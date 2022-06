Cómo enviar un correo electrónico de Gmail a WhatsApp

Este artículo te lo dirá Cómo enviar un correo electrónico o correo electrónico Desde Gmail hasta WhatsApp, puede compartir su información de correo electrónico con todos en minutos a través de una plataforma de mensajería instantánea de una manera fácil y rápida. Whatsapp.. Es una opción que se ejecuta con frecuencia todos los días, por lo que debe saber cómo hacerlo.

Cómo enviar o reenviar un correo electrónico o correo electrónico de Gmail a WhatsApp

WhatsApp resultó ser uno de los mejores de la actualidad solicitud Más comúnmente utilizado en dispositivos móviles cotidianos Con grupos de trabajo y amigos por lo tanto, comunicación Este año 2020 y hay que sacarle el máximo partido.

correo electronico de hoy Han sido algo reemplazados por varios servicios de mensajería. existe Sin embargo, esto no significa que haya sido abolido por completo. Lo que pasó es que ya no es la única forma de enviar un mensaje por Internet.

Sin embargo, el correo electrónico todavía se usa para iniciar sesión en muchos sitios web y redes sociales.Por esta razónO el espacio para que esos sitios o redes se comuniquen contigo. Del mismo modo, el correo electrónico es una plataforma para que estudiantes y profesores mantengan comunicación y envíen archivos.

Sin embargo, puede ser necesario Enviar estos archivos a través de WhatsApp.. Por lo tanto, debe reenviar los mensajes contenidos en el correo electrónico a este servicio de mensajería.

¿Puedo reenviar correos electrónicos de Gmail a WhatsApp?

No puedo enviar correos electrónicos directamente desde Gmail a WhatsApp, porque no son la misma empresa o aplicación. De manera similar, WhatsApp funciona con números de teléfono, pero el correo electrónico funciona con direcciones de correo electrónico. Por lo tanto, no se admite el envío de un mensaje directamente.

Sin embargo, Hay formas en las que puedes ayudar Envía un correo electrónico desde Gmail a WhatsApp. Esto le permite almacenar información en dos plataformas diferentes y enviarla más fácilmente a través de un servicio de mensajería.

Cómo enviar un documento de Gmail a whatsapp

Lo primero que debes saber es que cuando envías un mensaje por correo electrónico, casi siempre te enviará un archivo de Word.Por lo tanto, se recomienda Realizar la conversión de archivos Hágalo legible cuando lo envíe como PDF.

Incluso si no envía el archivo al destinatario Las conversaciones también necesitan cambiar A un archivo PDF. Esto se debe a que puede exportar conversaciones que tienen lugar en Gmail a los servicios de mensajería de WhatsApp.

Transferir archivos PDF de Gmail a WhatsApp

Todo lo que queda en este maravilloso proceso es descargar el archivo PDF convertido y guardarlo en la memoria. Estos procesos los puedes realizar desde tu teléfono móvil, laptop u ordenador.

Crear un PDF de un archivo o conversación que enviaste en Gmail es muy fácil. Para empezar Abierto Utilice el cliente de mensajería de Gmail para encontrar el correo electrónico que necesita compartir. Desde allí, debe seleccionar la opción que aparece en la esquina superior derecha de la pantalla. Aquí hay un ícono llamado «3 puntos verticales» Nuevo menú.. Dónde Haga clic en la opción Imprimir. Se abrirá una nueva ventana donde podrá ver una vista previa de su correo electrónico. Haga clic para que pueda cambiar la acción que desea realizar en la parte superior. «Guardar como pdf».. Al ingresar a esta opción, debe hacer clic en el botón redondo azul donde puede guardar el correo electrónico archivo PDF En nuestro dispositivo móvil. Debe elegir en qué parte del dispositivo desea guardar el nuevo archivo PDF. Una vez hecho esto, solo tenemos que entrar en WhatsApp y chatear con los usuarios que tienen que compartir archivos. Haga clic en la opción «Separar» Está en el campo de texto de whatsapp y seleccione una opción «documento». Entonces, en una nueva ventana que se abre WhatsApp, debe seleccionar el archivo que desea compartir con ese usuario. Para poder encontrar y compartir la ruta donde guardó el archivo PDF más tarde. Después de seleccionar, debe hacer clic en «enviar» Se enviará al usuario correspondiente.

