Hace poco abrí una cuenta de correo electrónico de Yahoo, pero no sé cómo registrarme. por favor no te preocupes. Este tutorial te guiará paso a paso. ¿Cómo entro o me registro en mi cuenta de Yahoo en español? Es sorprendentemente fácil. Debe tener una cuenta de Yahoo Mail creada para hacer esto.

¿Cómo puedo acceder a mi cuenta de Yahoo o iniciar sesión en español?

¿Cómo entro o me registro en mi cuenta de Yahoo en español desde mi PC?

Si es posible, escriba la siguiente URL en la línea de dirección de su navegador. www.yahoo.es y presione Entrar. En la página de Yahoo, haga clic en Opciones «acceso» Está en la parte superior derecha de la página de Yahoo. Será redirigido inmediatamente a la página que desee. identificarse como usuario Iniciar sesión, esto se puede hacer de tres maneras. Ingrese su nombre de usuario, dirección de correo electrónico o número de teléfono y[続行]Hacer clic.

Nombre de usuario o dirección de correo electrónico:

Su nombre de usuario de Yahoo es único. Este nombre tiene prioridad sobre @yahoo.es o @yahoo.com. por ejemplo, [email protected] El nombre de usuario es mcampo. Por lo tanto, debe seguir los mismos pasos para acceder a Yahoo Mail utilizando su nombre de usuario o dirección de correo electrónico.

Introduzca su nombre de usuario o dirección de correo electrónico enviar un correo electrónico y[次へ]Hacer clic. Si no recuerda su nombre de usuario,[ユーザー名を忘れた場合]Hacer clic. Siga las instrucciones. ahora tienes que entrar Contraseña de acceso y haga clic en «Siguiente»Si olvida su contraseña,[パスワードを忘れた場合]Si ha registrado un número de teléfono o dirección de correo electrónico diferente, puede recuperar su contraseña fácilmente. Luego ve a tu bandeja de entrada. Es posible que se muestre la página oficial de Yahoo en lugar de la bandeja de entrada. Pero si observa la parte superior de esta página, verá su nombre.Entonces tienes que hacer clic en el botón «Correo» Acceder a su cuenta, revisar su bandeja de entrada, responder correos electrónicos y reenviar varios correos electrónicos a la vez también es muy fácil.

número de teléfono

Si elige acceder a Yahoo Mail usando el número de teléfono asociado con su cuenta, necesitará su teléfono móvil cerca. Yahoo te enviará un código de verificación a través de un mensaje de texto.Luego haga clic en el botón azul para obtener el código de verificación «Sí, por favor envíame el código». Una vez que reciba el código de 8 dígitos, ingréselo en el espacio proporcionado y haga clic en «Validar». Si hay varias cuentas de Yahoo Mail asociadas con ese número de teléfono, se mostrarán en la pantalla. Seleccione una cuenta para ingresar y continuar. Introduzca su cuenta de correo electrónico ahora. En lugar de ir directamente a su bandeja de entrada, también puede visitar el sitio web oficial de Yahoo.Si miras en la parte superior de esta página verás tu nombre, haz clic en la opción «Correo» Ve a tu bandeja de entrada.

Si luego cambia su número de teléfono móvil para volver a iniciar sesión con este método, deberá cambiar su información personal en su cuenta de Yahoo.

Instrucciones para ingresar o iniciar sesión en una cuenta de Yahoo en español usando la aplicación

Después de crear su cuenta de Yahoo, debe hacer esto Descargar e instalar La aplicación en su teléfono; si está usando un dispositivo Android, puede descargarla desde Google Play Store. Para iPhone, puede descargarlo desde la App Store. Asegúrese de ver Yahoo.Mail en sus Aplicaciones.

abre la aplicación Del correo de Yahoo. Debe hacer clic en Yahoo Mail en el menú principal. Con esta aplicación, también puede conectar otros proveedores de correo electrónico como Gmail y Outlook. Esto sucede cuando hay cuentas activas en estos servidores. Aquí deberá ingresar su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Email y haga clic «resultado». Aparecerá un mensaje en tu pantalla pidiéndote que marques una casilla que aparece allí para indicar que no eres un robot. Al final clave Haga clic en el botón «Iniciar sesión». Ahora ha iniciado sesión en su cuenta de Yahoo Mail.

Una cuenta de Yahoo tiene muchas ventajas, como mucho espacio de almacenamiento, facilidad de uso, la capacidad de crear y guardar listas de sus contactos favoritos y la capacidad de organizar todos sus correos electrónicos en su bandeja de entrada. No lo dudes más y disfruta de Yahoo Mail.