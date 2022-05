Cómo habilitar automáticamente TRIM en unidades SSD de estado sólido: fácil

Recientemente, los SSD (Solid State Disks o Discos de Estado Sólido) se han vuelto populares y se han consolidado como los mejores discos duros para almacenar datos en su computadora. Por lo tanto, no hay movimiento mecánico en el interior, lo que mejora la latencia y la velocidad, Chip de memoria 3D NAND, Sin duda, esto le dará al sistema operativo de la PC una mejor velocidad general.

Para acelerar su computadora, no solo es suficiente SDD, sino que también necesita optimizar su computadora para obtener el máximo rendimiento. Esto se puede lograr con el comando TRIM. Este comando contiene instrucciones para restaurar la energía de la unidad para que la tarea se complete lo más rápido posible. De esta manera, puede ver y eliminar los datos que ya no se utilizan. para permitir la optimización.

¿Cómo puedo configurar SSD para mejorar el rendimiento y maximizar la vida útil?

Es importante aclarar que la vida útil de un SSD es el estado en el que se encontró el SSD, es decir, aunque sea invisible, después de 10 años no empieza a deteriorarse. influencia de la temperatura, humedad, gotas, etc. Por lo tanto, los discos de estado sólido duran mucho más que las unidades de disco duro (HDD) tradicionales. Realmente no mejorar el rendimiento Puede ser esencial para su durabilidad.

Habilitar AHCI en BIOS

La interfaz de controlador de host avanzado (AHCI) es un estándar dentro de las interfaces SATA.El programa interactúa con la unidad de almacenamiento. En este caso, está conectado a SSD para garantizar que el sistema operativo admita todas las funciones avanzadas.

Por lo tanto, es extremadamente importante configurar esta función en el BIOS de Windows. Por esta razón, primero debe saber cómo configurar la interfaz SATA. arriba, En el BIOS del sistema [ストレージ構成]>[SATAを次のように構成]>[IDE]Está en la sección. Con tal configuración, debe salir del proceso, iniciar Windows como de costumbre y realizar algunas configuraciones antes de cambiar al modo AHCI.

Luego ingrese el símbolo del sistema en modo administrador, escriba el comando bcdedit /set {current} safeboot mínimo y presione Entrar. Este comando se inicia en modo seguro cuando la computadora se reinicia Necesitas acceder al BIOS de nuevo Una vez que haya habilitado el modo AHCI, guarde la configuración como en el paso anterior y salga.

a Iniciar Windows en modo seguroDebe visitar el símbolo del sistema nuevamente, ejecutarlo como administrador, escribir el comando bcdedit /deletevalue {current} safeboot y presionar Enter. De esta forma podrás habilitar y optimizar el modo IDE en tu sistema operativo.

Asegúrese de que TRIM funcione

TRIM se encarga de limpiar los bloques que están listos para ser borrados. Por lo tanto, optimice el rendimiento de SSDEste proceso se lleva a cabo cuando la computadora está inactiva y no necesita procesar operaciones de lectura y escritura.Para habilitarlo, desde el símbolo del sistema en modo administrador Los comandos fsutilbehaviorsetdisabledeletenotify0 y Enter.

Mantener activa la desfragmentación

Desfragmentación de disco Es decir, mueve los fragmentos del archivo para acercarlos y acelerar el acceso, pero para los SSD esta función actúa como «reTRIM». Ejecute el comando TRIM Compruebe si desempeña un papel en la optimización de la unidad. para que funcione[スタート]hacer clic[ドライブの最適化]Ingresar.

Configurar SSD sin indexar

Finalmente, el Servicio de indexación de Windows funciona acelerando las búsquedas de archivos y mostrando dónde se necesita todo para mantener el rendimiento, pero para los SSD esto es innecesario y reduce la vida útil. Deshabilitar la característicaPara hacer esto[コンピュータ]Ve a y haz clic derecho[プロパティ]Elegir,[このドライブ上のファイルにファイルプロパティに加えてコンテンツのインデックスを作成することを許可する]Desactivar.

¿Cómo habilitar TRIM desde CMD en una computadora con Windows 10?

Para comprobar si está activo, escriba CMD en la barra de búsqueda de Windows 10 para acceder a él. Cuando se le solicite, haga clic con el botón derecho y elija CMD,[管理者として実行]Escoge una opción. En la interfaz de usuario, escriba el comando fsutil BehaviorqueryDisableDeleteNotify y presione Entrar.

Aquí, si el resultado es «0», significa que TRIM está correctamente habilitado en la computadora, pero si el resultado es «1», el comando no es válido y se ejecutará en el SSD. No quiere decir. Use el comando fsutil Behavior set DisableDeleteNotify 0 para habilitarlo rápidamente en la misma ventana.