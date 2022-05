¿Cómo enfundar un arma con Apex Legends? -Comando de ayuda rápida

El mundo de los videojuegos es una parte integral del entretenimiento y la vida cotidiana de miles de personas. Pueden monetizar el tiempo que dedican a estos pasatiempos...Como parte de esto, Apex Legends es muy popular y ya lo es Juego de acción y aventuras gratis. Fácil de descargar. Por supuesto, es imperativo desarrollar estrategias efectivas que lo ayuden a alcanzar sus objetivos y recompensas.

Considere eso El movimiento es una parte importante del avatar. Configura este tipo de videojuegos. En cuanto a las reacciones y reflejos que hay que realizar inmediatamente para mantener el impulso y no perder ante el enemigo. Sobre todo cuando se aplica El mejor truco para ganar... Por todas estas razones, hoy les mostraré cómo mover su arma en una funda para que corra más rápido dependiendo de la plataforma de juego que estén usando.

¿Cuáles son los pasos para enfundar un arma en Apex Legends?

Imagina disfrutar de Apex Legends al máximo. Tu hablas español Es genial tener la mejor experiencia. Ten en cuenta que también puedes hacer esto. Use otras herramientas como enfundar armas Para conseguir movimientos más rápidos y precisos que te ayudarán a disparar con mayor precisión. Esta sección muestra cómo se hace esto en todas las plataformas de juego existentes hasta el momento.

Acerca de la computadora

En primer lugar, debe saber al descargar Leyendas del ápice En tu PC, puedes obtener un mejor impulso de velocidad siempre que enfundes manualmente el arma de tu personaje. A través de todo eso La tecla Shift, que te permite correr de movimiento Por otro lado, si quieres correr aún más rápido, puedes presionar la tercera tecla de tu teclado para obtener mejores puntajes y ganar el juego.

Desde PS4

Por otro lado, si eres propietario de PS4 Las armas se pueden enfundar en situaciones peligrosas. Lo necesitas en el juego. Como tal, es una buena idea encontrar el botón de sprint directamente desde el controlador y presionar el ícono L3 más el botón triangular para enfundar fácilmente el arma. Tenga en cuenta que esta plataforma hace que la experiencia de juego sea un poco más animada e intensa.

Usar Xbox One

Al contrario de lo que mucha gente piensa, la experiencia de juego en Xbox One suele ser incluso más compleja que en un ordenador. Por lo tanto, vale la pena hacer todo lo posible para jugar en la consola y no fallar en este intento. Así que si tienes una Xbox One, Puede ejecutar y desplazarse fácilmente con el joystick izquierdo.. Por otro lado, para lograr el objetivo de enfundar un arma, simplemente presiona el botón con el ícono Y.

con interruptor de nintendo

Básicamente, el proceso de enfundar un arma en Nintendo Switch es el mismo que en Xbox One. Estos dispositivos funcionan desde el controlador. Facilita la experiencia de juego en ciertos aspectos. Por supuesto, puede mantener presionado el sprint con el joystick izquierdo y el sprint se ejecutará automáticamente. Deshabilite el sprint si decide que necesita estar seguro y no ser atrapado por otros miembros del equipo.

¿Cómo cambiar la portada de Apex Legends?

Como sabes, enfundar armas en varios juegos FPS es la siguiente tarea. Aumenta la velocidad de movimiento del personaje... Especialmente en ciertas situaciones en las que vale la pena correr rápido sin sostener un elemento específico, esto puede retrasar el excelente desempeño del equipo y del propio avatar.

Debido a esto Enfundar un arma resultó ser una opción muy conveniente Para aquellos que no lo necesitan por un tiempo. Asimismo, los desarrolladores de Apex Legends implementan constantemente nuevas actualizaciones. Esto incluye cambios significativos en los materiales y mejoras en las armas incluidas.

Por lo tanto, las mejoras o cambios en estos tipos de elementos, Depende principalmente del costo y los cambios. Está implementado. Recuerda que las fundas son un recurso muy útil que te ayudará a llegar a ellas de forma segura y rápida cuando necesites guardar tus armas para obtener potenciadores extra muy útiles en tu misión.