Cómo habilitar la verificación en dos pasos de Fortnite: una breve guía

A través de esta guía, le mostraremos cómo activar o activar de una manera muy sencilla. Habilitar la verificación en dos pasos en Fortnite Y tu cuenta de Epic Games. Si ha invertido tiempo y dinero en esta plataforma, definitivamente es lo que recomendamos.

Mientras tanto, además de la plataforma de Epic Games También tienen una cuenta de Steam.La posibilidad de Habilitar la verificación en dos pasos con Steam Guard De una manera muy fácil.

¿Cómo puedo proteger mejor mi cuenta de Fortnite?

Fortnite es un juego muy popular con el que muchas personas pueden jugar y competir, además de comprar. Por lo tanto, si tiene una cuenta segura, Otros están usando su cuenta incorrectamente.. Esto genera posibles sanciones e incluso puede perder dinero en compras que no ha realizado.

Por lo tanto, es recomendable hacerlo para mayor seguridad. Habilitar la verificación en dos pasos.. Este es un sistema innovador que evita que cualquier otra persona con su contraseña y nombre de usuario acceda a su cuenta. También tiene fecha de caducidad y requiere que introduzcas el código de seguridad que recibes en tu teléfono móvil.

De esta forma, se protege eficazmente el acceso a su cuenta por parte de personas no autorizadas por usted. No obstante, también te recomendamos que utilices una contraseña única que no utilices con otras cuentas como las de correo electrónico o redes sociales.Además de La clave es robusta y difícil de adivinar.Guárdalo en un lugar seguro y no se lo des a la persona que te lo pide.

¿Cuáles son los beneficios de habilitar la verificación en dos pasos?

La verificación en dos pasos es el sistema de seguridad que utilizan la mayoría, si no todas, las aplicaciones móviles y los servicios de Internet. Se utiliza para proteger la seguridad de los usuarios... Y gracias a esta medida se evitará el acceso no autorizado a nuestra cuenta, especialmente de Fortnite, y traerá grandes beneficios a la activación.

más seguro

El primer objetivo al habilitar la verificación en dos pasos es mantener su cuenta de Fortnite lo más segura posible.nuestro Los datos como nombres de usuario y contraseñas se filtran y pueden caer en manos desconocidas.. Sin embargo, este sistema agrega otra capa de seguridad a su cuenta, haciéndola casi inaccesible.

Juego gratis

Fortnite entiende la importancia de la responsabilidad Los usuarios habilitan la verificación en dos pasos para su cuenta.. En este sentido, Epic Games Store ofrece a los usuarios que activan sus sistemas de seguridad la posibilidad de obtener algunos juegos gratis. Esto no parece ser una ventaja excepcional.

Regalo limitado

Y en el mismo orden, repita lo importante que es para Epic Games mantener seguras sus cuentas de usuario.También Ofrece regalos exclusivos a los usuarios Con Fortnite al acceder a la activación de la verificación en 2 pasos. Esto demuestra lo importante que es la seguridad en este increíble juego.

Pasos para habilitar la verificación en dos pasos

No hay duda de que habilitar la verificación en dos pasos ayudará a proteger su cuenta. El juego o contenido que quieres proteger.. Lea atentamente esta guía para protegerse de esta manera.

primero que nada tienes que ir Sitio oficial de Epic Games..

Cuando se muestre la página, muévase a la parte superior derecha

Elegir.

«. Se muestran las opciones de la cuenta. Tienes que elegir « contraseña y seguridad «.

«. Desplázate hacia abajo en las opciones de seguridad y verás «Verificación de dos pasos«Hay varias formas de usar este método. Tenemos».aplicación de autenticación«,»autenticación por mensaje de texto«Y»Verificacion de Email«.

Todas estas opciones protegen su cuenta, pero la elección depende totalmente de usted.Definitivamente lo recomendamos autenticación por mensaje de texto O a través de ti Correo electrónico ..

O a través de ti .. La autenticación móvil de dos factores requiere que ingrese un número de teléfono.No olvides seleccionarlos Su código de país Si no se selecciona.

Si no se selecciona. después,[コードの送信]Haz clic en una opción. Una vez que tenga este código, ingréselo en la página[[enviar«. Después de eso, se habilitará la autenticación por SMS en dos pasos.

La verificación en dos pasos de Fortnite/Epic Games se puede desactivar en cualquier momento

Recuerda que esta característica se puede deshabilitar en cualquier momento accediendo al menú que se muestra arriba y haciendo clic en la opción.En cualquier caso, es muy recomendable según sea necesario. Protege tu cuenta de Epic Games..

¿Por qué necesito habilitar la verificación en dos pasos en Fortnite/Epic Games?

De hecho, la decisión de habilitar la verificación en dos pasos es puramente personal.De cualquier manera yPor lo general, se recomienda Mucho estos días. Entonces, ¿por qué se recomienda habilitar la verificación en dos pasos?

La autenticación de dos factores es uno de ellos. Sistema de seguridad más eficiente Existe para proteger su cuenta.De hecho, es muy recomendable habilitar la verificación en dos pasos. Facebook o gorjeo.. Además, muchos recomiendan habilitar dicha validación en todas las redes sociales.

En cualquier caso, esto no es lo único porque una cuenta de Fortnite/Epic Games suele ser el espacio en el que reside. Tiempo/dinero invertido..

Por esta razón, los métodos de protección adicionales son bienvenidos. Si compró muchos juegos de Epic Games, o si realizó una compra en el juego para un juego como Fortnite, Lo mejor es proteger esta inversión Aquí es donde entra la verificación en dos pasos.

Se requiere verificación en dos pasos Por favor, introduzca el código cada vez que inicie sesión Desde un dispositivo desconocido. La verdad es que hay muchas formas de robar tu contraseña, pero de esta manera necesitas proporcionar un código que te llegará a tu celular o correo electrónico. Esto definitivamente aumentará la protección de su cuenta.

¿Hay alguna otra forma de proteger mi cuenta de Fortnite?

Como ya fue mencionado La verificación en dos pasos es el método de seguridad más recomendado Proteja su cuenta. Sin embargo, al habilitar este método de verificación, el sistema también proporciona otra forma de verificar su identidad. Esto es por correo electrónico, que es más fácil de usar que cuando se usa una aplicación móvil.

Y en este caso solo necesitas tu cuenta de correo Busca un correo en tu bandeja de entrada que contenga el código que debes ingresar en el campo solicitado.pero te recomendamos Usar la aplicación de autenticación.. Puedes encontrar algunos en tiendas virtuales que dan excelentes resultados. Lo explicaré brevemente a continuación.

Sistema de autenticación de Google

Puedes descargar la Play Store gratis y para dispositivos Android desde la tienda virtual de Google Sistema de autenticación de Google.. Está compuesto por códigos QR de una forma muy sencilla y es muy fácil de usar. La aplicación generará un código de vez en cuando para permitirle ingresar de manera segura a su cuenta de Fortnite sin mayores problemas.

Autenticador de LastPass

Otra gran herramienta que también puedes encontrar en Play Store Autenticador de LastPass.. Proteger su cuenta de intrusiones no deseadas nunca ha sido tan fácil. Además, esta aplicación proporciona otras funciones para ayudarlo a administrar sus cuentas de manera más eficiente.

Sistema de autenticación de Microsoft

Microsoft ofrece Microsoft Authenticator tanto para usuarios de dispositivos Android como para usuarios de iOS. No solo puede acceder a su cuenta de Fortnite de forma segura y rápida con esta aplicación.También puedes ingresar Outlook, Office y otras cuentas.. De esta manera, puede ahorrar mucho tiempo y mantener su cuenta segura.