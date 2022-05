¿Cómo encuentro los elementos relevantes en mi Kindle Online? -Revisar notas

Los libros en formato digital son populares entre los lectores. Inicialmente, la mayoría prefirió la versión impresa, pero luego vieron los beneficios de la versión digital. Si ya usa su e-reader y Kindle, es posible que desee saber esto. Cómo colocar y mostrar puntos de lectura relevantes..

¿Qué necesito para encontrar consejos relevantes en Kindle Online?

Leer un buen libro puede ser un remedio para nutrir el alma y reducir nuestros niveles de estrés. Los libros existen desde hace siglos y, a pesar de los cambios tecnológicos, la lectura sigue siendo un hábito importante.

Amazon diseñó esto en mente Muchas estrategias para mantener este saludable hábito en la población Esto incluye la creación de dispositivos que puedan almacenar y leer libros en formato electrónico.

Este dispositivo es similar a una biblioteca fácil de transportar, ya que es conveniente para almacenar y transportar varios libros. La calidad que ofrecen estos equipos es poco envidiable para los libros físicos.

Más bien tienen Aristócratas que se adaptan a las necesidades de sus lectoresporque puedes hacerlo Cambiar el tamaño del texto y la fuente Puedes leer más cómodamente si tienes problemas de visión.

Los dispositivos Kindle de Amazon funcionan como teléfonos y computadoras. Suelen tener capacidad de almacenamiento Esto te permite almacenar un cierto número de libros. Esta habilidad es Ampliado por una tarjeta con microSD..

Otra ventaja de este diseño es Registre su lector de libros electrónicos Kindle Puede comprar y descargar los libros que desea agregar a su colección a través de su cuenta de Amazon.

Por otro lado, si tienes lectura familiar con tu Kindle en tu tiempo libre, puedes: Compartir libros en la biblioteca... Esto no solo agrega un iniciador de conversación sino también Promover un estilo de vida saludable..

Actualmente, Amazon no se limita a crear dispositivos. También hemos desarrollado aplicaciones para usuarios de Android y agregamos constantemente funciones que hacen que la lectura sea divertida.

transferir funciones del papel a los dispositivos electrónicos, Debe subrayar los aspectos más destacados... Esto puede ser una oración, un párrafo o una página entera.

Para resaltar o resaltar puntos importantes, necesita un lector electrónico Kindle (dispositivo) o un teléfono inteligente Android, una cuenta de Amazon y al menos un libro en su colección.

¿Cómo puedo ver Kindle Highlights en línea?

Si quieres leer, ya tienes varios libros en tu lista de logros que ya te has comido. Incluso si no recuerdas cada palabra que tiene un libro escrito Si recuerdas las lecciones que leíste o algunas oraciones En el.

Esta lección puede estar relacionada con otra lección que ya haya leído. O tal vez esté tratando de crear una colección de libros que cubran el mismo tema. Cualquiera que sea el propósito de su Kindle, puede marcar las secciones que más le llamen la atención o que usará en el futuro.

Si ya sabes cómo subrayar estos puntos y necesitas volver a verlos, La interfaz de este sistema es muy sencilla... Puede realizar búsquedas de marcadores desde una variedad de ópticas para minimizar el tiempo dedicado a esta actividad.

Entra en la web de Amazon

El sitio web de Amazon ha desarrollado una sección donde todos los usuarios pueden acceder fácilmente a los aspectos más destacados desde su dispositivo móvil o computadora. Solo tienes que ir a read-amazon.com/notebook.

Al ingresar a este sitio web Puedes ver libros con notas o subrayadosSimplemente seleccione el libro que desea abrir, elimine el subrayado y elija entre las opciones para agregar notas.

Dado que este sitio es relativamente nuevo, todavía hay cierta incertidumbre sobre lo que sucederá con los aspectos más destacados populares. Estos anuncios en sitios anteriores permitieron a los usuarios ver los puntos destacados de otros lectores. Además, sus momentos destacados pueden ser revisados ​​por otros.

Los sitios web más antiguos también tenían dos opciones No muy práctico, pero muy utilizado... Una de ellas era que si querías ver una nota de un nuevo libro, tenías que buscarla en tu biblioteca y abrirla para acceder a los destacados.

Otra opción era acceder al navegador desde la computadora preferida, navegar por el sitio web de Amazon Kindle e iniciar sesión. Luego tuve que ir a la sección Notas y puntos destacados y revisar la lista infinitamente compleja de los elementos que necesitaba. Este nuevo sitio web pretende simplificar el proceso y agilizar la búsqueda.

¿Cómo agrego destacados a mi Kindle?

Para subrayar o marcar una sección en un libro Kindle, busque el párrafo o la oración que desee y haga clic en Presiona tu dedo de principio a fin Lo que quieres marcar. Esta acción mostrará una ventana emergente con la opción de subrayado. Seleccione para resaltar el texto.

Si marca accidentalmente algo que no necesita o luego se arrepiente de una acción, puede eliminarlo del registro. Simplemente haga clic en el texto subrayado y volverá a aparecer la ventana de desetiquetado.

¿Por qué no veo los puntos para Kindle Online?

Si está buscando texto subrayado y no puede encontrarlo en su Kindle Online, existen varias razones posibles. Es posible que tus cambios no se hayan guardado porque no lo hiciste correctamente cuando lo marcaste. Otra razón es la búsqueda. Su conexión a internet falla No puedo encontrar el resaltado que estoy buscando porque está en el servicio.