¿Cómo encontró la dirección IP local en Windows 10 en Internet?

Manchmal müssen wir wissen, wie die IP-Adresse unseres Windows 10-Computers lautet, um entweder eine Verbindung herzustellen oder eine andere Konfiguration vorzunehmen, die wir vornehmen möchten.

Führen Sie nun die Suche nach der IP-Adresse des Computers mit durch Sistema Windows 10Aus diesem Grund geben wir Ihnen in diesem Artikel einige Tricks, damit Sie die lokale IP-Adresse en Windows 10 leicht finden können.

¿Es el IP Ihres WLAN-Netzwerks und Ihres Computers dieselbe?

Tatsächlich sind die IP-Adresse Ihres Wi-Fi-Netzwerks und die Ihres Computers völlig unterschiedlich. die IP-Adresse Ihres Computadoras Es ist bereits vorab eingerichtet, genau wie jedes andere Gerät wie ein Telefon oder ein Tablet, diese Geräte haben die festgelegte IP-Adresse, um zu sein kann erkennen, wenn Sie sich mit einem Internet-Netzwerk verbinden.

Andererseits ist die Wi-Fi-IP-Adresse diejenige, die einem Computer gegeben wird, sei es ein Computer, Telefon oder Tablet, zu dem eine drahtlose Verbindung hergestellt werden kann. wird Ihnen eine andere IP-Adresse zuweisen zu jedem Computer, mit dem Sie sicher im Internet navigieren können.

Wie kann man sie unterscheiden?

Eine der Möglichkeiten, die lokale IP-Adresse Ihres PCs von der Wi-Fi-IP-Adresse zu unterscheiden, besteht darin, nach der lokalen IP zu suchen, bevor Sie eine Verbindung mit dem Wi-Fi-Netzwerk herstellen.

¿Quieres encontrar la dirección IP local de tus PC?

Um die IP Ihres Computers im Windows 10-System zu finden, können Sie zwei völlig unterschiedliche Methoden anwenden, aber sie führen Sie zu den gesuchten Informationen.

Darüber hinaus sollten wir uns daran erinnern Finden Sie unsere lokale IP auf dem PCwerden sie zulassen Führen Sie einige Konfigurationen aus entweder um eine Verbindung zum Internetdienst herzustellen oder ein anderes Verfahren.

Administrador de tareas

Sie können finden la dirección IP Ihres PCs über den Task-Manager, solange Sie die Schritte korrekt aus führen, müssen Sie die Schritte befolgen:

Rufen Sie das Windows-Menü auf befindet sich unten links auf dem Bildschirm, der durch die Windows-Flagge dargestellt wird. Geben Sie in der Suchleiste «Administrador de tareas» ein. Wählen Sie dann auf «Task-Manager». Jetzt erscheint ein Popup-Fenster, in dem es Ihnen zur Ver fügung gestellt wird Informationen über die Leistung Ihres PCin dem Sie jedoch die Option «Datei» auswählen müssen. Nachdem Sie die Datei ngeklickt haben, müssen Sie auf regsvr Aufgabe aus führen “klicken. Als nächstes erscheint ein Popup-Fenster, in dem Sie den folgenden Befehl «ipconfig» eingeben müssen. Später erscheint ein weiteres Popup-Fenster mit Informationen zur Windows-IP-Konfiguration und dort finden Sie die IP-Adresse Ihres PCs, die als «IPv4-Adresse» registriert ist.

Aus dem Konfigurationsdienstprogramm

Andere Möglichkeiten, die IP Ihres Windows-PCs zu finden, sind die Konfigurations möglichkeit und dass es auch ein sehr einfacher Vorgang ist, und dies sind die Schritte:

Haga clic en Sie auf das Windows-Menü oder die Windows-Flagge in der unteren rechten Ecke des Bildschirms. Opción Wählen Sie die Einstellungs. Haga clic en Sie nun auf «Netzwerk und Internet». Gehen Sie dann in die Verbindungsoption, ob Sie WLAN oder Ethernet verwenden. Haga clic en Sie anschließend auf den Namen des verwendeten Verbindungsnetzwerks. Scrollen Sie nun zum Abschnitt Eigenschaften und dort finden Sie die IP-Adresse Ihres PC als Dirección IPv4..

Erfahren Sie, wie Sie die IP-Adresse Ihres Computers konfigurieren

Abgesehen davon, dass Sie die IP-Adresse Ihres PCs nachschlagen, können Sie das auch Manuell Konfigurieren en Windows 10 y fue Sie tun müssen, ist sehr einfach. Was Sie jetzt tun sollten, ist Folgendes:

Als erstes müssen wir den Mauszeiger auf das Internetverbindungssymbol platzieren, das sich im unteren rechten Teil des Bildschirms neben der Option PC-Lautstärke be findet.

Dort wirds es entweder mit dem WLAN-Symbol dargestellt, wenn dies die Verbindung ist, die Sie haben, oder wenn dies nicht der Fall ist, wirds mit dem Symbol eines Computerbildschirms angezeigt, der die Kabelverbindung darstellt. hacer clic Öffnen Sie das Netzwerk- und Freigabecenter.

Dann erscheint ein Popup-Fenster mit Informationen über die von Ihnen hergestellte Verbindung und dort müssen Sie das Netzwerk auswählen, das Sie verbunden haben und das sich rechts im Abschnitt «Verbindung» befindet. detaillierte Informationen zu Ihrer Verbindung und in diesem Fenster können Sie die IP-Adresse konfigurieren, indem Sie «Eigenschaften» eingeben, die sich am unteren Rand des Fensters be finden.

Anschließend erscheint ein weiteres Popup-Fenster, das Informationen über die Eigenschaften des verbundenen Netzwerks enthält und in dem Sie auf НInternetprotokoll Versión 4 (TCP / IPv4)“.

Sobald Sie die Option ausgewählt haben, müssen Sie die angeforderten Informationen eingeben, um die korrekte Konfiguration der IP vorzunehmen, und nachdem Sie die Daten eingegeben haben, müssen Sie sie akzeptieren und die Konfiguration