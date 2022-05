Cómo funcionan los monitores de PC: partes y características

¿Cómo funciona un monitor de computadora? Este es un tema muy interesante. Cualquiera que estudie informática y electrónica debe estar familiarizado con él. Los monitores o pantallas representan una parte muy importante de una computadora, que es un símbolo muy conocido de la era digital.

A no ser que Estudiantes de informática o electrónica., Probablemente no sepas nada sobre este tipo de travesuras relacionadas con la informática. Sin embargo, no estudiarlo no significa que no estés interesado en el comportamiento, tipos, partes y funciones del monitor de tu computadora.

¿Cómo funciona el monitor o la pantalla de mi computadora?

Como algunos de ustedes ya sabrán, Los monitores pertenecen a un llamado conjunto de hardware Desde nuestra computadora. Al igual que los teclados, los ratones y los cajones de la CPU, los monitores o las pantallas representan el hardware más importante involucrado en la comunicación con una PC.

De esta manera, puede denominarse monitor o pantalla de computadora.Juega un papel muy importante Para uso de computadora. No hay mucho que pueda hacer sin un monitor, especialmente si está usando una computadora para mostrar, crear y procesar contenido visual.

el monitor es tubo de electrones de rayos catódicosLa CPU se comunica con el usuario y usa el mouse y el teclado para permitir que el usuario interactúe con la computadora.

Pero también sirve para muchas cosas, por ejemplo el monitor Usa la pantalla de tu laptop como monitor de PCPor lo tanto, puede emparejar un dispositivo mientras ve la interfaz de usuario desde otro dispositivo.

Pero eso no es todo, y así ha sido durante los últimos años. Conecta tu televisor a tu computadoraPor lo tanto, la pantalla actúa como su monitor.

¿De qué partes consta una pantalla de computadora?

Asi que Puedes usar diferentes tipos de monitoresEn realidad, no fue creado para estos propósitos, pero funciona de la misma manera.

Y lo importante para que un artefacto o dispositivo funcione como monitor es la tecnología que proporciona la pantalla y la forma en que se conecta. Un proceso electrónico que emana de la CPU.

Dicho esto, hay varios tipos de monitores, pero siempre que sean compatibles con nuestra tecnología informática, es posible fabricarlos. Incluso la pantalla LED de 42 pulgadas se usa como televisorPuede conectarse a su computadora en cualquier momento.

Con eso en mente, enfatizo que hay tres tipos principales de monitores. Monitores LED, CRT (antiguos) y LCD. Cada uno de ellos tiene técnicas impresionantes que debes conocer Elija el mejor monitor panorámico o ultrapanorámico.

Además, use partes del monitor (pantalla, teclado, botón de encendido, puerto de entrada, soporte, caja y conectores HDMI y VGA) para conectar cualquier pantalla a su computadora. Puede conectarse fácilmente con HDMI o VGA.

Partes internas: placa de circuito principal y panel de control

La tarjeta principal contiene todos los componentes del monitor y es la más importante de todas. Por otro lado en el panel de control Controles básicos y configuraciones básicas Especialmente del sistema como el brillo, la posición, el contraste.

Partes externas: cubierta, conector, soporte

La cubierta puede proteger su monitor Representante de ventas, Por ejemplo, el polvo. Hay varios tipos de conectores, de los que hablaremos más adelante.

El soporte o base permite que el monitor se pare sobre él posición concreta Prepáralo y colócalo sobre una superficie plana.

Clasificación de los monitores disponibles actualmente

Por Color: Monocromo y Color

monitor monocromático Monocromo Monocromo Aparte del negro, suele ser blanco o ámbar.Este tipo de monitor es el monitor más antiguo que existe.

Por otro lado, lo que también se conoce como color o policromía es diversa o gama de colores..Están actualizados y hay un monitor en ellos GGA, VGA, UVGA, SUGA.

