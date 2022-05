Cómo escuchar las voces o notas de voz de WhatsApp más rápido o más lento con TalkFaster

Uso Talk Faster, ¿qué es Talk Faster? Antes de responder a esta pregunta, primero debe conocer los detalles. Habla más rápido, que significa «habla más rápido» en españolEs una aplicación o app que examina el audio de WhatsApp. Dice «habla rápido», pero también puedes escuchar los mensajes de voz de WattsApp lentamente.

Sí bien, TalkFaster es una aplicación externa gratuita, para ingresar debes hacerlo a través de WhatsApp. Talk Faster solo está disponible en dos sistemas operativos como Android e iOS.

Tenga en cuenta que «Hablar más rápido» funciona igual en los dos sistemas operativos anteriores. Esta aplicación es excelente porque no tiene publicidad y no ocupa mucho espacio en su dispositivo móvil. Habla más rápido fuera de WhatsApp, Otras aplicaciones con el mismo funcionamientoPero si estos no son gratuitos, tendrás que pagar por ellos.

¿Qué es WhatsApp? ¿Para qué es esta aplicación?

Ya hemos hablado de Talk Faster, pero echemos un vistazo más de cerca a WhatsApp. Esta es una aplicación que podemos hacer. Envía un mensaje simple gratis Confía solo desde dispositivos inteligentes.

Es uno de los más utilizados en el mundo y puedes comunicarte con familiares y amigos desde cualquier parte del mundo. Allí también puedes enviar fotos, videos, documentos, trabajo, hablar con pocas personas e incluso hacer videollamadas.

Para 2021 WhatsApp tiene nuevas funciones: WhatsApp Pay, videos, fotos y mensajes desaparecen o se autodestruyen después de 7 días.

También hay videos silenciosos opcionales, chats guardados y, entre otras cosas, puede iniciar una reunión en varios dispositivos. Estas son las nuevas características de WhatsApp en 2021 este año, así que esto es lo que debe hacer: Aprende a aprovecharlo al máximo.

WhatsApp, que significa «¿Cómo estás? ¿Qué pasa?» ¿Lo que está sucediendo? ¿Cómo estás? “Creado por Jan Koum de Ucrania. Comprado por Facebook a finales de mediados de 2014. Después de la compra ya puedes hacer una videollamada.

Otra gran característica de este programa de comunicación es la capacidad de enviar notas de voz. Configurar WhatsApp en iOS y Android Porque funciona en ambas plataformas.

Estoy ocupado con el trabajo y las tareas del hogar, por lo que a menudo es difícil escribir un mensaje. Envía notas de voz de forma más rápida y sencilla.

Pero lamentablemente hay gente que habla, amigos y familiares. Demasiado rápido, demasiado lento para hablar o demasiado silencioso, Esto puede causar un gran estrés. Especialmente cuando tienes prisa por encontrar algo y la persona no entiende el punto.

¿Cómo escucho las voces de WhatsApp o las notas de voz más rápido o más lento con Talk Faster?

Aquí hay algunos consejos para ayudarlo a escuchar sus notas de voz más rápido o más lento.