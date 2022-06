Si es un usuario avanzado de Xbox y desea aprovechar las funciones menos conocidas de la consola, o si está interesado en crear aplicaciones que se puedan usar en la consola, ha venido al lugar correcto.Puedes ver una guía rápida para aprender a hacerlo Activar y desactivar el modo desarrollador en Xbox One ¡Lee de una manera simple y fácil!

Para aquellos que no se han dado cuenta desde el lanzamiento de Xbox One Usar la versión de Windows 10 Esto le permite activar la opción «Modo desarrollador». Esto ayuda a habilitar ciertas funciones que normalmente no están disponibles.

Cómo habilitar o deshabilitar el modo desarrollador en Xbox One paso a paso

Realmente modo desarrollador xbox Esto garantiza el acceso a la primera versión de algún videojuego o aplicación, y además puedes descargar muchas apps adicionales para la consola.

Si está usando una Xbox que es parte del miembro de Vista previa, no puede habilitar fácilmente el modo de desarrollador. Para hacer esto, debe deshabilitar el programa de vista previa usando la aplicación Interfaz de vista previa de Xbox.

Sin embargo, debe tener mucho cuidado ya que la consola se restaurará por completo y permanecerá en la versión de fábrica. Esto elimina todas las configuraciones personalizadas y juego de xbox uno Que instalaste.

Por último, recuerda que el modo de desarrollador es utilizado casi exclusivamente por usuarios capacitados para desarrollar videojuegos y aplicaciones para Xbox One.

Pasos para habilitar el modo desarrollador en Xbox One

A continuación se muestran todos los pasos que debe seguir Activa el modo desarrollador en Xbox One Rapido y facil. El proceso puede llevar mucho tiempo y debe leerse detenidamente para evitar omitir pasos. De lo contrario, no podrá activar el modo desarrollador y puede experimentar ciertos inconvenientes.

Primero, ve a tu consola Xbox One y abre la tienda de juegos. Tienda Xbox One..

A continuación, debe encontrar la aplicación llamada «Activación del modo Dev» y seleccionar la opción «Descargar».

Para continuar, debe ir a la sección Mis juegos y aplicaciones. Aquí verá un menú en el lado izquierdo de la pantalla donde debe seleccionar la opción Aplicaciones.

A continuación, seleccione e inicie el icono o la miniatura de la aplicación de activación del modo de desarrollo.

Luego verá el código que necesita usar más tarde.

Luego debe encender su computadora, abrir Google Chrome y escribir: sitio web oficial de microsoftEn particular, la sección sobre la introducción de códigos se describe a continuación.

Debe iniciar sesión en el Centro de desarrollo de Microsoft para completar los siguientes pasos. Cuenta de desarrollador ..

.. Como quizás no sepa, estas cuentas de desarrollador individuales tienen un precio de alrededor de $ 20, pero las cuentas empresariales tienen un precio de alrededor de $ 100, que es mucho más caro.

Último paso

Después de iniciar sesión con su cuenta de desarrollador, deberá ingresar el código que se muestra en la consola cuando abre la aplicación Activación del modo de desarrollo y esperar a que se confirme la activación.

A continuación, después de activar con éxito su cuenta, debe instalar los programas necesarios Cambiar al modo de desarrollador en la vista previa .. En este caso, el software requerido es tan pesado que el proceso puede llevar más de 2 horas, por lo que conviene tener paciencia.

.. En este caso, el software requerido es tan pesado que el proceso puede llevar más de 2 horas, por lo que conviene tener paciencia. Deberá reiniciar su Xbox One usando el botón para salir «Cambiar y restablecer».. Así es como activar el modo desarrollador en tu consola Xbox One. Esto puede llevar varias horas, pero tiene la ventaja de que todos los pasos se realizan correctamente y no se producen problemas.

Como puede ver, hay muchos pasos a seguir, pero desafortunadamente esta es la única manera. Habilitar el modo desarrollador en Xbox One..

Si te ha resultado útil este post, no olvides compartirlo en las redes sociales. De esa forma, tus contactos pueden aprender a usar esta interesante función de Xbox One. ¡Hasta la proxima vez!