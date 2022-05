¿Cómo guardo efectos en mi cuenta TikTok en dispositivos móviles Android o iPhone?

Para cualquiera que quiera una nueva publicación fresca y divertida, TikTok Sin número de efectos y filtros. Puede ayudarlos a cambiar el aspecto de la toma. Si aún no se ha arriesgado a usarlos y guardarlos, esto es lo que puede hacer.

¿Cómo buscar por nombre por filtro en la aplicación TikTok?

Cuando registra una cuenta con la aplicación TikTok, no puede imaginar cuántos videos puede ver en solo una hora. Esto puede servir como entretenimiento o distracción, ideal para esos momentos en los que no puedes salir de la oficina y necesitas estar desconectado de lo que sucede a tu alrededor.

Estos videos cortos parecen tan fáciles que muchas personas se animan a unirse a ellos. No necesitas tener muchos conocimientosDebes saber utilizar la aplicación.

Las personas que suben videos a TikTok pueden obtener mucha aprobación por su contenido. Este privilegio es adictivo y más adictivo cuando la grabación se vuelve viral.

Si ya eres un creador de contenido, es posible que desees conocer todos los detalles útiles. Aumentar las visitas de otros usuariosIncluso de alguien que no conoces. Puedes hacer eso. Usa hashtags y música populares..

La verdad es que necesitas saber qué debe hacer la plataforma. Editar, publicar, eliminar videos.. Con estos conocimientos básicos puedes estar seguro de que te arriesgas a grabar temas que antes no habrías hecho.

Uno de los efectos de tendencia es Cabeza grandePara algunos, hacer estos videos es una tontería y una vergüenza. Son tan divertidos que puedes llegar a más personas...

Así que no tengas miedo de hacer cosas que podrían impulsar tu carrera en la plataforma.Otro efecto bien conocido es una voz autotuneConsiste en mejorar la calidad del sonido y la capacidad de la voz humana.

Después de eso, si te animas a editar el video con las herramientas de la aplicación, felicidades. Empecemos con lo básico, Hay muchos efectos y filtros en TikTok.. Esto hace que sea menos probable que el mismo efecto ocurra más de una vez por accidente.

Entonces, si desea buscar un filtro específico, puede encontrar la sección de tendencias y escribir el nombre del filtro que desea usar en su video.

¿Cuáles son los pasos para acceder a todos los filtros disponibles en la aplicación?

Usar las herramientas que TikTok pone a disposición en la plataforma es una de las mejores formas en que los creadores de contenido pueden hacer esto. Los efectos cambian el aspecto de su toma y los filtros agregan un toque especial a la sensación y el color de su toma.

Acceder a estas herramientas es un proceso muy simple y es posible que, sin saberlo, te hayas topado con ellas mientras capturas videos en vivo. Usado antes o después de la grabación en la aplicación También puede usarlo con videos guardados en la galería.

¿Cómo guardo el efecto en la cámara?

Para guardar el efecto de la cámara de la aplicación, debe ir al menú principal y hacer clic en el signo + para crear un proyecto o exportar el proyecto desde la galería del teléfono. A continuación, debe hacer clic en el icono de efectos representado por una pequeña cara en el lado izquierdo de la pantalla.

Esto le permite ver todo Efectos disponibles categorizados Facilita la búsqueda. Cuando encuentre el efecto que desea, puede hacer clic en el icono en forma de etiqueta. Esto representa su efecto preferido de la aplicación.

si La etiqueta se muestra en rojo. Esto significa que puede guardar el efecto de manera efectiva y usarlo una y otra vez en su próximo proyecto de grabación.

¿Dónde puedo ver los efectos guardados?

Como se mencionó anteriormente, puede guardar todos sus efectos favoritos en la sección Favoritos. Si desea grabar con un tema especial, puede elegir uno de ellos.

Para encontrar esta sección Debe ingresar al perfil de su cuenta TikTok y hacer clic en el efecto. Una vez dentro verás todos los efectos que te gustan. La plataforma te permite crear tus propias colecciones para futuros proyectos. No tienes que usarlos todos a la vez.

¿Cuáles son los pasos para descargar el filtro TikTok en versión Lite?

La versión ligera de TikTok es Tu teléfono no tiene mucha capacidad Guarde la aplicación y su contenido. Sin embargo, puede realizar funciones como descargar filtros utilizados en el video.

Para descargar el filtro, primero debes elegir el filtro que más te guste en tu aplicación. Puede etiquetarlo y guardarlo, o hacer clic en la flecha para descargarlo y usarlo en su proyecto.

¿Por qué su teléfono no permite descargar filtros y qué debe hacer para resolver el problema?

Una de las principales razones por las que no puede descargar filtros es Tienes una versión anterior de la aplicación., por lo que no puedes usarlo en tu video. Para resolver este problema, debe escanear manualmente el almacenamiento del teléfono virtual para obtener las últimas actualizaciones.

Otra razón por la que no puede descargar filtros es Algunos no son compatibles con todos los teléfonos móvilesAdemás, hay filtros en la plataforma que ya vencieron y fueron eliminados. Como resultado, ya no están disponibles.

Sin embargo, con cada actualización, encontrará que siempre se agregan nuevos efectos y filtros que son iguales o mejores que los anteriores.