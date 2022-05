Si eres usuario de Nintendo y quieres aprender a proteger tu cuenta de la manera más efectiva, has venido al lugar correcto, más adelante te mostraremos lo que debes hacer Habilitar la verificación de seguridad en dos pasos para cambiar Rapido y facil.

Cómo habilitar la verificación de seguridad en dos pasos en Nintendo Switch

Mira este video en YouTube

¿Qué es una verificación de seguridad de dos pasos?

Con esta nueva medida de seguridad Al registrarse en Nintendo Se le pedirá una contraseña y deberá ingresar un código de verificación.

Este código solo se puede utilizar una vez. Para obtener el código, debe descargar la aplicación de verificación en su teléfono móvil. Generalmente, los usuarios prefieren descargar Sistema de autenticación de Googleporque está disponible de forma totalmente gratuita en Google Play Store.

Sin embargo, dependiendo de su sistema operativo, puede descargar otras aplicaciones de autenticación si lo desea. También le informamos que el procedimiento para obtener el código cambia según la aplicación instalada. Luego puede iniciar sesión como de costumbre si lo ingresó correctamente.

ventajas de ello Medidas de seguridad para la verificación en dos pasos Significa bloquear el acceso de personas no autorizadas a su cuenta. Si no lo tienes habilitado, no dudes en probar este método de seguridad. De lo contrario, su cuenta está a merced de piratas informáticos y terceros que desean obtener acceso no autorizado a su cuenta.

Pasos para habilitar la verificación de seguridad de 2 pasos en Nintendo Switch

Estos son los procesos que deben ejecutarse: Habilitar la verificación de seguridad en dos pasos Con una Cuenta Nintendo.

Primero abra el navegador seleccionado, Sitio web oficial de Nintendo Inicia sesión en la cuenta Nintendo que necesitas crear de antemano.

Después de iniciar sesión, debe elegir una sección «Configuración de acceso y seguridad» Siguiente,[2段階認証プロセス]Desplácese hacia abajo hasta la sección.

Siguiente,[2段階認証プロセス]Desplácese hacia abajo hasta la sección. [変更]elige una opcion[2段階認証をオンにする]Hacer clic.

Sigue adelante[送信]Debe seleccionar un botón. Después de unos segundos, verá un código de confirmación para la cuenta de correo electrónico vinculada a Nintendo en su bandeja de entrada. Este código se mostrará en la pantalla.

Si la dirección de correo electrónico es incorrecta, debe seleccionar el botón ‘Cambiar’ Junto al menú de correo. Ambas opciones se encuentran en la sección Información del usuario.

Junto al menú de correo. Ambas opciones se encuentran en la sección Información del usuario. Debe ser ingresado Código de verificación Asegúrate de que el equipo de Nintendo lo envió a tu dirección de correo electrónico y, finalmente,[送信]Elige una opcion.

Asegúrate de que el equipo de Nintendo lo envió a tu dirección de correo electrónico y, finalmente,[送信]Elige una opcion. A continuación, debe instalar la aplicación Google Authenticator o una aplicación de verificación similar en su dispositivo móvil. Esta aplicación se puede descargar desde tienda de juegos de google O completamente gratis desde la App Store.

Entonces usa esta aplicación Escanea el código QR Aparecerá en la pantalla de la cuenta Nintendo.

Aparecerá en la pantalla de la cuenta Nintendo. A continuación, aparecerá un código de verificación de 6 dígitos en su teléfono móvil. Esto debe ingresarse en el campo en la pantalla de la cuenta de Nintendo. Cuando termines[送信]Presiona el botón.

Luego verá una lista de códigos alternativos. En este caso deberás copiar todos estos códigos para guardarlos en un lugar seguro.

El último paso de la verificación.

Si no tiene acceso a la aplicación Google Authenticator, deberá ingresar uno de estos códigos. También le informamos que el proceso para obtener estos códigos alternativos depende de la aplicación que descargó para escanear el código QR.

Fin[保存された代替コード]Luego haga clic en una opción[OK]Debe seleccionar un botón.

Así es como puedes Habilitar la verificación de seguridad en dos pasos Para proteger mejor su cuenta de posibles hackeos.

¡Eso es todo por hoy! Si la información de esta publicación te resultó útil, compártela con alguien que tenga una cuenta Nintendo (amigos o familiares) para ver cómo hacerlo. Habilitar la verificación de seguridad en dos pasos Rapido y facil.