Cómo finalizar o finalizar una partida personalizada con Valorant

Valorant es uno de muchos Juegos similares a Overwatch o similaresDefinitivamente es muy divertido, pero hay algunos problemas. ¿Alguna vez te has quedado atrapado en un juego personalizado por primera vez?Lea esta guía y explique cómo hacerlo Cómo terminar o terminar un juego personalizado con valorant..

Valiente juego personalizado

Valorant, como muchos juegos multijugador, ofrece la posibilidad de crear juegos personalizados. Acceda fácilmente a su juego personalizado simplemente haciendo clic en Jugar y luego en una opción «Personalización».

Hay aspectos básicos de configuración, visualización del mapa, modos de juego y, finalmente, una sección de «accesos directos». La sección Atajos detalla los trucos que puedes usar en tu juego.Si quieres, sin duda es una opción recomendable. Personaliza completamente estos juegos..

Los temas de personalización del juego están muy extendidos, pero definitivamente es una buena manera de divertirte con tus amigos.En cualquier caso, se sabe que hay errores relativamente comunes. Prohíbe la terminación de juegos personalizados.

Sin duda, esto puede ser un poco complicado si quieres jugar un partido regular en Valorant.Sin embargo, hay algunos trucos para esto. Ellos pueden ayudarte a salir de estos juegos...

Finaliza una partida personalizada con Valorant

O Códigos de error de Valorant 43 y 29Además de ser imposible cancelar el juego, es común.Entonces, si no puedes Sal de los juegos personalizados de ValorantPuedes probar los siguientes métodos.

Intenta terminar el juego

Los juegos personalizados pueden ser un poco tediosos, pero primero debes hacerlo Prueba tus esenciales.. Significa presionar y mantener presionado el botón de la etapa final del juego.

Para hacer esto, presione Esc en su juego personalizado.Las opciones aparecen en la esquina superior izquierda de la pantalla «Fin de la fase de juego».. Presione persistentemente. Este suele ser un truco que te ayudará a acabar para siempre con tu partida personalizada de Valorant.

Cerrar valorante

No es una opción que todos quieran lograr, pero si por alguna razón no puedes terminar tu juego personalizado, es mejor terminar el juego. Puede hacerlo utilizando el método tradicional, las opciones proporcionadas por Valorant. Sin embargo, también puede utilizar las siguientes configuraciones comunes: Alt + F4..

Puedes finalizar el juego sin ningún inconveniente presionando Alt + F4. De hecho, este es uno. Una forma forzada de cerrar el programa. Entonces, si te quedas atascado en algún lugar mientras juegas a Valorant, simplemente presiona Alt + F4.

Si Alt + F4 no funciona por alguna razón, puedes intentarlo Iniciar Administrador de tareas.. Para hacer esto, presione la combinación de teclas Ctrl + Alt + Supr y[タスクマネージャー]Elegir.Encuentre en la sección de proceso «Valorant.exe»Haga clic con el botón derecho y seleccione Terminar proceso/Terminar tarea.

ciertamente así Personalizar correctamente el Administrador de tareasEste proceso puede ser más fácil y también puede ayudar con otras tareas del sistema.

espera un rato

Las partidas personalizadas de Valorant son un poco tediosas, pero hay una manera muy fácil de terminar el juego. Nos referimos a esperar sin hacer exactamente nada.

Si no se detecta actividad después de un tiempo Valiente servidor te separa del partido... Esta no es la forma más eficiente de finalizar un juego personalizado, pero si planea tomar un descanso, esto puede funcionar si no desea finalizar el juego.

Puede usar cualquiera de las opciones anteriores para solucionar el bloqueo del juego en su juego personalizado.Si no, recuerda que siempre tienes la oportunidad de hacerlo Descargar Fortnite, Otro titulo muy interesante. Es completamente gratis sin estos problemas.