¿Cómo envío mi información fiscal a Google AdSense? -Actualizar información

Por ejemplo, si desea comenzar, es imprescindible enviar información fiscal a Google AdSense. Monetiza tus videos en YouTube.. Los datos deben ser genuinos. En caso contrario, los datos no serán aceptados.

Hay varios formularios para enviar esta información fiscal, Debe elegir el que se adapte a su situación... Tenga en cuenta que estos varían de un lugar a otro. Mira cómo se hace te muestra los diferentes formularios que debes tener en cuenta al completar un formulario.

¿Cómo me registro en Google AdSense para enviar mi información fiscal?

ya se como Activa los anuncios de Google AdsensePara enviar la información fiscal requerida, simplemente inicie sesión. Primero, debe ir a su navegador favorito y abrir su cuenta de AdSense. Si ya tiene acceso, deberá buscar opciones de pago. Siguiente,[設定の管理]Haga clic y[支払い管理]Buscar[米国の税務情報]Elegir.

En esta sección[編集]Tienes que pulsar la opción Verá una sección llamada Administrar información fiscal Donde necesita presionarlo para ingresar los datos apropiados. Después de completar todos estos pasos, deberá seguir el asistente provisto por la plataforma y seleccionar el formulario según sea necesario.

Es importante recordar que la información que ingrese debe ser genuina para evitar problemas futuros y recibir los pagos correctamente.Para enviar el formulario El tiempo de respuesta no es exactoSin embargo, por lo general dura solo unos pocos días.

¿Qué sucede si los datos de mi cuenta de Google no coinciden con mis datos fiscales?

En este caso, puede ver que el formulario ha sido devuelto. Porque algunos datos no coinciden con tu cuentaEn este caso, tienes dos opciones. Lo primero es registrarse en Sitio web oficial de Google AdSense Vuelva a enviar el formulario con los datos correctos para que pueda ser procesado nuevamente.

Otra opción que puedes considerar dependiendo de tus necesidades es enviar información adicional para indicar que los datos son correctos. Como tal, debe buscar notificaciones de documentos adicionales solicitados y enviarlos lo antes posible.

Lo recomiendo Rellene el formulario en las primeras semanas de cada mes, De esta manera los pagos no se suspenderán por largos períodos de tiempo. No hay fecha límite, pero te recomendamos que lo envíes lo antes posible para que no necesites información adicional.

¿Cómo saber qué tipo de formulario enviar a AdSense?

El tipo de formulario que debe enviar a AdSense depende de su ubicación. Esto es lo más importante. Por lo tanto, necesita saber qué formulario es el adecuado para usted. De lo contrario, no se aceptará porque no ingresó los datos reales.

Si esto no se cumple El formulario puede ser rechazado y usted puede tener problemas para enviar.. Si no está seguro de cuál es el formulario adecuado para usted, estos son los diferentes tipos disponibles.

Formulario W-8BEN

Este tipo de formulario otorga a las personas que lo necesiten una reducción en su porcentaje de ingresos. Esto está especialmente dirigido a personas que viven fuera de los Estados Unidos.

Formulario W-8ECI

Este formulario de Google AdSense está destinado a personas o entidades que hacen negocios en los Estados Unidos y reportan ingresos. Sin embargo, Para personas fuera de este país..

Formulario W-8IMY

Al enviar este tipo de formularios, debe tener en cuenta que pueden solicitar más información sobre su trabajo. Este formulario es utilizado por empresas o sociedades que son intermediarios estadounidenses.

Formulario W-8EXP

Esta colección de recetas Destinado a empresas y agencias gubernamentales que no pagan impuestos.. Por lo tanto, si no paga impuestos porque es propiedad del gobierno, puede usar la información de su negocio para completar este formulario.

¿Cómo se comprueba el estado del formulario enviado?

Para verificar el estado de su formulario de Google AdSense, simplemente verifique las notificaciones en la página principal. En esta sección puede encontrar información sobre el estado del formulario.También puedes buscar con Sección de pago de Google AdSense Con las mismas opciones que envió el formulario.