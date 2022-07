Si quieres saber cómo activar la batería de respaldo en tu dispositivo Android, debes seguir estos sencillos pasos y recordar siempre No debes confiar en eso.A menos que no tenga otra opción y sea una emergencia extrema.

Esta activación puede afectar negativamente a su dispositivo. Eso sí, si lo usas de forma excesivamente irresponsable, es buena idea cagar tu dispositivo cuando te notifiquen.

Cómo habilitar la batería de respaldo en Android, guía paso a paso

¿Todos los teléfonos móviles tienen reserva de energía?

Quizá esta sea una de las preguntas que te viene a la cabeza. Para ser honesto, la mayoría de los dispositivos tienen esta opción.

¿Cuál es el código * 3370 #?

Indica el código específico que debe marcar para iniciar la activación. En este caso, consulte el código * 3370 #. Para todos los dispositivos móviles[設定]Algunas funciones no son accesibles desde la sección, incluida la batería de respaldo. Con eso en mente, este código te ayudará a acceder y ejecutar la opción de reserva de batería.

¿Cómo activo la reserva de energía de mi teléfono?

Seguramente la siguiente pregunta que te hagas es si tu teléfono en particular cuenta con esta opción, por lo que nos guiará paso a paso en estos dispositivos y seguiremos el proceso de activación, aprovecha para invitarte a comprobar si es para ti.

En Samsung

Encienda y encienda inmediatamente el momento en que su dispositivo Android se apague debido a una batería descargada.

Entra en la app del teléfono como si estuvieras haciendo una llamada.

Inserte el código * 3370 # Este código es esencial para la activación.

Este código es esencial para la activación. Presione el botón de llamada en su dispositivo ahora para enviar el código.

Después de eso, es posible que vea un cargo adicional en su dispositivo Android, pero probablemente no sabía que estaba allí.

Algunos dispositivos necesitan hacer esto Reinicie para habilitar la activación adicional de la bateríaEspecialmente en los dispositivos Samsung, debe aplicar un reinicio para que el truco surta efecto.

Si no pasa nada, el dispositivo No confíe en esta característica oculta de la bateríaEsto no es extraño y no es motivo para cambiar el dispositivo o pensar que es un dispositivo antiguo.

en iPhone

Es importante que los usuarios de Apple sepan que los dispositivos iPhone XS, iPhone XS Max y iPhone XR incluyen opciones de reserva de energía. La diferencia con Apple es que el sistema se activa automáticamente en cuanto se agota la batería, prometiendo 5 horas adicionales. No está mal, ¿verdad?

¿Qué otro código secreto tiene mi dispositivo Android?

Es muy útil saber que hay otros códigos que puede usar según sea necesario. En esta ocasión no solo te contamos algunos de los más famosos, sino también cuándo puedes usarlos.

Código para operaciones de prueba:

Si necesita formatear los datos para restablecer el dispositivo a la configuración de fábrica, el código conocido es * 2767 * 3855 #.

Si tiene problemas con su pantalla táctil, puede marcar *#*#2664#*#* para probar su hardware.

Para ejecutar la prueba del sensor de proximidad, utilice el código *#*#0588#*#*.

También hay un código * # 62 # que puede usar para verificar si su teléfono está fuera de servicio.

Código que proporciona información sobre el dispositivo:

Cuando compras un dispositivo nuevo o usado, puedes averiguar el estado de la batería accediendo a las estadísticas usando el código *#*#4636#*#*.

Usa el código *#*#3264#*#* para verificar la versión de RAM.

Código relacionado con Bluetooth:

Para ejecutar la prueba, marque el código *#*#232331#*#*.

Si desea conocer la dirección Bluetooth de su teléfono móvil, marque el código ***#232337#***.

Código «engaño» * 3370 #

Número nuevo cada mes Información erróneaEn tales casos, no perjudica a nadie y en otros casos puede comprometer su seguridad, información o datos personales.

Este “hoax” o falso rumor que cada vez se está extendiendo más entre los usuarios no es nuevo. Aprovechando la curiosidad de diferentes usuarios de Android, encontré uno de los rumores que vuelven de forma regular y cómo sobrellevarlo.

Por supuesto, la forma de difundir esta información falsa a los usuarios es a través de Internet, las redes sociales, especialmente WhatsApp, y varios usuarios. Caería bajo la provisión de un 50% más de baterías de repuesto..

¿Es posible aumentar la batería en un 50%?

Eso sí, introduciendo el código secreto en el dispositivo como si de un truco de Android se tratase, esta completamente malIngresar este código en la aplicación Teléfono en su dispositivo móvil no hace nada en absoluto.

«¿La batería del celular está vacía? Todas las baterías de los celulares tienen una carga de repuesto y se activarán automáticamente cuando marques * 3370 #, lo que permite hasta un 50% de carga adicional».

Este es un mensaje raro disperso por todas partes Red social E incluso en WhatsApp, que tiene la suerte de obtener una batería de repuesto con el código * 3370 # No pasa nada después de introducir el código...

En otras ocasiones Puede causar daños irreparables a los dispositivos móvilesSi no presta atención a las instrucciones a través de la aplicación, las instrucciones a través de Internet, etc.

Logic le permite identificar algunos de estos falsos positivos, como un aumento del 50 % en la energía de la batería, simplemente escribiendo un código en el teclado del dispositivo. Es imposible creer que sea del todo cierto.Sobre todo porque estamos hablando de algunos de los dispositivos móviles menos evolucionados de los últimos años.

Lo más seguro es usar esta función Los fabricantes no dejan esto como una característica oculta (Y ellos escondí mi juego) Y tendrá funciones habilitadas de fábrica, lo que significa que tiene funciones habilitadas de manera predeterminada.

¿Se puede ahorrar la batería?

lo mejor que puedes hacer Vea cómo usar la batería de manera conscienteComo resultado, ahorra el uso diario de la batería del dispositivo y puede complicarse sin suficiente información.

La aplicación consume cada vez más batería y más RAM. En definitiva, las exigencias a los dispositivos van en aumento y el ahorro de batería es muy importante. Modo de ahorro de batería para ambas PC qué Ahorra batería en dispositivos Android Se ha consolidado como una función clave de los dispositivos electrónicos.