¿Cómo establezco un límite de edad para los videos de YouTube? – Explicación efectiva

YouTube está disponible actualmente Varias políticas de privacidad Respecto a los tipos de contenidos publicados en esta plataforma. Además, tenemos varias restricciones sobre el contenido publicado. Es decir, el contenido dentro del alcance especificado debe publicarse sin violar las reglas de contenido publicable acordadas.

Pues si tienes algún tipo de contenido que quieres publicar y sientes que no es apto para cierta edad, la plataforma de YouTube te da las opciones que puedes tener. Establece un límite de edad. Los usuarios mayores de la edad especificada no pueden ver el contenido cargado. Cómo establecer un límite de edad para los videos que desea publicar y para los videos que no desea que sean visibles para los usuarios menores de 18 años.

¿Qué pasos debo seguir para agregar un límite de edad al subir un video?

En la mayoría de los casos, se les aplican los límites de edad establecidos. Usuarios menores de edad Y no queremos mostrarles el tipo específico de contenido que publicamos en nuestro canal. Ahora puedes establecer o agregar límites de edad a tus videos en los siguientes momentos: Subir videosNecesitas hacer los siguientes pasos:

Elija esta opción para comenzar a subir el video a la plataforma de YouTube. Luego ingrese los detalles sobre el video. A continuación, configure los espectadores para los videos que desea compartir. Luego vaya al menú desplegable. Elige y selecciona esta opción para restringir videos para usuarios mayores de 18 años. Finalmente, siga los otros pasos para completar la carga del video a la plataforma.

¿Cómo sabes si tu video de YouTube tiene restricción de edad?

Suelen subir contenido, pero no está claro Tipos de contenido permitidos No sé cuáles no están permitidos y qué videos tienen restricción de edad al mismo tiempo, por lo que debe poder validar este procedimiento para evitar el futuro. Sanciones por infracciones a las normas establecidas Según YouTube.

Por otro lado, para ver si su contenido o videos tienen restricción de edad en YouTube, debe ingresar a YouTube Studio y buscar filtros. Puede buscar restricciones en Límites de edad o en las columnas que aparecen «Restricciones en los sitios de videos».. A medida que escriba, aparecerá en la parte inferior de la descripción del video para que pueda ver si su video tiene una restricción de edad.

¿Cómo puedo bloquear contenido inapropiado en YouTube?

siempre queremos Bloquear contenido de YouTube Creo que no es adecuado tanto para adultos como para niños, por lo que más personas quieren bloquear el contenido para que los niños pequeños de la casa no lo vean. A menudo van a nuestra cuenta de YouTube y encuentran videos que no son adecuados para ellos. Es por eso que generalmente quieren bloquear videos y canales. Por favor, deja de mirar.

Actualmente, una de las formas más fáciles es establecer un modo restringido. Esta es una de las formas más fáciles de bloquear contenido inapropiado que se puede encontrar en la plataforma y ser visto por niños, sin embargo, para que esta opción surta efecto, debes hacer lo siguiente: Abre la aplicación y accede a tu cuenta Luego selecciona tu foto de perfil en la parte superior derecha.

Luego, seleccione la opción Modo restringido en el menú desplegable y deberá deslizar el interruptor que aparece junto a la opción para que esa opción surta efecto. «Habilitar modo restringido» Y estás listo.

Por otro lado, otra opción que se puede implementar es bloquear rápidamente el contenido inapropiado que no quieres ver. Bloquear el canal por completo No intentes bloquear videos específicos para publicar tu contenido. No puede bloquear el video, pero tenga en cuenta que al hacerlo bloqueará la queja.

Asimismo, para bloquear en general los canales que ya no desea ver, debe ir al canal en la página principal y seleccionar los tres puntos que aparecen en la esquina superior derecha, luego seleccione la opción «Bloquear usuario» Luego haga clic en el bloque en la ventana emergente que aparece. Eso es todo.

¿Para qué tipo de videos YouTube te permite establecer un límite de edad?

La plataforma de YouTube ha establecido políticas y regulaciones que definen qué tipos de contenido requieren un límite de edad. Aquí te decimos qué tipo de vídeos necesitas para establecer este límite de edad. Evite establecer problemas regulatorios Evita sanciones e incluso cierres de canales.

palabras vulgares

En YouTube, los videos con idiomas inapropiados generalmente tienen restricciones de edad y las personas menores de 18 años no pueden verlos, ya que pueden no ser adecuados para la educación. Si su video contiene los siguientes idiomas dentro de los idiomas inapropiados restringidos: Ofensivo, vulgar, violento, obsceno o de otra manera No es apto para menores.

Actividad dañina o peligrosa

Además de las restricciones en videos con lenguaje inapropiado, debe establecer restricciones de edad en videos que contienen actividades dañinas o peligrosas para videos menores de 18 años. No participe en este tipo de actividad. Por lo tanto, al subir videos que contengan ciertas actividades dañinas o peligrosas, lo mejor es configurar un modo de restricción de edad para evitar sanciones de la plataforma.

Imágenes ofensivas o violentas

Otro tipo de contenido que requiere una restricción de edad son los videos que contienen imágenes ofensivas o violentas, ya que esto no es educativo para menores de 18 años.