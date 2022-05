Cómo enviar notas de voz por correo electrónico Outlook-Send Multimedia

Es sorprendente ver todo lo que puede hacer con un solo clic en su computadora o teléfono. La creatividad de los desarrolladores de computadoras es increíble. Cuando nos dimos cuenta de que podíamos enviar información valiosa por correo electrónico, pensamos que ya estábamos en la cima, ahora tenemos la oportunidad de hacerlo. Enviar notas de voz a través de Outlook.. Si no sabes cómo hacerlo, aquí te lo muestro.

¿Qué requisitos debe cumplir el audio para ser enviado por correo electrónico?

Existen varias aplicaciones de correo electrónico en la actualidad, siendo las más populares Gmail y Outlook. Muchas personas tienen al menos una cuenta en estas aplicaciones y realizan varios aspectos de la vida desde estas plataformas.

Usted y ellos se mantienen en contacto con sus familiares, Envío y recepción de información. Por la naturaleza del trabajo, atiende consultas con empresas gubernamentales y privadas y es un medio de comunicación para todas las empresas. Puedes enviar en Outlook Redactó mensajes de correo electrónico, archivos multimedia y más Tipo de Documento.

Lo que muchos no sabían es que también puedes enviar voz como mensaje. Esto no es sorprendente ya que su mayor rival, Gmail, ya existe. La capacidad de enviar mensajes de voz está habilitada...

Con esta información, siento que me explota la cabeza porque no sé qué hacer. sin preocupacionesSi tienes experiencia con plataformas como WhatsApp se graba y transmite diariamente Con miles de notas de voz y Outlook, puede tener una experiencia igualmente agradable.

Y todas las aplicaciones y dispositivos del mercado quieren aprovechar los beneficios que las notas de voz brindan a sus usuarios. Incluso un equipo como El Apple Watch también puede grabar notas de voz para enviar a otros.

Como cualquier otra aplicación No necesita Outlook para enviar audio No es habitual utilizar esta función. Requiere un dispositivo, una computadora o dispositivo móvil, una cuenta activa en Outlook y una conexión a Internet. El audio no es demasiado difícil y puede transmitirlo para aprender a usar las funciones.

¿Qué debo hacer para poder cargar archivos de audio en los mensajes de correo electrónico de Outlook?

Si no está seguro de usar esta función en Outlook, debería ver el reverso de la moneda antes de descartarla categóricamente. Tal vez esté enfocado en saber que no puede usar esta herramienta en lugar de los beneficios que puede ofrecerle.

Por un lado, si estás tan ocupado que no puedes poner tus manos sobre lo que estás haciendo, puedes hacerlo Simplemente presione algunas teclas para grabar su mensaje ¿Qué desea enviar? Escuchar sus indicaciones de voz las hace más fáciles de entender y decir, incluso si la información en cuestión está instruyendo a otros sobre qué hacer.

Debe reconocerse que escribir un comentario puede llevar más tiempo que grabarlo. Otro beneficio es que puede pregrabar su nota de voz y enviarla cuando lo considere oportuno.

con aplicación móvil

Hay muchas formas de enviar audio a través de Outlook, ya sea en Android Mobile o iOS. Estos son algunos de los formularios disponibles gratuitamente. Es enviar el audio como archivo adjunto.. Con este método, la nota no debe exceder los 34 MB para evitar problemas de transmisión.

Para usar este método, debe ir a su bandeja de entrada y redactar un nuevo mensaje. Debe recordar que debe ingresar el asunto y el mensaje del correo electrónico del destinatario. A continuación, debe encontrar el botón de conexión en la parte inferior de la pantalla. Esto está representado por un icono de clic.

Esta acción abre una ventana con varias opciones de archivos multimedia que puede ingresar desde su computadora, incluidos los archivos de audio. por esta razón, Haga clic en el audio que grabó para este mensaje[添付]Hacer clic. Tienes que esperar unos segundos a que se cargue el archivo y hacer clic en «Enviar».

desde una computadora

Otra forma de enviar una nota de voz a través de Outlook es grabar la nota. Esto se puede hacer en el móvil o en la computadora. Eso es muy fácil. Normalmente, todo lo que tiene que hacer es buscar en su computadora la aplicación de grabación, que es una función nativa de su computadora. En casos muy raros cuando no tengas esta aplicación, puedes descargarla en cualquier tienda virtual.

Necesita utilizar la grabadora para grabar los comentarios que desee. No tiene que ser serio o relacionado con el trabajo. Cálidos saludos o recordatorios a tus contactos..

Luego, debe buscar la carpeta de audio en su aplicación para encontrar la nota que acaba de grabar y mantenerla presionada hasta que aparezca una ventana emergente con una opción para compartir. Haga clic para ver varias asignaturas optativas, incluido Outlook. Si selecciona esto, la aplicación enviará al correo electrónico, simplemente agregue la dirección de correo electrónico del destinatario y envíe.

¿Cuáles son los pasos para grabar notas de voz en la aplicación de Outlook directamente?

Si desea probar otro método, puede intentar grabar directamente desde la aplicación. Por esta razón, debe tener un micrófono a mano cuando use una computadora. Después de corregir este factor, debe ingresar a su aplicación para redactar un nuevo mensaje. Aparecerá un icono de micrófono en el lado derecho en la parte superior de la pantalla. Si lo activas, puedes dictar el comentario. que quieres grabar

Este método se diferencia de los métodos anteriores en que envía una nota de texto en lugar de una nota de voz, excepto que no es necesario escribirla. Dicta la idea a Mike en su lugar. Al dictar, recuerde que debe estar tranquilo, comprensible y claro. También debe incluir los signos de puntuación en el mensaje.