestructivo

Cuando se trata de aplicaciones de mensajería instantánea, WhatsApp es lo primero que se revela. Este es el que tiene mejores características. (Tú también puedes Usar WhatsApp con un número de teléfono fijo). Exactamente por estas características es un tema de actualidad, entonces, ¿puedes ver cómo habilitar y deshabilitar los mensajes temporales de WhatsApp?

Esta aplicación instaló recientemente una nueva función basada en el famoso mensaje temporal de Snapchat para que disfrutes de algunas de ellas Un mensaje autodestructivo, por así decirlo, Con el tiempo, esto resulta útil si eres una de esas personas que tienen una conversación muy cercana y privada.

Cómo habilitar y deshabilitar los mensajes temporales de WhatsApp – Mensajes de WhatsApp que se autodestruyen

Mira este video en YouTube

Antes de comenzar, recuerda que para completar con éxito esta guía, debes hacer lo siguiente: Actualizar WhatsApp para Android y iPhone Con estos mensajes temporales a la última versión disponible.

¿Cómo habilitar y deshabilitar los mensajes temporales de WhatsApp?

Ahora, para comenzar esta guía con el pie derecho y descubrir rápidamente cómo habilitar y deshabilitar los mensajes temporales de WhatsApp, esto es lo que necesita saber primero. Esta función está activa dentro de la misma aplicación.

Para activarlo tienes que abrir WhatsApp y dirigirte a los contactos sobre los que quieres aplicar la medición de mensajes transitorios. En la sección Personal, toca el nombre del contacto para ver más opciones.

Verás en ellos Opción llamada «Mensaje Temporal»Simplemente presiónelo y confirme su pedido para proceder con la activación y todo estará listo. A partir de ese momento, el chat activa un mensaje temporal.

Recuerde que cada chat es independiente y debe activar un mensaje a la vez (si desea aplicar esta medida a varias personas). Para deshabilitarlo, debe seguir exactamente los mismos pasos que los anteriores.

La única diferencia es que debe presionar «Deshabilitar» en lugar del botón Habilitar. Mágicamente apaga los mensajes temporales en ese chat (nuevamente hay que pasar por cada chat donde aparece el mensaje) y enciende para apagarlos.

Si está en un grupo, puede habilitar los mensajes temporales de la misma manera, pero solo el administrador del grupo. Los usuarios habituales o los usuarios invitados no pueden manipular esta función.

Datos relacionados que necesita saber sobre esta característica

Con lo que ya leíste, ya sabes cómo habilitar y deshabilitar los mensajes temporales de WhatsApp. Teóricamente, puede completar y continuar la siguiente investigación en profundidad sobre WhatsApp aquí: ¿Cómo colocar una foto de perfil en los contactos de WhatsApp?

Pero antes de la jubilación Para noticias temporales, debe leer los siguientes datos (Todas tomadas de ellos Sitio oficial) ya que sabes más sobre esta función y no crees los rumores sobre lo que hacen o no hacen.

El primer dato relevante a tener en cuenta es que el chat dura 7 días antes de que desaparezca el mensaje temporal. En segundo lugar, no desaparecen por completo en todos los casos.Hay algunas excepciones, como

Si alguien menciona o cita tu mensaje, no desaparece del chat o la cita no desaparece. Incluso si transfiere un mensaje de un chat temporal a otro chat que no tiene esta función habilitada, el mensaje que contiene no se eliminará. Otras conversaciones.

Finalmente, debes saber que guardar una copia de seguridad también guarda mensajes temporales, pero cuando restauras una copia de seguridad, desaparecen por completo sin dejar rastro.

Ahora, si puede decir que sabe cómo habilitar y deshabilitar los mensajes temporales de WhatsApp, puede leerlo todo. Es hora de aplicar lo que está escrito aquí.