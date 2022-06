Cómo guardar videos, clips, grabaciones y transmisiones en vivo en Twitch-mobile, PC, PS4

Muchos ya saben que YouTube es el sitio número uno para ver videos interesantes y contenido educativo. Pero especialmente si estás hablando de sitios que se encargan de transmisiones en vivo y videojuegos, ve a Twitch.

Entonces, en el próximo artículo, te mostraré lo fácil que es. Guarde videos, clips, grabaciones y transmisiones en vivo en Twitch-mobile, PC, PS4

Como es bien sabido, pertenecemos a esta comunidad y tenemos millones de usuarios todos los días. Crear el llamado streaming Para compartir con tu audiencia. Puedes encontrar otros sitios que ofrecen servicios similares, pero Twitch siempre está orgulloso. Por lo tanto, después de leer este artículo, no pierdas más tiempo y crea una cuenta.

A continuación, le mostraré lo que muchas personas pueden no saber sobre este sitio y sus oportunidades. Guardar en Twitch, videos, clips, grabaciones, transmisiones en vivo..Y aunque ya lo hiciste Creé una cuenta en TwitchTienes tu canal, has creado contenido, hay muchos aspectos que aún no conoces, y estos son los pasos que debemos seguir.

Cuando ingrese a este sitio, encontrará muchos videos que no puede ver en absoluto. Y quieren grabarlos para que se puedan ver más tarde cuando se desconecten.O tal vez quieras usar estos Vídeo para hacer algún tipo de edición.Pero si los guarda en su canal, no se quedarán para siempre.

Después de que se transmite el video, se puede archivar por un período de tiempo, y esto depende del nivel del suscriptor. Por ejemplo, un usuario gratuito puede archivar un video durante 4 días.Si eres usuario, otros usuarios pueden pasar más de 60 días contracción principal..

Otra cosa que debes saber es que los creadores de contenido pueden optar por habilitar la opción de grabar o no su video. Esto se debe a que no es una característica que se active automáticamente.E incluso si hay una posibilidad Grabar contenidoExisten ciertas restricciones sobre cómo se puede almacenar este contenido.

También es importante entender la diferencia entre video y clips. Este último suele durar entre 30 y 60 segundos. Esto se debe al método editado por el streamer.Y estos terminan en su cuenta y puede encontrarlos en Administrador de clips..

Cómo guardar una transmisión en Twitch

Guardar usando este método gorjeo, Vídeo, clip, grabación, retransmisión en directo, etc. desde cualquier dispositivo. Ya sea su PC, tableta, móvil, PS4 o Xbox, estas transferencias se almacenarán en su cuenta mientras su suscripción lo permita.

Esto es muy fácil, para comenzar, inicie sesión en su cuenta y en el Panel de control[構成]Tienes que ir a opciones.Luego seleccione una opción Configuración de transmisión A continuación, seleccione la casilla de verificación Almacenamiento para su video. De esta forma, hemos habilitado la opción de grabar transmisiones automáticamente.

Cabe señalar que en algunos casos estos quedarán en los archivos del canal. Período de 14 o 60 días.. Puede volver a ver estos videos en cualquier momento y, para hacerlo, debe hacer lo siguiente:Ve al panel izquierdo y verás un menú[ビデオ]Se muestran las opciones, mostrando una lista de todos los videos archivados.

De esta forma, cuando no estés conectado, podrás visualizar los videos archivados en tu cuenta para que puedas ver las habilidades de otros usuarios.Así aprenderás las técnicas que puedes y usarás para crear videos de alta calidad. Monetizar la corriente..