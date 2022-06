¿Cómo envío un mensaje a los creadores de Patreon? -Contacto directo

¿Conoces Patreon? Esta plataforma es una manera fácil de admirar contenido específico que te gusta a través de una suscripción, ver qué materiales quieres pagar e impulsar los ingresos de los creadores en Patreon, pero envía un mensaje a los creadores de contenido. ¿Es posible? , y esto se puede hacer via movil?Quédate Aprende un poco más de Patreon Póngase en contacto con estos usuarios directamente..

¿Bajo qué circunstancias puedo enviar un mensaje a un creador?

Si necesitas un contacto más personal con tu creador, no olvides hacerlo a menudo. página de PatreonEsto permite a los creadores aumentar un número significativo de fans. Si no está procesando pagos, no se dará cuenta de que otros usuarios necesitan la información.. Ahora, cada vez que tenga una pregunta, necesite comunicarse, necesite quejarse sobre el contenido o simplemente quiera saber sobre el usuario, es útil ponerse en contacto directamente con el autor.

Otro aspecto importante de Patreon es que es posible que no tenga un contacto específico con el autor porque está optando por no participar. Tenga en cuenta que si el autor lo bloquea, no hay opción para que el autor envíe un mensaje privado.

¿Qué pasos debo seguir para enviar un mensaje a mis creadores favoritos?

Si desea tener una conexión más personal con los creadores del contenido que admira, debe hacer lo siguiente: Realiza pagos procesados ​​con el creador desde tu cuenta de PatreonEs gracias a muchos fanáticos que nos suscribimos activamente a los creadores y apoyamos el sitio. Los influencers no solo ganan dinero en YouTube y otras plataformas Entonces, y a través de Patreon, ellos también pueden hacerlo. Aún así, si no eres patrocinador, pero quieres contactar al creador del contenido que estás viendo, ten en cuenta que puedes hacerlo fuera de Patreon.

Patreon es una plataforma para todo tipo de personas que quieren asegurarse de innovar Llegar a conocerte un poco mejor sobre el contenido yDe hecho, usted puede ser parte de ella, Recibe donaciones de fans que generan más ingresos..

Usando tu bandeja de entrada

Tienes que pagarle al creador para empezar Si cancelas tu suscripción, búscala en tu bandeja de entradaSi ha tenido una conversación previa con el autor, no olvide ir al mensaje en el panel izquierdo. Sin embargo, si desea buscar una conversación específica, ingresar palabras clave o buscar en el sobre del usuario en la página del autor para encontrar el hilo del mensaje, haga lo siguiente:

Ve a la esquina superior derecha y verás un ícono cuadrado con dos pequeñas barras de chat[メッセージ]Haga clic en el enlace. Haga clic en el cuadro de búsqueda para ver conversaciones pasadas en el panel izquierdo de su bandeja de entrada. Ingrese el nombre del autor y presione Entrar para iniciar la búsqueda y encontrar el hilo del mensaje. Revisalo ahora Haga clic en el autor para iniciar una nueva conversación... Finalmente, ingrese un mensaje en el campo de texto y[送信]Hacer clic.

De tu lado

Si eres una persona activa a través de una suscripción a un creador, será mucho más fácil y podrás Envíales mensajes privados y directos específicos desde tu lado Será más conveniente si sigue los pasos a continuación.

Muévase hacia la derecha y abra el «Menú de usuario». [アクティブなサブスクリプション]Cuando visite la página, puede encontrarla haciendo clic en la página del autor. [メッセージの送信]Presione el botón para moverlo debajo del nombre del autor. Finalmente, escribe un mensaje y haz clic en «Enviar».

Al usar una aplicación móvil

Use la aplicación Patreon para iOS o Android También puede ponerse en contacto con el autor. Puede enviar un mensaje a los autores con los que trabaja o apoya para hacer lo siguiente:

Para empezar, en la parte inferior de la aplicación[メッセージ]Tienes que hacer clic en el icono. Vaya a la esquina inferior derecha y haga clic en el icono +. [宛先]En el cuadro de texto, ingrese el nombre del sitio del autor que necesita buscar para continuar. Haga clic en el autor de la lista que se mostrará más tarde. Luego escriba el mensaje en el campo de texto llamado Escribir mensaje. Finalmente, presiona el icono del avión de papel para enviar.

¿Cómo envío un mensaje a varios usuarios de Patreon?

Los mensajes enviados a todos los usuarios se almacenan en el cajón Si ya estás en una conversación particular con estos usuarios, es más fácil encontrarlos y si están en contacto directo, recibirás nuevos mensajes. También puede usar su bandeja de entrada para comunicarse con sus patrocinadores y creadores con los que trabaja, apoya y admira.

Si te preguntas si Patreon también funciona para eliminar mensajes privados, actualmente no está disponible. También sucede en las imágenes.Actualmente, no puede enviar fotos ni enviarlas a otros creadores o usuarios, pero puede hacerlo. Enviar enlaces que lleven directamente a estas imágenes..

Patreon es una plataforma donde puedes disfrutar de música, videos, fotos, web comics, etc. Recuerde siempre o anote su contraseña en caso de que inicie en otro dispositivo O si presentas otra situación que te hace querer unirte a otro equipo.pero por dentro Patreon se puede restaurar sin problemas..