Debe estar abierto para realizar este procedimiento en su computadora Opciones Web de WhatsApp. Para abrirlo, simplemente copie WhatsApp Web en el navegador de su computadora y se mostrará la página.

Si nunca ha abierto WhatsApp con este método, debe abrirlo Escanea el código QR Desde tu teléfono móvil. Para ello, en la aplicación móvil de WhatsApp de tu teléfono, busca el apartado Web de WhatsApp opcional. En este punto, el teléfono estará en modo de escáner y debe colocarse frente al código que desea que marque su computadora.

Una vez hecho esto, el chat se abrirá como un chat telefónico. Por lo tanto, debe encontrar a la persona a la que desea enviar el correo electrónico.

examen:

Archivo para guardar como PDF en Gmail Puede compartirlo fácilmente a través de Bluetooth o enviarlo a una memoria USB, correo electrónico u otro cliente de mensajería, pero esto no siempre es exclusivo. Whatsapp ..

.. Puede compartirlo directamente en WhatsApp copiando el contenido del correo electrónico y pegando el contenido guardado en el portapapeles del correo electrónico. Dispositivo móvil ..

.. Puede hacer lo mismo con su sitio web, pero deberá usar un navegador como Chrome u Opera que pueda descargar su sitio web. formato PDF Comparte en otro mensaje si es necesario.

Comparte en otro mensaje si es necesario. examen Incluidos los adjuntos a su correo electrónico Si no se ha copiado en un archivo PDF, debe descargar y enviar el archivo adjunto para que cualquier persona que pueda compartir la información pueda compartirla. visualizarlo..

Con estos sencillos pasos, puedes aprender a compartir correos electrónicos de una manera muy fácil y promocionarlo. Comparte datos importantes Solo deberías poder pasar unos minutos con otros usuarios. descargar Convierte el archivo a un formato compatible para que el usuario pueda visualizar el archivo sin mayores inconvenientes.

Reenviar conversaciones de correo electrónico a WhatsApp

Para enviar un correo electrónico de Gmail a WhatsApp o reenviar una conversación Solo copia y pega.. En este sentido, debes ir al correo electrónico y buscar la conversación que deseas reenviar a través de WhatsApp. Luego debe arrastrar el cursor para seleccionar toda la conversación que desea enviar. Cuando esté hablando por teléfono, simplemente mantenga presionada la pantalla.

después,[電話にコピー]o[チェックマーク]Se debe hacer clic Control y letra c para computadoras En este momento, debe ir a la aplicación de mensajería de WhatsApp porque la conversación ya se copió.

Por lo tanto, debe buscar y hacer clic en la persona a la que desea enviar el mensaje. Controles y letras v Pégalo en tu computadora.En el teléfono, mantenga presionada la pantalla y cuando aparezca el botón[挿入]Simplemente haga click.

Otra forma de transferir conversaciones realizadas a través de Gmail a WhatsApp es hacer esto captura de pantalla.. En este sentido, envía una foto de tu conversación de Gmail a través de una aplicación de mensajería.

Para hacer esto, busque y ejecute la conversación que desea transferir nuevamente. Captura de pantalla o registro. Estas fotos se guardan en la galería de su teléfono. Si está utilizando una PC, deberá guardarlo manualmente.

Posteriormente, deberá agregar estas fotos o capturas de pantalla desde la aplicación WhatsApp como si estuviera enviando una foto normal. Haga clic en el ícono de clip debajo de donde se encuentra la barra de escritura, luego muévalo a donde está seleccionado el marco. Una vez cargado,[送信]Haga clic para completar el proceso de envío de un correo electrónico de Gmail a WhatsApp.

