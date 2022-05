Cómo habilitar las notificaciones de publicaciones en Instagram para tu mejor amigo

Instagram es un buen medio digital para Descubre el mundo desde casa Sin esfuerzo. Desde tu cuenta de Instagram, puedes ver fotos de tu ubicación desde cualquier parte del mundo. También puedes compartirlo con personas de otros países, enviarles fotos y llamarlos.

Instagram para que los demás sepan quién eres y cómo eres Puedes subir tu foto a Instagram.. Otros también están subiendo contenido y la plataforma te cambia constantemente de contenido. Más adelante te mostraré cómo activar las notificaciones de Instagram y otras cosas relacionadas.

¿Qué sucede cuando se activa la notificación de alguien en Instagram?

Es importante saber esto antes de activar las notificaciones para las personas en su cuenta de Instagram ¿Qué pasa cuando los activas?.. Así podrás saber si habilitar dicha notificación es una buena idea o no es para ti. Tenga en cuenta los siguientes subtemas:

¿Sabían los demás que tienes activadas las notificaciones en tu perfil?

Lo que sucede Las notificaciones de personas se activan Dentro de Instagram, Insta te notifica cada vez que la persona sube algo. Muchas personas se preguntan si al habilitar esta función, los demás sabrán que tienes sus notificaciones activadas.

La respuesta definitiva a eso es no, otros No sé que tienes activada la función. Notificarte de todo lo que ha subido Instagram. Con Instagram, ahora no solo activas las notificaciones para las personas, Ver el video guardado..

¿Cuáles son los pasos para habilitar las notificaciones de Instagram para otros?

Publicar una notificación Se puede activar desde su computadora Incluso desde un teléfono celular. Aquí se explica cómo hacerlo desde ambos dispositivos.

En una PC con Windows o Mac

En la mayoría de los casos, la computadora Sistema operativo Mac o Windows.. Por lo tanto, solo se muestran los procesos que deben usarse para estos dos sistemas.

Enciende tu computadora. Abre tu navegador. Ingresar sitio web de Instagram.. Registro. Toca el icono de la cuenta. [設定]Escoge una opción. Ve a la sección «Notificaciones Push». Activa las notificaciones de seguidores, notificaciones de seguidores y espera a que se apliquen los cambios a tu perfil.

eso es lo unico Puedes ver las notificaciones de otras personas. Y las personas que sigues en Instagram. Sin embargo, no existe una opción especial en su computadora que le permita habilitar una notificación específica para una persona.

Pero lo bueno es que Puedes habilitar las notificaciones De todos los que sigues en tu cuenta de Instagram. Cabe señalar que incluso hay una manera de hacer esto en Instagram Envía un mensaje privado a tus contactos..

Desde dispositivo móvil Android o iOS

Para teléfonos móviles, hay una manera de habilitar solo las notificaciones de una persona Las notificaciones no necesitan estar habilitadas De todo el mundo. Mira lo que tienes que hacer:

Enciende tu teléfono móvil. Conectar a internet. Abre la aplicación de Instagram. Registro. Encuentra a alguien a quien quieras seguir más de cerca. Presiona el ícono de los tres puntos en tu perfil. [通知をオンにする]Escoge una opción.

Es importante que sepas Activar las notificaciones Hombre Específicamente, dentro de Instagram, Instagram siempre te avisará cada vez que una persona suba una publicación, historia, rol o video, si no lo sabes, hay una forma de hacerlo desde tu computadora. Ver y descargar videos de Instagram..

¿Te gustaría que Instagram te notifique si hay una manera de habilitar y arreglar todo?

Ninguna de estas notificaciones puede llegar a usted, incluso con notificaciones activas de personas específicas. La razón es No se ejecutó la configuración Sobre algunos problemas con la aplicación. En tales casos, puede hacer dos cosas.

Dos cosas que puede hacer es volver a ejecutar la configuración de la siguiente manera: Recibir solo notificaciones Persona. Si lo anterior no ayuda a resolver el problema, entonces el problema radica en la aplicación móvil.

Lo mejor que puedes hacer es resolver este problema. Desinstalar completamente la aplicación Luego vuelva a instalarlo. De esta forma, se realiza una instalación limpia y sin errores.

¿Por qué recibirías una notificación cuando alguien suba tu foto a Instagram si no tienes tu foto habilitada?

Es posible que reciba una notificación cuando alguien suba una foto. Esto sucede porque, de forma predeterminada, cuando crea un perfil de Instagram, las notificaciones para las personas que sigue se activan. Es por eso que recibe este tipo de notificaciones. Para evitar esto, vaya a Configuración Desactivar notificaciones De todas las personas que sigues