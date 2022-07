Cómo funciona Google Stadia: definiciones y características

se convirtió en un videojuego Gran entretenimiento para muchos usuarios. La diversión es importante en nuestras vidas. No se trata solo de trabajo. Necesitas un cerebro que te entretenga de alguna manera, como hacer lo que te gusta o jugar videojuegos.

Puedes acceder al juego después de completar las tareas requeridas. juegos móviles gratis o algunos Otra actividad divertida.. Muchos hoy en día tienen la opción de no necesitar internet como otros que no lo necesitan. Algunos de ellos no les hacen mucho caso, pero otros son verdaderos fanáticos de este mundo digital.

Estos juegos se pueden disfrutar en PC y plataformas móviles. Evitar preocupaciones es lo que todos queremos en algún momento. Hay muchas categorías y para todos los gustos.uno de ellos es el juego de guerra móvil..

Entre diferentes sistemas de juego Te informaremos sobre Google Stadia Se proporcionan detalles para que puedas acceder y disfrutar del mundo de este videojuego.

¿Para qué sirve la plataforma de juegos de Google, Stadia?

De las varias calificaciones, una de las más precisas es el futuro de los llamados videojuegos. Debes saber que es básicamente un sistema de juego, no un jugador. Este servicio está basado en suscripción y es una gran plataforma. Puedes reproducirlo vía streaming.

No hay mucha información, pero esto se sabe. Comienza con una serie de 22 juegos. Y lo mejor que destaca es que no necesitas un PC.

Lo mejor es que tiene una excelente capacidad de reproducción de alta nitidez en su alta resolución que le brinda a los usuarios de esta plataforma un Gran servicio de entretenimiento.. Esta es una gran oportunidad para jugar de forma remota.

Google Ha brindado un excelente servicio en todo el mundo. Y este tema no se pasó por alto, el entretenimiento es parte de él.Muchas personas están interesadas hoy Funciones de Google Drive..

¿Qué necesito para usar Google Stadia?

La aplicación Google Stadia consta de plataformas accesibles Accede con suscripción y elige entre un amplio catálogo de videojuegosTambién puede transmitir a otras pantallas. Para usar StadiabyGoogle, debes cumplir con los siguientes requisitos:

Dispositivos compatibles

Para acceder a Stadia, primero necesitas un dispositivo compatible. Ya sea que juegues desde tu computadora o dispositivo móvilEsto requiere la última versión de Google Chrome. Cabe señalar que Stadia debe estar utilizando al menos la versión 6.0 «Marshmallow» o posterior en dispositivos Android.

Hardware necesario para usar Stadia

Se recomienda acceder a Stadia desde tu ordenador para jugar cómodamente y disfrutar al máximo de la experiencia. Ya sea un controlador Stadia oficial o un controlador Xbox o PlayStation compatible, necesitará un controlador o «joystick». Se puede conectar a través de USB O utilícelo de forma inalámbrica para mayor comodidad.

Rango de conexión requerido

También es necesario tener una buena conexión a Internet. Este es un elemento básico para disfrutar del servicio ya que necesitas acceso a la nube para jugar. Dependiendo de los requisitos del juego, necesitas conexiones más o menos fuertes.Si quieres jugar con Resolución de 720p, accesible a través de una conexión de 10 Mbit/s En cambio, si quieres jugar a resolución 4K, necesitas una conexión de 35 Mbit/s.

Aquí se explica cómo unirse y jugar Stadia gratis:

Puede acceder al servicio Google Cloud Gaming desde su computadora o teléfono inteligente. Si haces esto desde tu computadora, deberás visitar el sitio web de Stadia para iniciar sesión o crear un usuario. Esto no es necesario si accede desde un dispositivo móvil. Debes descargar la aplicación Stadia e iniciar sesión como de costumbre.La plataforma cuenta con un amplio catálogo de juegos a los que puedes acceder de forma gratuita siempre y cuando selecciones «Prueba Gratis».

¿Cuáles son los beneficios de Stadia Pro? ¿Cuanto cuesta?

Uno de los mayores beneficios de Stadia Pro es que, con una suscripción activa, tienes acceso a más catálogos de juegos además de estos. Puedes usarlo gratisTambién puedes encontrar ofertas increíbles en juegos pagos. Otra ventaja de suscribirse es encontrar juegos con mejor resolución y audio.

La versión Pro tiene muchas funciones personalizadas, como la opción High Dynamic Range (HDR). Válido para algunos juegos de TV compatiblesLos dispositivos que utilizan esta opción utilizan sonido envolvente de calidad 5.1 y las últimas versiones de Google TV, Android TV y Chromecast utilizan una resolución de 4k.

La suscripción a Stadia Pro cuesta $ 9.99 Si se registra durante el primer mes para probar el servicio de forma gratuita, su suscripción se renovará automáticamente después de ese primer mes a menos que la cancele.

¿Uso de datos de Google Stadia?

Cuando hablamos de redes, el tema de los datos puede ser relevante para todos nosotros cuando usamos nuestro teléfono. No solo para juegos, sino también para otros servicios de comunicación.La mejor opción es Determina tu red Wi-FiPor su consumo.

Como se ha mencionado más arriba visualización de alta calidadn Por lo tanto, consume 20 GB por hora. Del mismo modo, la cantidad de datos disponibles como opción es limitada, pero aún utiliza 4,5 GB por hora.

La calidad del juego depende en gran medida de la red. en breve, La mejor calidad de juego en tu dispositivo.. Sus excelentes características dependen de Internet, así como de la calidad de los gráficos.

También es posible la reproducción con un cable, por lo que no se requiere adaptador.Si quieren jugar, eso es una prioridad. El juego es fluido.

Disputas por Stadia

Lo que no debe mantenerse en secreto para todos es que necesitas comprar el juego. Tienes que pagar por este servicio todos los meses.Aunque se abrieron algunas opciones Todavía tienes que pagar para usar esta plataforma.

La ventaja es que cuando paga una suscripción a este servicio, a menudo elige ofertas de otros servicios de videojuegos. Otra ventaja es que no tienes que esperar. En otras palabras, en comparación con otros métodos, aquí solo pagas y comienzas en casa.Hay bastantes juegos desde el lanzamiento. Con el tiempo, la lista de juegos crecerá.

Datos curiosos sobre Stadia

Uno de los beneficios de este servicio es que es un servidor, no el equipo físico necesario para jugar o acompañar el juego. centro de datos de Google..dientes Una instalación totalmente especializada.

No tiene que esperar ya que podemos servirle tan pronto como pague.La otra cosa mejor de todo es que si el juego o este sistema necesita una actualización, no eres tú quien lo está ejecutando. La plataforma hace esto localmente.