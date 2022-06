Cómo formatear y formatear una tarjeta microSD, sin instalar nada

tarjeta micro SD Proporcione espacio adicional Continúe guardando el archivo en su dispositivo. Pero tal vez necesites formatearlo. Este artículo describe los tipos de formatos que puede utilizar y cómo realizar este procedimiento desde diferentes dispositivos. También describe cómo formatear una tarjeta protegida contra escritura. Así que sigue leyendo este gran artículo.

¿Cuáles son los formatos disponibles actualmente?

En el campo de la tecnología, una vez que el dispositivo completa su memoria interna, se puede ampliar con memoria microSD para seguir almacenando información interesante como fotos, videos y archivos. Sin embargo, hay casos en los que la tarjeta está dañada y está bien. Reparar y recuperar una tarjeta microSD dañadaEl formateo continuará.

Como quizás no sepas, durante algún tiempo pude formatear la tarjeta microSD sin instalar una aplicación para realizar esta operación.en realidad puedes Realice el formateo de dos manerasActualmente está en uso y puedes usarlo desde el principio con tu tarjeta.

formato normal

Uno de los tipos de formato es normal. Este proceso formatea la tarjeta como memoria portátil. Retire e inserte en el lector de tarjetas O transfiera todos los archivos almacenados en su PC. Esto libera espacio en la tarjeta y le permite continuar guardando archivos. Lo único a tener en cuenta es que no puedes descargar tantas aplicaciones.

Con almacenamiento interno

Si su dispositivo móvil le dice que se está quedando sin espacio, use el segundo método para formatear la tarjeta microSD con almacenamiento interno. Esto significa que puedes: Formatear como la memoria interna del dispositivo.. Sin embargo, si guarda las aplicaciones, ya no funcionarán si las elimina de su dispositivo. Por lo tanto, no se puede utilizar para transferir archivos.

¿Cómo formateo la microSD en mi dispositivo Android?

Si tiene problemas de almacenamiento en su dispositivo móvil y necesita formatear su microSD, aquí hay algunas formas fáciles de realizar este proceso. Por lo tanto, es recomendable prestar atención a los pasos destacados aquí.

Desde el teléfono móvil

Primero en formatear la tarjeta microSD desde un dispositivo móvil[設定]Ir.Entonces tienes que presionar Guarde la tarjeta microSD allí y selecciónela. Una vez en este almacenamiento, puede ver las carpetas que contiene. A continuación, debe ingresar las opciones de la tarjeta y hacer clic en Configuración de almacenamiento. Simplemente seleccione una opción de formato.

[フォーマット]Antes de hacer clic, verá las dos primeras opciones de formato descritas. Tú eliges la opción que más te conviene.[フォーマット]Haga clic para recibir una notificación de que se realizará esta acción Borra todos los datos almacenados en la tarjeta Y deberías hacer una copia de seguridad.

Puedes ver el proceso en la pantalla del móvil presionando Formatear. No hay reversión en esta acción, por lo que debe asegurarse de hacerlo. Espere a que se complete el proceso. Eso es todo. El mapa estará limpio y puedes usarlo como quieras.Tú también puedes Usa una tarjeta microSD como almacenamiento interno para tu teléfono móvil..

Para ventanas

Es posible formatear la tarjeta microSD desde una computadora con Windows. Para hacer esto, debe insertar la tarjeta microSD en una ranura de un lector de tarjetas o adaptador que sea compatible con usted y mantenerla abierta para modificarla. Generalmente, cuando compras una tarjeta microSD, viene con un adaptador que puedes usar para esta operación.Después de completar este paso, continúe con el siguiente Conecte este lector de tarjetas a un puerto USB Su computadora con Windows.

Luego haga clic en el menú Inicio de Windows para ejecutarlo Haga clic en mi computadora Debe buscar y hacer clic en la tarjeta microSD. Luego haga clic derecho en el lector de tarjetas[フォーマット]Necesitas presionar.Se mostrarán las opciones de formato y es posible que se le pida que descargue Utilidad de formato Fat32.. Si no ve este aviso, el procedimiento continúa.

También verá las opciones de formato.[クイックフォーマット]Seleccione,[開始]Puedes hacer clic. El proceso se muestra en la pantalla de su computadora. Todo el contenido almacenado en la tarjeta se borrará, dejando la tarjeta en blanco y lista para su reutilización.

usando una Mac

Al formatear una microSD usando una Mac, los pasos son un poco similares, pero con algunas diferencias. Inserte la tarjeta microSD en un lector de tarjetas o adaptador compatible. A continuación, conecte el adaptador al puerto USB o a la ranura para tarjetas de su Mac y haga clic en el icono del Finder en la barra de tareas. Luego busque la Utilidad de Discos y haga clic en la aplicación con el mismo nombre.

Toca la tarjeta microSD y el lector de tarjetas para ver las opciones.seguramente [消去]Haga clic para ver algunas opciones de formato, Seleccione lo que necesita. Luego haga clic en el formato deseado y[消去]Haga clic para restaurar y formatear la tarjeta. Compruebe la acción en la ventana emergente.

¿Cómo formateo una tarjeta de memoria protegida contra escritura?

Si tu quieres Formatear una tarjeta microSD protegida contra escrituraSin él, realmente no puede realizar cambios como el formato. Quite la protección contra escritura de la tarjeta con anticipación. MicroSD. Para hacer esto, inserte la tarjeta en un lector o adaptador microSD y conéctelo a su computadora.

[マイコンピュータ]Haga clic, busque el adaptador de tarjeta microSD y haga clic con el botón derecho.[プロパティ]Seleccione una opción,[書き込み保護の削除]Haga clic en la opción para eliminar esta protección. Luego continúa con los pasos que tomaste para formatear la tarjeta microSD usando Windows o Mac.