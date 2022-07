Los videos subidos para compartir por muchos usuarios son corrientes en las redes sociales aplicación capcut Una herramienta indispensable para editar esos videos como un profesional. Este artículo le mostrará todo sobre cómo combinar dos videos en su aplicación.

¿Cómo fusionar dos videos con CapCut? -Mostrar al mismo tiempo

Mira este video en youtube

¿Qué factores debo considerar para combinar dos videos en CapCut?

herramienta editor de video capcut Editar y reproducir dos videos de alta calidad al mismo tiempo es una aplicación muy importante. Sin embargo, ciertos factores deben ser considerados antes de realizar este procedimiento.

La resolución y la luz de cada vídeo.

El acabado final del vídeo es muy importante y en parte está relacionado con la resolución y la luz del clip. Ambos factores se pueden ajustar.. Por lo tanto, al editar un video, asegúrese de realizar los cambios necesarios para seleccionar el brillo correcto disponible en las opciones de la barra de configuración.Y cuando el video esté casi terminado, elija una resolución conveniente para elegir la mejor resolución para obtener Mejorar la calidad del video..

Duración del vídeo

Lo ideal es que combine los dos videos en CapCut, pero cuando combine los dos clips, debe tener en cuenta que no exceda el límite de tiempo de la red social que los publica. Pero no te preocupes. Esto se puede cambiar en la aplicación CapCut. Mientras edita, visualice la línea de tiempo del video y continúe cortando, Use los botones de la barra de herramientas a continuación. Esto ajustará la duración de ambos videos.

Formatos compatibles con CapCut

Si aún no tiene la aplicación CapCut, descárguela de Google Play. Con esta herramienta de edición de video, puede cambiar el formato del video para que sea compatible con posibles aplicaciones. Vídeo inverso.. Para hacer esto[フォーマット]Haga clic en la sección para seleccionarla y cambiarla a vertical o cuadrada.

¿Cuáles son los pasos para colocar dos videos en una pantalla dividida en CapCut?

Combinar dos videos en una pantalla dividida usando la herramienta CapCut es muy fácil, pero como cualquier otro paso, debe seguir una serie de pasos para verlos de inmediato.

Añadir un vídeo

tú aplicación capcut,[新しいプロジェクト]Haga clic para crear o seleccionar una foto o un video en la galería. A continuación, seleccione el contenido que desea cargar y[追加]Toca una opción. Próximo, Se muestran las opciones de la barra de herramientas,[オーバーレイ]Elegir Siguiente,[オーバーレイの挿入]Hacer clic. Acepte la configuración en pantalla y complete el proceso.

Agregar una superposición

El primer paso es abrir la aplicación, seleccionar un video,[追加]Es hacer clic. Luego ve al botón en la barra inferior y[オーバーレイ]Tocar [オーバーレイの追加]Seleccione una opción.. Seleccione el siguiente video para cargar encima de otros videos,[追加]Tienes la opción de hacer clic.

Puedes ver ambos videos.Ir a la flecha[フォーマット]Haga clic para realizar sus cambios en esta sección.Los resultados muestran por qué se incluye CapCut El mejor programa para editar videos...

Cambie el tamaño del video a su tamaño y estilo deseados

Desde la barra de configuración[切り抜き]Puede hacer clic para ajustar el primer video al tamaño deseado. Luego superponga el segundo clip y haga lo mismo. Además, Asegúrate de que ambos videos tengan el mismo tamaño. Que se arreglen.

¿Dónde se comprueba el resultado final del vídeo?

Esta es la parte que todos quieren ver. Es importante verificar el producto final de la salida.Para ello, vaya al icono de la flecha y haga clic en Exportar.. Este proceso puede llevar algún tiempo, dependiendo de la extensión de video y su contenido. Se mostrará en la pantalla cuando se exporte.me voy ahora mismo Abre el video en la galería. Aplique todos los ajustes y vea el video terminado.