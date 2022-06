Cómo funciona y cómo solicitar una tarjeta de crédito de Macy’s: estos son los requisitos

¡Una cálida bienvenida!Si eres de las personas que suele comprar en Tienda famosa de Macy Si aún no ha solicitado una tarjeta de crédito, ha llegado a la oficina designada. Este tipo de tarjetas se suelen ofrecer a los compradores más fieles, por lo que todas las ofertas están disponibles. Más adelante, lo guiaremos a través de todos los pasos que debe seguir para solicitar una tarjeta de crédito de Macy’s en minutos.

Cómo funcionan las tarjetas de crédito de Macy’s y cómo solicitarlas: los requisitos son:

Requisitos para obtener una tarjeta de crédito de Macy’s

Por lo general, este tipo de tarjetas de crédito Requisitos para conseguirlo Que las tarjetas no departamentales como Visa y Mastercard.De hecho, si tiene un mal historial crediticio, esto no lo detendrá. Solicitar una tarjeta de crédito de Macy’s..

Sin embargo, es muy probable que usted sea aprobado por su tarjeta de crédito de Macy’s, por lo que es recomendable demostrar su capacidad de pago a tiempo.

Por otro lado, hay que recordarlo. tarjeta de crédito del departamento, en este caso, porque tienen tipos de interés elevados y las multas por impago son muy elevadas. Por lo tanto, tenga cuidado al solicitar este tipo de tarjeta de crédito.

Cómo solicitar una tarjeta de crédito de Macy’s

Luego, en esta primera sección, entraremos en más detalles sobre cómo hacerlo. Solicitar una tarjeta de crédito de Macy’sDesde el sitio web, la tienda o el teléfono.

Desde el sitio web

Este método es uno de los más fáciles porque puedes hacerlo desde la comodidad de tu hogar sin tener que ir a la tienda tú mismo.

Primero, abra el navegador web seleccionado (Mozilla o Google Chrome) y Sitio web oficial de Macy..

Luego simplemente coloque el cursor opcional en la esquina superior derecha de la pantalla. ‘mi cuenta’. De esta forma, puedes ver que se despliega el menú con algunas opciones. Debe seleccionar «Tarjeta de crédito de Macy’s» de ellos.

De esta forma, puedes ver que se despliega el menú con algunas opciones. Debe seleccionar «Tarjeta de crédito de Macy's» de ellos. Siguiente,[今すぐ適用]Será redirigido a una nueva pestaña donde deberá hacer clic en la opción. Luego aparecerá una nueva ventana con un formulario que requiere que ingrese su información personal. Solicitar una tarjeta de crédito de Macy's

.. Esta tienda verificará su identidad. Esto ayudará a evitar que personas ajenas soliciten una tarjeta de crédito en su nombre.

También le recomendamos que lea atentamente la sección Términos de servicio antes de enviar su solicitud.

Después de completar todos los campos del formulario, acepte los términos de uso y haga clic en el botón para enviar su solicitud.

Entonces tienes que esperar hasta 10 días hábiles Compruebe si la solicitud está aprobada.

En los negocios

Si no lo sabes, te diré que es posible. Solicitar una tarjeta de crédito de Macy’s Por favor, reúnase en persona al momento de pagar. Esta es una buena opción si no está seguro si el método de solicitud desde el sitio web no es atractivo.

Si deja que el empleado lo conozca caja registradora Si quieres sacar una tarjeta de crédito, te tienen que dar una solicitud que tienes que llenar Todos los datos personales.

Si quieres sacar una tarjeta de crédito, te tienen que dar una solicitud que tienes que llenar Todos los datos personales.. Si ha completado el formulario correctamente, deberá enviar el formulario con una copia de su tarjeta de identificación o licencia de conducir. De lo contrario, no podrá procesar su solicitud.

Beneficios de Solicitar una tarjeta de crédito de Macy’s Desde la tienda te darán una respuesta en minutos.

Vía teléfono

Otra opción que existe, pero probablemente sea menos común Solicitar una tarjeta de crédito de Macy’s Puede contactarlo en el siguiente número de teléfono: 0800-517-1424.

En este caso, será contactado por un empleado. Atención al cliente de Macy’s Debe responder algunas preguntas de seguridad para verificar su identidad. Este empleado también le dirá si nuestro perfil bancario es suficiente para solicitar una tarjeta de crédito.