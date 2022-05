¿Cómo encuentro un dispositivo iPhone usando el Apple Watch?

Los avances tecnológicos nos sorprenden cada vez. Décadas atrás no se pensaba que las personas no podían vivir sin teléfono, por eso ahora no solo pueden acceder al teléfono, sino que cada día se integran otros productos que mejoran su día a día. Uno de ellos es el Apple Watch, Si no sabes dónde lo pones, puedes encontrar tu iPhone..

¿Qué debo hacer si pierdo o me roban mi dispositivo iOS?

Apple ha desarrollado una gama de dispositivos que se pueden vincular para que puedan gestionar la misma información básica. Aunque cada una destaca por las demás características muy interesantes y útiles para las personas.

Con el Apple Watch no solo utiliza las funciones básicas del reloj, como p. B. mostrando la hora y la fecha. También puede usar este reloj para rastrear condiciones de salud específicas. Como las calorías que quemasazúcar en la sangre, energía, presión arterial, calidad del sueñoSobre todo.

Apple Watch también te permite Descarga la aplicación Lo que tienes en tu teléfono móvil para que puedas responder mensajes, grabar notas de voz, hacer y recibir llamadas. Este es un gran beneficio, especialmente cuando participa en actividades que interfieren con el control o el uso de su teléfono celular.

Apple, por otro lado, tiene características para ayudarte Vincular todos los dispositivos a una cuentaEso significa que puede registrar todos los productos de esta empresa, incluidos Mac, Airpods, Apple Watch y iPhone. Conéctelos juntos..

Si eres una persona olvidadiza que no sabe dónde ponerlas, ¿por qué no aprovechar las funciones del iPhone? Encuentra tu teléfono Si lo pierde, simplemente configúrelo y actívelo.

El uso de esta herramienta es controvertido pero no se puede negar ya que algunos lo consideran una forma de invadir la privacidad. Esta es una buena opción para aquellos que han perdido o robado su teléfono... La función Buscar mi iPhone lo ayuda a ubicar su dispositivo de varias maneras.

¿Cómo emparejas tu Apple Watch con tu teléfono iPhone?

Conectar dispositivos Apple es muy fácil. Sólo tienes que seguir las instrucciones de la carta y todo irá bien, en este caso Empareja tu Apple Watch con tu iPhoneLo primero que tienes que hacer es ponerte el reloj en la muñeca y pulsar el botón lateral para encenderlo. El logotipo de Apple aparece en la pantalla porque ya ha encendido su reloj.

Espera con tu iPhone hasta que aparezca el enlace a tu reloj en la pantalla de tu móvil[続行]Tienes que pulsar En este paso puedes Abra la aplicación Apple Watch en su teléfono Presiona el enlace nuevamente.

Siguiente,[Forme]Aparecerá una ventana emergente con opciones. Debe hacer clic en esta ventana. Cuando se le solicite, debe colocar su teléfono para ver la aplicación Apple Watch (siga las instrucciones provistas). Esto le da acceso para emparejar los dos dispositivos.

¿Cómo encontrar tu iPhone en tu Apple Watch si lo pierdes o te lo roban?

Todos queremos tener el control de todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero lamentablemente eso no es posible. En muchos casos no tenemos control sobre lo que hacemos. No es de extrañar entonces que seamos víctimas de un robo y perdamos nuestras pertenencias, incluido el iPhone.

En otros casos, aquellos que pierden su teléfono en un descuido y no tienen idea de dónde está. Así es, Utilice la función Buscar mi iPhone. Esto es ideal, pero lamentablemente no siempre es posible.

Esto puede deberse a que la función está deshabilitada. Planeamos transferir o vender el equipo.Incluso si planea revisar en el móvil, la función no debe estar activa. En tales casos, puede usar su Apple Watch para encontrar su teléfono.

Desde el panel de control

Un panel de control o centro de control es una sección de un reloj que proporciona información sobre aspectos específicos de un dispositivo crítico. Si quieres localizar tu iPhone con tu Apple Watch, Cuando el teléfono móvil está cerca de su ubicación.. Para ello tienes que mantener pulsado el borde inferior de la pantalla y deslizar el dedo hacia arriba para acceder al panel de control.

A continuación, aparecerá el icono del móvil en la pantalla y deberás pulsarlo. Esto causará El iPhone hace un ruido. Te dirá dónde está. Este ruido se vuelve más fuerte con el tiempo.

Otro truco que puedes usar es presionar el botón de llamada en tu iPhone. Esto también flasheará el teléfono. Entonces, si no puede escuchar nada o está en un lugar oscuro, las luces del teléfono pueden ayudarlo a encontrarlo.

Presiona el ícono de iPhone en tu Apple Watch

Para encontrar su teléfono en su Apple Watch, debe tener en cuenta que existen algunas limitaciones que debe tener en cuenta. Por ejemplo, debido a que el reloj usa una conexión Bluetooth o Wi-Fi, Es posible que el reloj no pueda ubicarlo más allá de 300 pies.. En vista de esto, puede dejar el mensaje pendiente.

Con «Reproducir sonido»

Para buscar un iPhone en tu Apple Watch, puedes hacerlo Presionó el ícono del teléfono.. Para hacer esto, ubique la pantalla de inicio del reloj y presione Digital Hello para acceder a la página Look.

Luego tienes que deslizar el dedo hasta encontrar el apartado de configuración y seleccionar el apartado Ping iPhone. Esto emite un tono cuando está buscando un teléfono, incluso en modo silencioso.