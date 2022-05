Cómo enrollar el cable de tu iPhone sin dañarlo – consejos útiles

Esa es la verdad Los cables son duraderos y requieren un cuidado especial para evitar daños O romper por la forma en que los tratas. Los cables del iPhone son más delicados de lo que piensas, por lo que hay que tener mucho cuidado.

Teniendo en cuenta que la calidad no es la mejor, no hace falta decir que los cables del iPhone no son los más prácticos. Una de las razones por las que se dañan es por la forma en que se enrollan... El cable debe enrollarse muy suave y delicadamente sin tensión.

También tenga en cuenta cuánto necesita Proteja el alimentador ya que es un área peligrosa. Si quieres saber cómo enrollar correctamente el cable de tu iPhone para que dure más y muchos otros consejos básicos, puedes seguir leyendo este artículo.

¿Cuál es la razón más común por la que se daña el cable del iPhone?

cargador manzana El hecho de que sean menos tolerantes y el daño sea más común de lo que piensas. Los materiales con los que están hechos no son de muy buena calidad.Como tales, son tan delicados que conviene cuidarlos más que a otro tipo de cordones.

Al enrollar el cable, asegúrese de sujetar el alimentador, ya que puede romperse fácilmente si tira de él. Es importante recordar que esta es la zona más vulnerable.

Siempre hay una llave para enrollar el cable Ejecuta giros muy suavemente sin tensión Cuídate.

Procedimiento correcto para enrollar el cable del teléfono celular iPhone

Para que puedas enrollarte cables para iphone Lo mejor que puedes hacer sin dañarlo es atarlo con la ayuda de una pequeña cuerda. Para hacer esto, primero se debe tensar el cable y enrollarlo en un círculo. Finalmente, átalo con una cuerda para mantener su posición.

¿Cómo guardo el cable de mi iPhone para que no se estropee o dañe?

cables para iphone Se puede guardar en un maletín o bolso. No contiene nada más para garantizar que no se dañen. Sin embargo, si lo guardas en un espacio reducido y el cable es muy compacto, puedes estar seguro de que no se abusará de él.

¿Qué accesorios puedo utilizar para guardar correctamente el cable de mi iPhone?

Tu puedes elegir Compre artículos especiales para el cuidado de cables o fabrique sus propios cables de una manera conveniente y económica.

maleta especial

Hay maletas y bolsos a la venta que están hechos con la intención de que puedas Almacene los cables en buen estado Al mismo tiempo, mantenga las cosas ordenadas. Esto se debe a que hay diferentes bolsillos y correas que puedes organizar como quieras.

Cajón con goma

si de hecho Tienen los cajones llenos de cables y se enredan Está relleno, así que intente envolverlo en una banda elástica para evitar enredos y abusos. Requerirá mucha paciencia, pero vale la pena para evitar dañar el cable.

Otras cosas

En la mayoría de los casos, puedes encontrarlo en una tienda de electrónica. Artículos para organizar, almacenar y mantener los cables del iPhone.. Según tu criterio, puedes elegir cuál te conviene más.

Tenemos más comentarios que hacer con respecto a la condición del cable del iPhone.

Hay varias acciones que puede tomar Su cable no ha sido abusado Inmediatamente debe comprar otro.

fuente de alimentación

Al desconectar el cable, es importante sujetar el conector por el extremo del cable. Es frágil y puede dañarse si se tira del cable.

Use un cable de alimentación de 3 pines

Bastante recomendable Use una conexión a tierra de 3 pines Evite tirar del cable. Esto se debe a que tiene un alcance más largo porque es mucho más largo que los dos polos también conocidos como «cabezas de pato».