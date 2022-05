¿Cómo escondo juegos de los usuarios en mi perfil de Steam? -Vista restringida

Los videojuegos son un medio de entretenimiento utilizado por millones de personas en todo el mundo. Para algunos, esta práctica fomenta la violencia, pero lo cierto es que no todos los juegos tienen esta temática. Así que si te gustan los videojuegos, el sitio de Steam es una gran alternativa.ahora Quiero ocultar el juego a los demás en mi cuentaObtenga la ayuda que está buscando aquí.

¿Cómo oculto la actividad en Steam?

Steam es una plataforma que existe desde hace unos 20 años, donde los desarrolladores grandes y pequeños colocan títulos de juegos para que los usuarios los prueben y pasen su tiempo libre cómodamente.

Para obtener una cuenta en esta plataforma, solo visite la página oficial y regístrese. Como puedes ver, es muy simple. Debes ingresar los datos deseados Y tienes tu cuenta. Puedes abrirlo desde cualquier computadora y disfrutar del juego que compraste.

El sistema Steam es tan simple que puedes realizar acciones similares a las de otras aplicaciones. Por ejemplo, si tiene un juego que ya no necesita ni usa, puede: Desinstalar de la computadora y el sitio.. Por lo tanto, puede aprovechar mejor el espacio de su computadora.

Si tiene varios amigos que usan esta plataforma, puede: Comparte juegos en tu biblioteca Y pensará que les puede gustar. Puede ser una manera de ayudarlo a usar su cuenta y Para tener un tema de conversación entre los dos...

En cambio, si perteneces a la gente camaleónica, a veces te gusta cambiar de vida y sentirte ligero, o si lo necesitas por otros motivos. Cambiar el nombre de usuario de su cuentaPuedes hacer eso e identificarte de otras maneras.

Ahora, si eres el representante de un menor que usa tu cuenta de Steam y deseas actuar de manera responsable, puedes: Usa el modo familiar Desde el sitio para configurar restricciones familiares al usar esta plataforma. Es una posibilidad Controla el tiempo y el tipo de videojuegos Usado por la familia.

Ya sabes que Steam ofrece una experiencia de calidad. Si desea ocultar su actividad de juego de los demás, debe encontrar el perfil de su cuenta para cambiar su privacidad. Esto evitará que otros vean tu último juego.

Primero busque la sección de privacidad Abra el sitio web y haga clic en su nombre ID de usuario bajo el cual puede ingresar un perfil. Esto te permitirá acceder a tu configuración de privacidad, ver el menú avanzado del juego y seleccionar opciones privadas.

Hasta ahora, esta es la única forma de evitar que otros vean tu actividad. Debes aclarar que No hay forma de evitar que otros usuarios hagan esto. Puedes visitar tu perfil para ver lo que has estado haciendo últimamente. Otra cosa importante que debe saber es que si cambia la configuración a Solo amigos, su actividad de juego será completamente visible para sus amigos.

¿Cómo escondo un juego de la biblioteca de Steam?

Cuando otro usuario accede al perfil de tu cuenta, puedes ver los diferentes campos que tienes. Uno de ellos es la sección de la biblioteca donde se guarda tu juego. Ahora, si no desea que los usuarios que acceden a su perfil sepan sobre un juego en particular o sobre todo, puede ocultarlo para que otros no puedan verlo.

Juegos con actividades recientes

En Steam, puede usar el modo de fondo para evitar que sus amigos vean la actividad reciente de su cuenta. Para evitar que vean su actividad No tienes que mantener tu cuenta privadaNecesita saber cómo utilizar todas las características de su sitio web.

Para hacer esto, debe abrir el juego que desea jugar y luego abrir otro juego para tratarlo como fondo, incluso si no desea verlo. Esto ocultará el primero y le dirá a todos los demás a través de su cuenta que está jugando el segundo. Esto se debe a que Steam siempre muestra el último juego abierto.

Uso frecuente del juego.

Si tiene juegos que usa con frecuencia y desea mantenerlos privados por varios motivos, puede ocultarlos de su sitio web. Simplemente vaya a la biblioteca y haga clic derecho para verla. Ventana emergente de opciones de gestión.. Si haces clic en esta opción, verás la pestaña Hide Game, la cual debes presionar.

Debe quedar claro que esta acción solo debe eliminarse de la biblioteca. Eso significa que usted y cualquier persona con acceso a esa sección no podrán ver esa acción. Por lo tanto, no asuma que esta medida de seguridad es crucial.

¿Cómo elimino permanentemente un juego de mi biblioteca?

La forma más sencilla y fácil es abrir la página, iniciar sesión, ir a la sección de biblioteca en el menú de navegación y hacer clic derecho en el juego que desea eliminar.

Cuando hagas esto, la plataforma te pedirá confirmación de la acción. Esto debe aceptarse siempre que esté completamente seguro. Si vuelves a acceder a la biblioteca, el juego aparecerá atenuado.

¿Cómo puedo dejar de ocultar el juego de mi perfil?

Si por alguna razón estás cansado de ocultar el juego que estás probando a los demás y quieres realizar la actividad libremente sin que nadie lo vea, cambia la privacidad de tu perfil para mantenerlo privado. Esto hace que el efecto limitante sea más fuerte y poderoso.