Según la tecnología: LCD, LED, táctil

Una pantalla LCD o de cristal líquido es un monitor que funciona mediante el paso de electrones a través de dos capas polarizadas. Colores nítidos y cromáticos.

Esta tecnología tiene sus componentes Brillante Se requiere un bajo consumo de energía.

Para los LED o diodos emisores de luz, utilizan componentes LED , Este es el origen del nombre. Tienen alta resolución y pueden proyectar imágenes por sí mismos.

Por otro lado el monitor táctil Alta sensibilidad En la superficie del monitor para que puedas usarlo simplemente presionando la pantalla

¿Cuáles son las características de los monitores y pantallas de computadora?

El tema de la parte ya ha sido discutido o mencionado y Tipos de monitores de ordenador que existenLuego podrás abordar las características del monitor así como su funcionamiento. Este es uno de los más importantes y más notorios para el usuario.

En este sentido, podemos empezar diciendo que las dos características más importantes de un monitor son la resolución y el tamaño en pulgadas.

Por un lado, resolución Relacionado con el término «píxel», Esta es una medida de cómo se refleja una imagen en la pantalla de una computadora, qué tan buena es y qué tan mala es. Cuantos más píxeles tenga un monitor, mayor será la resolución.

Por otro lado tenemos una pulgada y es El tamaño de la pantalla es muy atractivo.Una de las características más visuales e importantes es esta.

1 pulgada Unidad vertical para medir el tamaño Cuantas más pulgadas tenga el cuerpo del monitor, más contenido visual verás.

Un tipo importante de monitor

Lo primero que debe considerar es cuáles son sus necesidades y para qué se utilizará su monitor.

Económico: para funciones básicas

Cuando solo necesitas un monitor Por favor revise su correo electrónicoNo necesita cosas de alta gama para pagar facturas, usar las redes sociales o investigar algunas cosas. Buen monitor, alta definición, Es barato En el mercado.

Así mismo en la pantalla Tamaño apropiado Y una buena resolución para que no canse la vista y te resulte más cómodo

Medios: Uso general

Si necesitas un monitor de múltiples finesPuede elegir otros más avanzados con mejores gráficos, rendimiento y una pantalla más grande. No importa si lo tocas o no, puedes convertirlo o usarlo entretenimiento en el hogar..

Usuarios avanzados

Necesito un monitor con opciones Altura Para el diseño y creación de contenidos. Suelen ser expertos en medios.

Estos profesionales necesitan pPantalla grande y alta resolución... Además, se requiere un buen rendimiento y tiempo de respuesta para que varios programas de diseño funcionen sin problemas.

Monitor grande: mejora la resolución

Por lo general, este tipo de monitores jugador.. Para competir en línea, necesita un monitor grande de alta resolución con funciones avanzadas.

Por supuesto mayor calidad y equipamiento, Altos precios..

Otras opiniones a tener en cuenta a la hora de elegir un monitor

Según decisión

Como anteriormente mencionado, la resolución se refiere a ccalidad de imagen y nitidez..En la mayoría de los casos, los monitores con un gran número de pulgadas deben compensarse con este aumento. píxel Para una buena calidad de imagen.

Los diferentes tipos de resolución incluyen HD, Full HD, Ultra HD, Quad HD y 4K Ultra HD.

Depende de la frecuencia de actualización vertical

La frecuencia de actualización del monitor indica cuántas veces se muestra una imagen en un segundo. Actualizar En la pantalla. Este número se expresa en las siguientes unidades: Hercios (Hz).

Cuanto mayor sea la frecuencia, mayor será la percepción de c.continuidad de la imagen.. El efecto contrario se puede observar con monitores más antiguos como CTR.

Conexión y control digital

El control digital y la conectividad son importantes para los monitores, esto último nos permite conectarnos Varios dispositivos Almacenamiento externo, dispositivos móviles, ratones, teclados, PC y otros monitores.

Encontrará varios puertos como HDMI, DisplayPort, DVI, VGA, puerto USB, Thunderbolt y más.